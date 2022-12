[株式会社DYM]

WEB事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社DYM(読み:ディーワイエム、本社:東京都品川区、代表取締役社長:水谷佑毅)の関連会社であるDYM Medical Service Co., Ltd.(読み:ディーワイエムメディカルサービス、本社:タイ・バンコク、代表取締役社長:水谷 佑毅)は、タイで展開する「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」の2022年~2023年の年末年始の開院スケジュールをお知らせいたします。









■概要

「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」をいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。2022年~2023年の年末年始の開院スケジュールを以下の通りお知らせいたします。

健康診断の年内最終受付は2022年12月30日(金)、年始は2023年1月6日(金)より開始いたします。

渡航用PCR検査や抗原定量検査は2023年1月2日(月)と1月3日(火)でプロンポン33/1院でご案内いたします。



■年末年始スケジュール

2022年12月30日(金) 両ブランチ開院(9:00-18:00)

2022年12月31日(土) 両ブランチ閉院

2023年1月1日(日) 両ブランチ閉院

2023年1月2日(月) プロンポン33/1院のみ開院(内科・小児科)

2023年1月3日(火) プロンポン33/1院のみ開院(内科・小児科)

2023年1月4日(水) 通常通り両ブランチ開院(9:00-18:00)



DYMインターナショナルクリニック及びDYM Health Check Up Clinicは、タイにおける日本式医療の充実に貢献し、タイに住む日本人の健康推進をサポートいたします。



■DYM Health Check Up Clinic トンロー49院概要





主医師 :Dr. Som-O

所在地 :139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,

Soi Sukhumvit 49(Klang), Klongton-Nua, Wattana,Bangkok 10110

診療内容 :一般診療科・小児科・婦人科・皮膚科・整形外科・健康診断

診療時間 :月~日

9:00~13:00(12:30 最終受付)

14:00~18:00(17:30 最終受付)

休診日 :12月31日、1月1日、1月2日、1月3日、ソンクラーン

お客様からのお問い合わせ先:+66(0)2-018-7895



■DYM インターナショナルクリニック プロンポン33/1院概要





医師 :Dr. Kwan Dr. Noi

所在地 :593/29-41 Soi Sukhumvit 33/1, Sukhumvit Rd.,Khlong Tan Nua, Watthana, Bangkok 10110プロンポン駅徒歩3分

診療内容 :一般診療科・小児科・皮膚科

診療時間 :月~日

9:00~13:00(12:30 最終受付)

14:00~18:00(17:30 最終受付)

休診日 :12月 31日、1月1日、ソンクラーン

電話番号 :+66(0)2-107-1039



■DYM Medical Service Co.,Ltd. 会社概要

1.商号 :DYM Medical Service Co., Ltd.

2.代表取締役社長 :水谷 佑毅

3.設立年月日 :2013年9月

4.資本金 :8,000,000 バーツ

5.本店所在地 :Room S306,79 soi Sukhumvit 39,Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

6.従業員数 :40名(2020年7月24日現在)

7.事業内容 :日本人向け病院事業

8.URL :http://dymclinic.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-14:16)