株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高/梁 俊模、以下「HIKE」)は、井上商事株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:井上敬策)と共同プロデュースしているコラボレストラン「DISH UP(ディッシュアップ)」(所在地:新宿マルイアネックス8階)の3月中旬からのコラボタイトルが、大ヒット公開中の映画『RRR』に決定したことをお知らせいたします。映画『RRR』は、日本国内で公開されたインド映画初の興行収入10億円を突破。本日、新宿ピカデリーで行われたRRR応援上映イベントにて発表し、合わせて第1弾のキービジュアルも公開いたしました。メニューやグッズなど詳細の解禁、ご予約受付は、3月上旬を予定しております。







今回のコラボでは、「ビームVSラーマの衝撃の対決シーンを体験できる!?」をテーマに映画の名場面を再現します。劇中から厳選したシーンを使用したグラフィックのDISH UP限定のオリジナルグッズ、観る者の胸を熱くするストーリーを表現したコースメニューやドリンク、コース限定ノベルティ、さらに劇中の世界を再現した店内装飾、体験型ARなど、皆様にお楽しみいただけるDISH UPでしかできない“RRR体験”コンテンツを多数ご用意してお待ちしております。



あなたは「さらわれた少女を救う」ビームの仲間となるか?それとも「使命のためビームを追う」ラーマの仲間となるか?



「DISH UP」公式サイト:https://dishup.jp/

Twitter:https://twitter.com/DISH_UP_JP

Instagram:https://www.instagram.com/dishup_collaborestaurant/





RRR × DISH UP 営業概要



【期間】2023年3月中旬から約1か月開催予定

【営業時間】11:00~21:00(最終入店:19:30)

【所在地】東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス8階



飲食メニュー、グッズ、特典、店内内装など詳細は3月上旬に順次公式SNSなどでの情報解禁をお待ちください。













<映画『RRR』情報>



数々の興行新記録を打ち立て、全世界に“バーフバリ旋風”を巻き起こしてインド映画の歴史を変えた映画史上最大の叙事詩にして、もはや神話ともいうべき伝説の2部作『バーフバリ 伝説誕生』と『バーフバリ 王の凱旋』。その創造神S.S.ラージャマウリ監督による全宇宙待望の最新作がついに完成した。

インド映画史上最高の製作費7200万ドル(約97億円)をかけたその超大作の名は『RRR』。



映画『RRR』公式サイト:https://rrr-movie.jp/



<作品あらすじ>

舞台は1920年、英国植民地時代のインド。

英国軍にさらわれた幼い少女を救うため、立ち上がるビーム(NTR Jr.)。

大義のため英国政府の警察となるラーマ(ラーム・チャラン)。

熱い思いを胸に秘めた男たちが”運命”に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。

しかし、ある事件をきっかけに、それぞれの”宿命”に切り裂かれる2人はやがて究極の選択を迫られることに。彼らが選ぶのは「友情」か?「使命」か?



<STAFF&CAST>

「バードシャー テルグの皇帝」のNTR Jr.がビーム、ラージャマウリ監督の「マガディーラ 勇者転生」にも主演したラーム・チャランがラーマを演じた。タイトルの「RRR」(読み:アール・アール・アール)は、「Rise(蜂起)」「Roar(咆哮)」「Revolt(反乱)」の頭文字に由来する。第95回米アカデミー賞ではインド映画史上初となる歌曲賞にノミネートされた。



監督・脚本:S.S. ラージャマウリ

原案:V.ヴィジャエーンドラ・プラサード

音楽:M.M.キーラヴァーニ

出演:NTR Jr./ ラーム・チャラン



2022年製作/179分/G/インド

原題:RRR

応援:インド大使館

配給:ツイン





「DISH UP」について







ワンランク上の、推し活体験ができるコラボレーションレストラン「DISH UP」。

目指したのは、従来のコラボカフェとは一線を画した本格的なサービスを提供するレストラン空間。本格的なプリフィックスコースで味わう食事、高品質な音響、映像を完備したスタイリッシュな内装を、あなたの大好きな推しの世界観で染め上げます。あなたは食事を楽しみながら、いつしか推しと一緒の空間にいるかのような感覚になることでしょう。

全く新しいコラボレーションレストラン“DISH UP”で、ワンランク上の推し活をあなたに。





株式会社HIKEについて









会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス 4階

公式サイト:https://hike.inc

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



