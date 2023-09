[LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社]



LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)本社:東京都中央区)は、webOS搭載のLG SMART Monitorシリーズの新モデルとして、27インチの「27SR50F-W」と、31.5インチの「32SR50F-W」を本日2023年9月29日(金)より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行販売します。



LG SMART Monitorシリーズは、LG独自のwebOSを搭載することで、パソコンに接続しなくても、NetflixやYouTubeなどの動画視聴を行うことができ、スマートフォンやタブレットの画面共有、Bluetoothを使った音楽鑑賞、WebブラウジングやExcel資料の閲覧など、仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。

この度、新たに発売する2モデルは、LG SMART Monitorシリーズが実現する快適な日常を、どなたでも体験できるように「より使いやすいサイズ、より手に入れやすい価格」を実現し、「私の暮らしにフィットする。」がコンセプトです。自然で鮮やかな発色を実現するフルHDのIPSパネルを搭載し、使用環境と用途に合わせてお選びいただけるよう、大画面で動画視聴を楽しみたい方向けの31.5インチに加え、LG SMART Monitorシリーズでは初となる、デスクに置きやすい27インチのサイズバリエーションを追加。生活の中心に配置されることを考慮し、マットなホワイトカラーのシンプルなデザインに仕上げました。

付属リモコンやスマホアプリを使用すれば操作も簡単で、豊富な端子ジャックはレコーダーやプレーヤー、ゲーム機、パソコン、サウンドバー、テレビチューナーなど、幅広い外部機器と接続でき、用途に合わせてカスタマイズが可能です。



先行販売では最大30%オフ※となる、27インチで26,460円、31.5インチで29,960円という大変お求めやすい価格でご購入いただけますので、この機会ぜひ、「Makuake(マクアケ)」のプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/lg_smart_monitor02/)にて詳細をご確認ください。

※一般販売価格に対して。価格は購入時の早割内容によって変動します。



■主な特長

<WORK>作業に没頭できる理想のワークスペースを

(1)作業効率が上がる。大画面フルHD/IPSパネル

フルHD解像度(1920×1080)のIPSパネルを採用。大画面の広いワークスペースでの作業は、マルチウィンドウでもサクサク行うことができ、ノートPCで作業するより正しい姿勢を保ちやすいメリットもあります。またIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく、自然で鮮やかな発色を実現するため、写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家に支持されています。



(2)デュアルモニターでマルチタスクも快適に

LG SMART MonitorとノートPCをHDMIケーブルで接続すれば、2画面で作業ができるデュアルモニターになり、さらにワークスペースが広がり作業効率がアップします。





(3)長時間作業にも目に優しいアイケアモード

目に優しい紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えて表示するモードを搭載しています。



(4)必要な情報にサッとアクセス PCなしでWebブラウジング

PCと繋がなくても、LG SMART MonitorだけでWebブラウジングが可能で、Windows 365のアカウントがあれば、Googleドキュメントやパワポ資料などの閲覧もできます。

またBluetoothに対応しており、ワイヤレスでキーボードやマウスを使用することも可能です。



<FUN>デスクの上で極上のエンターテインメント体験を

(1)世界中の映画やドラマをスイッチひとつで

YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime Video、Apple TV+、DAZN、twitch、TikTokなど600以上のVODアプリにダイレクトに接続することができ、世界中のコンテンツを楽しめます。

※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。またご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。





(2)IPSパネル/HDR10による臨場感ある色彩表現

鮮やかな色味を再現するIPSパネルが、HDR10 に対応。HDRに対応しているコンテンツなら自動でHDR画質で表示し、豊かなコントラストと色彩によってリアリティあふれる映像を楽しめます。



(3)映像への没入感を高める高音質なサウンドシステム

5W+5Wの2.0chステレオスピーカーを搭載し、立体感と臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。LG SMART Monitorを高音質スピーカーとして使用することもでき、スマホに入っている好きな音楽を、Bluetooth経由で再生することで、ワンランク上の音楽をいつでも楽しめます。また、Bluetooth対応スピーカーなどの周辺機器をワイヤレスで接続することもでき、モニターサウンドと併用してカスタマイズできます。



