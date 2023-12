[マーティ株式会社]

大人バレエ愛好家たちが多く集う大人バレエコンクール。2023年4月に第1回大阪大会が開催されたところ、関東での開催希望とのお声を多数いただきました。そのお声を受け、この度東京・銀座での開催が決定いたしました。この舞台で、輝いてみませんか?

【大人バレエコンクールHP】https://www.otona-ballet-competition.com/





嬉しい特典を多数ご用意

大人バレエコンクールでは審査されるだけでなく、たくさんの特典を楽しむことができます。通常のコンクールでもご用意している審査員の先生方からのアドバイスシートはもちろん、大人バレエコンクールオリジナル記念品もプレゼント。その時によって何がもらえるかはお楽しみです。また、審査DVDもプレゼントなので、自分の演技を振り返ることもできます。





応援も楽しめる

出演者の方だけでなく、その出演者を応援する皆様も楽しめます。大人バレエコンクールでは、プログラムとチケットのセット2組を出演者のの方にプレゼント。ぜひご家族やご友人を大人バレエコンクールにご招待してください。また、表彰式終了後には、舞台上での記念撮影の時間を設けております。観に来てくださった方に写真を撮ってもらったり、話すことができたりと、たくさんコミュニケーションを楽しむことができます。





大人バレエコンクールvol.3 in 東京

[日程]2024.5.25(土)

[会場]銀座ブロッサム(東京都中央区銀座2-15-6)

[アクセス]

・東京メトロ有楽町線 新富町駅1番出口 徒歩1分

・東京メトロ日比谷線 東銀座駅5番出口 徒歩8分

・都営地下鉄浅草線 東銀座駅5番出口 徒歩8分

[お申込期間]2023年12月1日(金)~2024年3月31日(日)

その他詳細はこちらのページから

▼https://www.otona-ballet-competition.com/vol-3-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2024%E5%B9%B4/

[大人バレエコンクールHP]https://www.otona-ballet-competition.com/

[大人バレエコンクールInstagram]https://www.instagram.com/otona.ballet.competition/







大人バレエコンクール





~ バレエを愛する大人の為のコンクール ~

大人の方でも、バレエ初心者の方でも、皆が主役になれるコンクールを作りたい!

頑張っている皆さんが称賛される舞台を作りたい!そんな願いが詰まったバレエコンクールです。

あなたのバレエを愛する気持ち、舞台で表現してみませんか?



~現在募集中の大人バレエコンクール~

・vol.2 in 大阪・吹田(吹田メイシアター中ホール) 4/6(土)

詳細➤https://www.otona-ballet-competition.com/vol-2-%E5%A4%A7%E9%98%AA-2024%E5%B9%B4/

・vol.3 in 東京・銀座(銀座ブロッサムホール) 5/25(土)

詳細➤https://www.otona-ballet-competition.com/vol-3-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2024%E5%B9%B4/





