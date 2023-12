[株式会社ネクソン]

オフラインイベントにはリトカ名人(香取慎吾さん)もサプライズ来場!



バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)は、2022年12月2日(土)と12月3日(日)、PC向けアクションオンラインゲーム『メイプルストーリー』のオーケストラコンサート「メイプルストーリーコンサート:終わらない冒険」およびオフラインイベント「Super Maple Party」を開催いたしました。







『メイプルストーリー』は、2023年12月3日(日)に日本でのサービス開始20周年を迎えました。これを記念して、12月2日(土)に東京オペラシティ コンサートホール(東京都新宿区)にて、同作初のオーケストラコンサートを開催。さらに20周年記念日となる翌12月3日(日)には、ベルサール渋谷ガーデン(東京都渋谷区)にて、プレイヤーの皆様をお招きした毎年恒例のオフラインイベントを開催いたしました。



両日ともに大勢の『メイプルストーリー』のプレイヤー(メイプラー)の皆様にお越しいただき、オーケストラコンサートとオフラインイベントという、『メイプルストーリー』尽くしの2日間をお楽しみいただきました。





オーケストラコンサート「メイプルストーリーコンサート:終わらない冒険」





【公演概要】

・開催日時 :2023年12月2日(土) 13:30(昼公演)/18:00(夜公演)

・会場 :東京オペラシティ コンサートホール(東京都新宿区)

・演奏 :井田勝大(グランドフィル首席客演指揮者)

グランドフィルハーモニック東京(管弦楽)

森岡聡(コンサートマスター) (出演者敬称略)



日本では初となる『メイプルストーリー』のオーケストラコンサートは、昼/夜の2公演で開催いたしました。これまで同作を彩ってきたBGMの中から、20周年を祝うメモリアルコンサートにふさわしい選りすぐりの楽曲たちを、ゲーム音楽のコンサートでも高い評価を受ける井田勝大氏による指揮、グランドフィルハーモニック東京による壮大な演奏にてお届けしました。



会場には、『メイプルストーリー』のキャラクターたちと記念撮影ができるフォトスポットが設置されたほか、会場限定のオリジナルグッズの販売も行われ、開場から多くの観客の皆様で賑わいを見せていました。



【第1部】

2部構成で行われるコンサートは、場内のスクリーンに映し出された懐かしの旧ログイン画面とともに、当時のBGMとして多くの方に愛された曲「Start The Adventure」で幕を開けました。長くプレイいただいている方には堪らないオープニングの後は、「ヘネシス」や「リス港口」、「エリニア」など、多くのプレイヤーが訪れる定番マップのBGMや、「エレヴ」、「時間の神殿」のような、メイプラーなら誰もが経験して愛着のある曲を厳選しお届けいたし、プレイヤーの皆様が懐かしさに浸れる時間となりました。



【第2部】

第2部は、アーケインリバーから人気キャラクターであるルシードが棲む「レへルン」のテーマ曲、「暗黒の魔法使い」までの旅程を、迫力のある演奏でお届けいたしました。2部最後のエンドロールでは、場内のスクリーンにご来場いただいたメイプラーの皆様のキャラクターネーム、アバターが映し出され、驚きと感動を与える場面も。プログラムのラスト曲を飾ったのは「New Beginning Not the End」。アンコールでは、新しいスタートを知らせる今年の夏にアップデートされた「桃源郷」のBGMが演奏され、2部合計39曲に渡るオーケストラコンサートは幕を下ろしました。







【プログラム】







オフラインイベント「Super Maple Party」





【開催概要】

・開催日時 :2023年12月3日(日) 11:00~19:00

・会場 :ベルサール渋谷ガーデン(東京都渋谷区)

・出演者 :総合MC…篠原光

サブMC…ノブオ(ペンギンズ)

中継担当…KENN(声優)

ゲスト…ピーナッツくん (出演者敬称略)



