生命科学アカデミーsupported by fracora ×UHAココロカラダチャンネル 2023年2月12日(日)15時より同時配信



先端美容を追求し、エイジングケア美容液No.1(※)ブランドのfracora(フラコラ)運営「生命科学アカデミー」は、UHA味覚糖運営「ココロカラダチャンネル」と共に、大阪大学 医学部教授の吉森保先生ほか、豪華ゲストをお招きしたオンライン生配信イベント「2/12“オートファジーの日”記念!オートファジー秘話」を2023年2月12(日)15:00より開催いたします。













2月12日は“オートファジーの日”



“オートファジーの日”は、リソソームの発見者であるベルギーの生化学者クリスチャン・ド・デューブ(Christian de Du)により、1963年に初めてオートファジーという用語が公式の場(ロンドンで開催のCiba Foundation Symposium on Lysosome学会)で使われた日に由来し、2023年に一般社団法人 日本オートファジーコンソーシアムにより制定されました。フラコラは、オートファジーの働きがもたらす可能性に注目しており、2022年より同コンソーシアムに参加しています。







“オートファジー”の最先端を語りつくすスペシャルイベント



オートファジーって何?生命科学を知ると人生の選択肢が変わる。

日本の健康長寿を支えるオートファジーの過去と未来。

オートファジー研究の世界的第一人者吉森保先生と、美容と健康メディア「からだにいいこと」編集長をゲストにお招きし、「若さ」と「健康」と保つ秘訣を語らいます。ここだけの裏話も聞けるかも! 登壇社4名でのトークセッション形式で最先端の研究からその裏側までを掘り下げていきます。生配信となっておりますので、視聴者様からその場でご質問頂く事も可能です。是非ご覧ください。

*ご質問は状況により全てにご回答できない場合がございます。予めご了承ください。







2023年2月12日(日)開催「生命科学アカデミー」オンライン生配信イベント



イベント名:2/12 オートファジーの日記念!オートファジー秘話を語る

登壇者

・大阪大学 医学部教授 吉森保

・株式会社からだにいいこと代表取締役 編集長 奥谷裕子

・UHA味覚糖株式会社 執行役員 松川泰治

・株式会社協和 「生命科学アカデミー」HIROCO学長 竹腰泰子

参加費:無料

開催日:2023年2月12日(日)15:00より開催(アーカイブ配信あり)

ご参加方法:ライブ配信当日に以下URLよりご視聴ください。

URL:https://youtu.be/crPtEqdHFP0





なお、同イベントは以下2つのYoutubeチャンネルで同時配信いたします。

・【生命科学アカデミー】~supported by fracora~

https://www.youtube.com/@supportedbyfracora4405



・UHAココロカラダチャンネル

https://www.youtube.com/@uha1489







フラコラ ブランドステートメント「エイジングケア3.0」



「老化はしかたない」から「老化を遅らせる」を経て、いま、年齢を巻き戻す「エイジングケア3.0」という新しいフェーズへ。

疲れない身体づくり、美顔、美髪、美BODYは、元気な細胞から生まれる。

フラコラは生命科学の力で、誰よりも先に、その一歩を踏み出します。





■エイジングケア美容液ブランドシェアNo.1※

■2022年度「東京都スポーツ推進モデル企業」に選定:オリンピック・パラリンピック準備局

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/company/suishin_2022.html



※化粧品マーケティング要覧2022No.1美容液抗老化2021年実績(株)富士経済







会社概要



会社名:株式会社協和

設立:1960年

住所:〒160-0023東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル9F

代表取締役:堀内泰司

事業内容:ビューティー&ヘルス事業

ブランド名『フラコラ』https://www.fracora.com/