(4)ミラーリングでスマホとリンク

AirPlay 2やMiracastなどでスマホやタブレットとのリンクが可能。日常で撮影した写真や動画も大画面で楽しめます。

※AirPlay 2はiPhoneやiPadなどのApple製品向け、MiracastはAndroid搭載のデバイス向けの機能です。



<STYLE>オールホワイトのスリムデザイン。お部屋も、もっと自分らしく

これまでは、仕事用のディスプレイは「モニター」、エンターテインメント用のディスプレイは「テレビ」といった使い分けが一般的でした。しかし、仕事と遊びをスリムなボディで両立するLG SMART Monitorは、お部屋のレイアウトの自由度を上げ、自分好みの快適なマイルームを誕生させます。

「暮らしのメインデバイス」になるよう、インテリアとの相性を踏まえ、パーツの全てのカラーを高級感のあるマットホワイトで統一。2つのサイズバリエーションを展開し、お客様のライフスタイルに合わせてお選びいただけます。



~27インチ「27SR50F-W」:仕事と遊びのバランスを追求~

27インチは大きすぎず小さすぎない「ちょうどいい」サイズ感をお探しのあなたへ、仕事とエンターテイメントのバランスをより追求したモデルです。最新のモニターのメリットである、反射や映り込みが少なく、仕事に集中しやすいアンチグレアのIPSパネルを採用し、よりデスク環境に溶け込むよう「3辺フレームレスデザイン」を採用しています。



~31.5インチ「32SR50F-W」:より大きな画面で映像を楽しむ~

31.5インチは、仕事はもちろん、エンターテイメントをより楽しむためのスペックを重視したモデルです。ハーフグレアの大画面IPSパネルを採用することで、没入感の高いクリアであざやかな表現力を実現しています。白基調のフレームでより画面内に集中しやすく、映画・ドラマやなどの映像コンテンツの視聴がメインの方にオススメです。





<Other>その他の豊富な機能

(1)付属リモコン+スマホアプリで簡単操作

LG ThinQアプリを使用すれば、スマホでLG SMART Monitorの操作が可能です。付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、「ボリュームをあげて」「YouTubeで北海道の動画を見せて」「明日の天気は?」など、思いついた瞬間に音声で簡単に操作や検索ができます。

※一部本製品では使用できないコマンドがあります。

※スマホとLG SMART Monitorが同じWi-Fiネットワークに接続している必要があります。

※音声検索機能のご使用には「LG ThinQアプリ」がご利用になれるスマートフォン、もしくは別売りのマジックリモコンが必要です。





(2)マジックリモコン(別売)でもっと自由な操作を

LG SMART Monitorとペアリングしてリモコンを振ると、画面上を自由に動くポインターが現れ、ダイレクトな操作が可能になる画期的な「マジックリモコン(別売)」に対応しています。十字キーと組み合わせて直感的に操れるほか、十字キー中央の決定ボタンは、スクロール用ホイールにもなっており、画面の上下移動もスムーズに行えます。数字キーはテンキーとして使えるほか、11のボタンを長押しすると現れる設定画面で、1-9の数字に好きなアプリやwebサイトを登録して、長押しすれば一発で呼び出せる「お好みボタン」機能を使用することが出来ます。

※webOS 23対応のマジックリモコンが必要です。※一部本製品では使用できないコマンドがあります。

※マジックリモコンは別売りです。お近くの家電量販店などでお買い求めいただけます



(3)豊富な端子ジャック

2つ搭載しているHDMI端子のうちのひとつは、eARCに対応。レコーダーやプレーヤー、ゲーム機、パソコン、サウンドバー、テレビチューナーなど、幅広い外部機器と接続でき、用途に合わせてカスタマイズが可能です。









※Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴは Amazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。

※Google、Android(TM)、YouTube(TM)はGoogle LLCの商標です。

※(C)2022 Disney and its related entities

※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、米国および他の国で登録されているApple Inc. の商標です。





※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です





■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp/

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等



■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2022年の世界売上高は約83.5兆ウォン(KRW)で、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。



