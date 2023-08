[株式会社サザビーリーグ アイシーエルカンパニー]

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)』は、“PEANUTS TARTAN”をテーマにしたコラボレーションアイテムを9月13日(水)からアフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストアにて販売を開始いたします。







スヌーピーやスヌーピーのきょうだいたちが英国雰囲気漂うトラッドなデザインで登場。アフタヌーンティーオリジナルのタータンを組み合わせたロゼットやぬいぐるみ、ダイニングウエアに加え新しくペットアイテムもラインアップします。

ティーコージー ¥2,750、プレート ¥2,200、マグカップ ¥1,980、マグカバー ¥1,760、ティーポット ¥4,950、ストール ¥4,400、ぬいぐるみL ¥7,700





商品一覧







コンパクトバッグM ¥2,750、リール付きパスケース ¥2,970、チャーム付きハンドクリーム 各¥990、コインケース ¥3,080





ディフューザーセット ¥4,400、フォトフレーム ¥3,850、ぬいぐるみS ¥2,970





ブランケットインクッション ¥4,620、カップ&ソーサーペアセット ¥5,500





Wウォールマグペアセット ¥5,500、スクエアトレーM ¥2,200、スタックボウル ¥1,320、プレート ¥2,200、ブランケットインクッション ¥4,620





ぬいぐるみ6個セット(公式オンラインストア限定) ¥16,500





ロゼット 各¥1,650、ロゼット(公式オンラインストア限定) ¥2,750





紅茶セット ¥1,620、アンブレラボトル190ml ¥3,080、アンブレラボトル300ml ¥3,740、ドーム型クリアボトル ¥2,750





ストール 各¥4,400、ロゼット ¥1,650、スマホショルダー ¥4,620、グローブ ¥2,970





ダイアリーカバーB6 ¥2,200、ダイアリーカバーA5 ¥2,200、刺繍ブックマーカー ¥1,100、ボールペン ¥1,430、シリコンティーバッグセット ¥1,760、リモートマグカップ ¥6,600





PEANUTSとのコラボレーションから新登場のペットと楽しめるアイテムが登場





ペットがもぐり込めるポケット付きのブランケットや、スヌーピーときょうだいたちがプリントされたタンクキャリーなどが揃いました。



ポケット付きブランケット ¥5,500





リード付きハーネスM ¥5,500、フードボウル ¥2,310、ペット用ぬいぐるみ(カラカラトイ) ¥878





リード付きハーネスS ¥5,500、リード付きハーネスM ¥5,500





タンクキャリー ¥8,800





※価格は全て税込み





紅茶からインスピレーションを受けたオリジナルタータン





紅茶からインスピレーションを受けて作られたアフタヌーンティーオリジナルのタータンは、スコットランドの政府行政機関「The Scottish Register of Tartans(スコットランド・タータン登記所)」で認定されたもの。柄の一つひとつには紅茶にちなんだ名前がついています。



APPLE TEA





AFTERNOON TEA





BLACK TEA





VANILLA CREAM TEA





数量限定PEANUTSデザインのオリジナルショッパーをプレゼント!





PEANUTSアイテムをご購入のお客様にPEANUTSデザインのショッパー(非売品)を数量限定でプレゼントいたします。



※無くなり次第終了

※お一人様1点限り

※オンラインストアでは運用が異なります

※【公式オンラインストア】は9/13 12:00頃~スタート

※アフタヌーンティー・ティールームでこちらのキャンペーンは実施いたしません





(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC





「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



■Afternoon Tea LIVING紹介



「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

2022年8月から「Afternoon Tea LIVING Loves EUROPE」をテーマに掲げ、ブランドの起源であるヨーロッパのような日常の提案をしていきます。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト:https://www.afternoon-tea.net/living/