メイプラーの皆様をお招きして開催する、年に一度のオフラインイベント「MapleParty」。本年は20周年を記念した「Super Maple Party」として、過去最大のスケールで開催いたしました。イベント会場には、午前10時の受付開始前から、事前登録いただいた方を中心に、長い行列ができていました。開場後も、一時入場制限を行うほど大勢の方にご来場いただき、20周年の特別なオフラインイベントへの、皆様の期待度の高さが伺えました。



メイプルワールドをイメージしたイベント会場には、中央の巨大バースデーケーキのほか、メイプルキノコなどのモンスターの巨大バルーンも配置。体験コーナーやリアルガチャ、会場限定グッズ販売のほか、ゲーム内アイテムを再現したフード・ドリンクコーナーも登場いたしました。ステージでは、12月13日(水)に実装される「NEW AGE」の最速情報公開をはじめ、スペシャルゲスト「ピーナッツくん」のパフォーマンスなどが行われました。





【会場展示】

■NEW AGEエリア

12月13日(水)よりゲーム内でスタートする「NEW AGE」のエリアでは、フォトスポットのほか、新たに追加されるシステム「HEXAスキル」をイメージしたミニゲーム「HEXAスキル」ストラックアウトに挑戦することができました。



■Superお祝いイラスト

漫画家の真島ヒロ先生、大川ぶくぶ先生から贈られた、『メイプルストーリー』20周年のお祝いイラストも披露されました。

真島先生には、歴代連載作品のキャラクターたちがメイプルキノコと戯れるほのぼのイラストを、大川先生には”めいぽ愛”溢れるコメントとともに、躍動感あるメイプルキノコを、それぞれ描き下ろしていただきました。

両イラストは会場内にも展示され、多くの来場者が写真に収めていました。



■ヘネシスSuper掲示板

会場の皆様からのメッセージやイラストなどを、メイプルキノコ型の付箋に書いて貼っていただく掲示板を会場内に設置。イベント終了時には、ヘネシスの街が見えなくなるほどの、たくさんのメッセージで埋め尽くされていました。



■メイプルSuperリアルガチャ

オフラインイベントではおなじみの「リアルガチャ」。今回はどなたでも1回(事前登録者は2回)無料で挑戦できるほか、会場内のスタンプラリーに参加することで最大3回挑戦することができました。会場内でスタンプを集めた来場者の皆様が、ゲーム内のクーポンやキャラクターシール、リアルグッズなどの景品ゲットを狙って次々とガチャに挑戦していました。



■出張版 MapleStory THE SHOP

オンライングッズショップ「MapleStory THE SHOP」(https://maplestory.theshop.jp/)が、出張店舗として1日限りでリアル出店いたしました。オンラインでソールドアウトになった商品に加え、「Super Maple Party」限定商品などもラインアップされ、人気商品は早々に完売となるなど、終始賑わいを見せていました。



■Maple DELI

『メイプルストーリー』のオフラインイベントでは初となる飲食物販売コーナーでは、「いちご牛乳」や「みなぎりドリンク」などのドリンクのほか、「焼きそば」、「おいしいエサ」といった、メイプラーにはおなじみのゲーム内アイテムを再現したオリジナルフード・ドリンクを販売いたしました。



■メイプルストーリー20年の歩み/Superミュージアム

『メイプルストーリー』の20年間を一目で振り返ることができるコーナーも設置。「メイプルストーリー20年の歩み」では、2003年のサービス開始からこれまでに登場した職業やボス、大型アップデートなどを一覧でご覧いただけました。また、「Superミュージアム」には様々なマップの背景イラストや、キャラクターの設定資料を展示いたしました。



