[AnyMind Group株式会社]

AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔、以下「当社」)は2023年4月7日で、2016年4月7日の会社設立から7周年を迎えたことを記念し、記念動画「A look back at 7 years of AnyMind」、全拠点のメンバーの顔写真で構成されたクリエイティブ「Team AnyMind」を公開いたしました。











創業7周年記念動画「A look back at 7 years of AnyMind」







本動画ではAnyMindのこれまでの7年、そして未来をテーマとして動画を制作。



冒頭シーンでは、共同創業者兼CCO 小堤 音彦、COO Rohit Sharma、CFO 大川 敬三にそれぞれ、共同創業者兼代表取締役CEO 十河 宏輔との出会いに関するインタビューを実施。その後「あなたがAnyMindでビジネスを始めたとき、この会社は成功すると確信していましたか?」と問いを投げかけています。



次のシーンでは、2016年から2023年までの軌跡をダイジェストでまとめており、2023年3月29日に執り行われた、当社の東証グロース市場上場セレモニーの様子もご紹介しております。そして最後に代表の十河からの今後の展望についてのメッセージをお届けいたします。

是非ご覧いただけますと幸いです。









7周年記念クリエイティブ「Team AnyMind」



本取り組みにおいては、当社が展開する13ヵ国・地域19拠点のメンバーの写真を収集し、当社ロゴと掛け合わせることで、7周年記念クリエイティブを制作。今後も当社は各市場間の連携を強め、一丸となって、産業、市場、クライアントの成長にコミットしていくことで、事業成長を図ってまいります。





<AnyMind Group 共同創業者兼代表取締役CEO 十河宏輔のコメント>







不安定な経済状況やコロナ禍におけるパンデミックな影響など、世界の情勢が大きく変化する中でも、環境に適応し事業成長を続け、7周年を迎えることができました。改めて、これまで支えていただいた全てのステークホルダーの皆さまに御礼申し上げます。

2023年3月29日、当社は東証グロース市場に上場しましたが、当社が目指すのはテクノロジーの強みを活かした中長期的な高成長です。これからも当社は引き続き、ローカル市場の深い知見を有するメンバーたちと共に、提供価値拡大に努め、アジアを代表するテクノロジーカンパニーを目指して邁進してまいります。



■AnyMind Groupについて





会社名 :AnyMind Group株式会社

設立 :2016年4月

URL :https://anymindgroup.com/ja/

所在地 :東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 :代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 :日本(東京・佐賀)、シンガポール、タイ(バンコク:2拠点)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)、インドネシア、フィリピン、台湾、香港、マレーシア、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン



事業概要:

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-20:40)