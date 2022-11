[株式会社マガジンハウス]

視聴方法・・・公式LINEアカウントにて無料配信:anan live(https://lin.ee/jJwOQ8U)

開催日時・・・2022年11月12日(土) anan FES 2022 12:00スタート / 14:20終了予定 anan AWARD 2022 16:15スタート / 17:45終了予定





この度、ライフスタイル女性誌『anan』は、公式LINEアカウント:anan live(https://lin.ee/jJwOQ8U)にて無料配信で開催する「anan FES 2022」のトークステージ内容と、配信時間を発表いたします。



『フェムケア ファイル スペシャル~わたなべ麻衣×JOY夫妻と考える「フェムケアでもっと優しい暮らし。」~』出演者:JOY・わたなべ麻衣さん夫妻

配信時間:12:05~12:30

「anan」で発足した「フェムケア委員会」のメンバーとしても活動しているわたなべ麻衣さんと、夫・JOYさんに、「パートナーと考えるフェムケア」をテーマにお話を伺います。



『萩原利久と学ぶ!「シェアビューティ2022」supported by IROIKU」』出演者:萩原利久さん、石井亜美さん、鵜飼香子さん

配信時間:12:30~12:25

ananのシェアライフ特集で、その透明感がありすぎるビジュアルに大きな反響があった、萩原利久さんと、 anan美容部として活躍するモデル 石井亜美さんを迎え、美容ジャーナリスト鵜飼香子さん進行の元、2022年のビューティートレンドの1つ「シェアビューティ」についてトークします。





『1st写真集発売記念トーク&ライブ 松下洸平の「体温」の在りか。』出演者:松下洸平さん

配信時間:12:55~13:20

10月27日に発売されたファースト写真集「体温」と、11月23日に発売されるファーストアルバム「POINT TO POINT」についてトーク。さらに「POINT TO POINT」に収録されている楽曲「体温」を初披露いたします。





『渋谷区制施行90周年記念特別ステージ 長谷部健区長×長谷川ミラ もっと、ときめく“渋谷区のちから。"』出演者:長谷川ミラさん、長谷部健(渋谷区長)さん

配信時間:13:30~13:50

渋谷区制施行90周年を記念し、渋谷区長の長谷部健さんと、モデルであり、社会問題などを自由に発信し“私”を表現する、新世代を担うオピニオンリーダーの長谷川ミラさんを迎えた特別ステージ。”渋谷”にまつわるお話を展開します。





『「もっと、ときめく暮らしのために。」Supported by Technics』

出演者:有村実樹さん、片岡信和さん

配信時間:13:50~14:15

「anan FES」の今年のテーマ、「もっと、ときめく暮らし」に沿って、美容研究家の有村実樹さん、 俳優・気象予報士の片岡信和さんに日々の暮らしの中での「ときめき」の見つけ方、そして、お2人の「ときめく暮らし」についてお話を伺います。



開催概要



名称:anan FES 2022 アンアン フェス ニーゼロニーニー

開催日:2022年11月12日(土)

視聴方法:LINE公式アカウント「anan Live」@anan live(https://lin.ee/jJwOQ8U)

トークステージ出演者::有村実樹、石井亜美、鵜飼香子、片岡信和、JOY、萩原利久、長谷川ミラ、長谷部健(渋谷区長)、松下洸平、山田真以(MC)、わたなべ麻衣 ※五十音順 敬称略

アワード出演者:Awich、かまいたち、上白石萌歌、上白石萌音、黒柳徹子、小島秀夫、Travis Japan、中井美穂(MC)、松下洸平、山田涼介 ※五十音順 敬称略

主催:anan FES 2022実行委員会 / 株式会社マガジンハウス

企画・制作:株式会社WOWGOW / 株式会社ライツアパートメント

演出:株式会社atom

【 anan FESとは・・・】

2020年にanan創刊50周年を記念し初開催され、今年で3回目となる、カルチャー、ファッション、ビューティ、ウェルネスなど、ananがキュレーションする“すべての女性の、いま好きなこと。”を集結させた都市型イベントです。毎年、特別ゲストを招いた トークステージなどに加え、創刊から50年、年間約50冊の特集とともに時代をみてきたananが、“時代の顔”としてムーブメントの先駆けや時代の象徴となった人・モ ノ・コトを表彰する「anan AWARD」の授賞式を実施。これまでに岡田准一さん、SixTONES、 Snow Man、白石麻衣さん、松任谷由実さん、林真理子さんなどが受賞しております。



【 anan AWARDとは・・・】

1970年に創刊し、2020年に50周年を迎えたananは、現在の日本のL判女性誌のひな型となった唯一無二のオールグラビアライフスタイル女性週刊誌です。その時代の女性の気持ちに寄り添い、“流行” “ファッション” “気分”を追いかけながら、時のスターの方々を特集してまいりました。そこで、記念すべきananが50周年を迎えた2020年より「anan AWARD」を立ち上げました。常にトレンドを追いかけ発信している中で、その年のムーブメントの先駆けや時代の象徴となっている人・モノ・コトをananとして認定。受賞の方には、「時代を象徴するスター」=“時代の顔”として、感謝を込めて、ananのマスコットであるアンアンパンダにちなみ“金のパンダ”を贈呈させていただきます。



*2021年度受賞者

・anan AWARD 2021 大賞:岡田准一

・anan AWARD ホープ部門:なにわ男子

・anan AWARD 俳優部門:黒木華

・anan AWARD アスリート部門:阿部一二三・詩

・anan AWARD ミュージック部門:Creepy Nuts

・anan AWARD アクター部門:望海風斗

・anan AWARD 声優部門:櫻井孝宏

・トレンドワード:フェムケア、尊重するコミュニケーション、自律神経ケア、愛しい



*2020年度受賞者

・anan AWARD 特別賞:黒柳徹子

・anan AWARD 50th 大賞:松任谷由実、林真理子

・anan AWARD 2020 大賞:SixTONES、Snow Man

・anan AWARD 2020 ミューズ:白石麻衣

・anan AWARD 2020 トレンドカルチャー:神崎恵、バービー、前田裕二、YOASOBI

・トレンドワード:相性(バディ)、体内美容、美容男子、半径2メートル



