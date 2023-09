[シーホース三河]



この度、ニモ正義選手と2023-24シーズンの特別指定選手としての加入が決まりましたので、お知らせいたします。

なお、正式加入はメディカルチェック後となります。



ニモ正義







プロフィール

生年月日 2005年9月23日(17歳)



身長/体重 198cm/88kg



出身地 アメリカ合衆国ヴァージニア州



国籍 日本



背番号 5



#5 ニモ正義選手からのコメント

Hello Seahorse fans. I'm thrilled to be part of Seahorses MIKAWA. I'm a skilled wing with a lot of athleticism and can shoot the ball well. I'm excited to bring my energy to the court and help the team win. I'm also looking forward to meeting the fans and representing the team well both on and off the court. Let's go Seahorses!

シーホースファンの皆さん、こんにちは!シーホース三河のメンバーになることができとても喜びを感じています!私はスキル力のあるウイングプレーヤーで、身体能力とシュート力を持っています。コートでたくさんのエナジーをもたらし、チームの勝利の力になりたいです。ファンの皆さんにお会いできること、コート内外でチームの代表として力を発揮することを楽しみにしています。Let's go Seahorses!



