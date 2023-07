[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



『荒野行動』と『攻殻機動隊』シリーズが初のコラボ!今回はNETFLIXで配信中のアニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』とのコラボです。サイバーパンクな世界観をもとにデザインされた、さまざまなコラボ限定アイテムが登場します。







なかでも注目は『攻殻機動隊 SAC_2045』に登場する公安9課メンバーの再現衣装。全身義体のサイボーグ・草薙素子やバトーなどの人気キャラクターを再現しています。



なお、草薙素子の再現衣装を獲得すると、素子がビルから落下する名シーンを再現した特別なムービーが再生されますのでお楽しみに。また衣装をレベルアップすることで見た目が変化し、エフェクトや待機場で使えるエモートがアンロックされます。



再現衣装のほかに、本コラボオリジナルデザインの衣装もラインナップされています。素子のオリジナル衣装は、アニメ第1期のオープニング映像から着想を得たサイボーグらしさ溢れるデザインです。

また、こちらも衣装をレベルアップすることで見た目が変化し、エフェクトや待機場で使えるエモートがアンロックされます。



銃器スキンは素子をテーマにした95式、89式、AUG、81式の4種類がラインナップ。デザインは青紫を基調としたものと、白を基調としたもので2種類用意されています。

同様に、両デザインで構成されたセダンとバイクも登場。それぞれレベルが3段階用意されており、レベルアップで外観が変化します。







さらに、タチコマを再現した新たな乗り物が登場!乗り降りの際に可愛らしいボイスが再生されるほか、走行状況によって表示されるエフェクトなど、既存の乗り物とは異なる走行体験をお届けします。







そのほか、初登場のボイス付きGIFスタンプ、仲間スキンやホーム背景、パラシュートにリュックなど…タチコマをテーマにしたコラボアイテムが多数登場します。どこか愛くるしいタチコマのコラボアイテムを、ぜひゲットしてください。





コラボ期間限定の特別イベントを開催!



イベント1.

期間:7月13日~7月27日

期間中にログインすると1日1回報酬がもらえます。累計10日間ログインするとコラボ限定マントなどの報酬を獲得できます。





イベント2.

期間:7月13日~7月27日

素子から指定されたミッションに挑戦。ミッションをクリアすると「内偵ポイント」を獲得できます。「内偵ポイント」を使用し、エリアを偵察すれば、報酬が獲得できます。





イベント3.

期間:7月13日~7月27日

素子から指定されたミッションに挑戦。ミッションをクリアすると「内偵ポイント」を獲得でき、コラボアイテム等と交換できます。





イベント4.

期間:7月13日~7月27日

コラボ期間中、週末にログインしてランクに参加すると、ランクポイントにボーナスが付与されます。





■『攻殻機動隊』とは

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開され、その先鋭的且つ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔。

情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来において電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織、攻殻機動隊を中心に物語が描かれる。





■『攻殻機動隊 SAC_2045』とは

『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志が共同監督としてタッグを組み、田中敦子、大塚明夫、山寺宏一ほか『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズのオリジナルキャストが集結。迫力のサイバーパンクアクションと、草薙素子たちの全く新しい物語が描かれる。 制作はProduction I.G × SOLA DIGITAL ARTS。シーズン1は2020年4月より、シーズン2は2022年5月よりNetflixにて全世界独占配信中。





■『荒野行動』とは

中国の大手ゲーム企業NetEase Gamesが開発・運営するバトルロワイヤルゲーム。100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、最後の1人(1チーム)になるまで戦う。

無人島に降り立った時点では武器を1つも所持していない状態だが、島の各所に武器(主に銃器)が落ちているため、それを拾いつつ敵を倒していく。

オンラインプレイが前提となり、ランダムでマッチングした人と一緒に戦うことができるのはもちろん、友人と一緒に戦うことも可能。