【リトカ名人(香取慎吾さん)がサプライズ来場】

メイプラーたちの中に交じって、全てのゲームをこよなく愛し、好奇心と冒険心でゲーム攻略に情熱を傾ける伝説のプレイヤー、リトカ名人(香取慎吾さん)がイベントにご来場。数日前に『メイプルストーリー』を始めたばかりというリトカ名人ですが、ゲーム実況動画(URL:https://www.youtube.com/watch?v=Y5ue3Y-3UsQ)で『メイプルストーリー』の魅力にハマってしまったとのことで、ご参加いただくことになりました。

会場内を回り様々な展示やミニゲームを楽しんだリトカ名人ですが、特に「メイプルSuperリアルガチャ」では大盛り上がり。目当てのグッズをゲット!というわけにはいきませんでしたが、ハンドルをぐるりと回してカプセルが出てくるまでの、オフラインイベントならではのドキドキ感を満喫した様子でした。



【ステージイベント】

■NEW AGE Superステージ

ステージイベントでは、12月13日(水)にスタートする「NEW AGE」の内容を初公開いたしました。『メイプルストーリー』が新しい時代を迎える「NEW AGE」では、待望の6次転職、そして6次転職に伴い新たに実装される「HEXAマトリックス」をご紹介。さらに、史上最大の育成支援をはじめとする大幅なシステム改変、新地域追加に大型イベント開催など、新たな情報が次々に公開されました。



「NEW AGE」発表後には、『メイプルストーリー』総括ディレクターのカン・ウォンギが登壇。今後の『メイプルストーリー』の展開や構想などについて語りました。カン総括ディレクターは、ステージ降壇後も会場内で撮影会を行うなど、来場したメイプラーたちとの交流を楽しんでいました。



■Superメイプルマッチ

来場者に加え、配信視聴者もアンケートで参加する「Superメイプルマッチ」では、ゲストのノブオさんやピーナッツくんと来場者が対決するクイズ対決や、5分以内に「暗黒の魔法使い」討伐を目指すRTAが行われ、会場、オンラインともに大いに盛り上がりを見せました。



■メイプルコンクール2023 Super授賞式

メイプラーの皆様から作品を募集する「メイプルコンクール2023」の結果発表および授賞式も行われました。

力作ぞろいの応募作品の中からアイテム部門/イラスト部門の各賞が発表され、受賞者にはゲーム内アイテムやメイプルポイントが贈られました。また副賞として発表されていた通り、アイテム部門グランプリ作品は実装予定のアバターのラフ画像が公開され、イラスト部門グランプリ作品の受賞者にはイラスト入りマウスパッドが贈られました。



■Superプレミアム抽選会

毎年お楽しみのプレミアム抽選会も、20周年を記念してパワーアップした内容で実施いたしました。『メイプルストーリー』オリジナルグッズに加え、協賛企業様からのご提供品や、ゲストのピーナッツくんのサイン入りCD、さらにこれまでにキャラクターボイスとして出演した声優陣の寄せ書きサイン色紙など、例年以上に豪華なプレゼントが大放出されました。



■ピーナッツくんSuperライブ

「Super Maple Party」の締めくくりとして、ピーナッツくんによるスペシャルライブが行われました。『メイプルストーリー』とのコラボ曲「DEEEEEEP BURNING!!!!」をはじめとする全8曲のパフォーマンスを披露し、会場の盛り上がりは最高潮に。

来場者と出演者にリアルタイムのプレイヤーも交えた、恒例の記念撮影を経て、20周年をメイプラーの皆様と盛大に祝う「Super Maple Party」は、大盛況のうちに閉会となりました。





『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp







『メイプルストーリー』は、今年12月に日本でのサービス開始から20周年を迎える、MMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発した本作は、さまざまな島や村でキノコやブタといったかわいらしいモンスターたちと格闘しながら、冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとして、世界で初めて成功を収めました。

また、アジア・北米・南米・ヨーロッパなどの95ヶ国でサービスを展開しており、各国に合わせたローカライズが好評で、およそ1億IDを記録しています。韓国では会員数1,800万人を誇る国民的なタイトルとして認知されています。



