[JFNC]

インターエフエム(東京:89.7MHz)(本社:東京都品川区、代表取締役社長:大木秀幸)で放送中の、「NCT 127 ユウタのYUTA at Home」のユウタが所属するグローバルグループNCT 127のメンバー9人の成長と軌跡を描いた、オリジナルドキュメンタリー・シリーズ『NCT 127: The Lost Boys』が、ディズニープラスでの全話独占配信を記念し、このオリジナルドキュメンタリー作品をフィーチャーしたスペシャルプログラムをインターエフエムにて9月18日(月・祝)夜9時からオンエアする事が決定しました!





メンバーの少年時代の独占インタビューや、特別映像で描く感動のネオ・ドキュメンタリー『NCT 127: The Lost Boys』。

NCT 127のユウタ自身が語る、話題沸騰のドキュメンタリー作品の舞台裏!

ユウタのレギュラー番組である「NCT 127 ユウタのYUTA at Home」では、語り尽くせなかったドキュメンタリーの見どころや撮影秘話、メンバーへの想いなどに加え、SNSでリスナーから募集した『NCT 127: The Lost Boys』の感想コメントも紹介。

最新楽曲も織り交ぜながら、本編映像では映しきれなかったユウタのリアルな想いを綴っていく、ラジオ版のドキュメンタリー・プログラムになります。

お聴き逃しなく!



【YUTA プロフィール】

1995年10月26日生まれ、大阪府出身。

韓国・ソウルを拠点とし、多国籍なメンバーでグローバルに活躍するボーイズグループ「NCT 127」に所属。2023年現在Instagramのフォロワー数が日本人男性タレントの中で1位。



【番組概要】

◆放送局 :インターエフエム (東京 89.7 MHz) http://www.interfm.co.jp/

◆タイトル :NCT 127: The Lost Boys supported by Disney+

◆放送日時 :2023年9月18日 (月) 21:00-22:00

◆出演者 :YUTA (NCT 127)

◆番組HP :https://www.interfm.co.jp/thelostboys

◆番組ハッシュタグ :#ユウタとディズニープラススペシャル



■ディズニープラスとは

Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、スターブランドとして大人が楽しめるドラマや映画も充実しています。

ここでしか見られないオリジナル作品も続々登場します。

(C) 2023 Disney and its related entities

公式サイト:https://www.disneyplus.com/ja-jp

公式X:@DisneyPlusJP

公式 Instagram:@disneyplusjp

公式 facebook:@DisneyPlusJP

公式TikTok:@disneyplusjp



interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-20:16)