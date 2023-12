[株式会社 Brave group]

Veats Shibuyaにて、ソロライブとして初の生バンド公演!



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社、以下「RIOT MUSIC」)は、自社が運営するバーチャルミュージックレーベル「Blitz Wing」所属の「松永依織」がバースデーワンマンライブ2024<Awaken Now>を開催することをお知らせいたします。







本公演は、「松永依織」とサポートバンド「STRIX」による生歌唱・生演奏で全編構成されています。

「松永依織」のソロライブにおいて、生バンドを迎えた公演は初となり、普段の配信や過去のライブを更新するインパクトのあるライブをお届けいたします。



本公演のチケットはオフライン(現地)・オンライン(配信)ともに好評発売中です。

現地Sチケットには、通常ではお見せできない「リハーサル見学」の権利が付くなど、各券種それぞれに特典が付属いたします。



更に成長していく「松永依織」の姿に、ご期待くださいませ。



■ライブ概要

タイトル:松永依織バースデーライブ2024「Awaken Now」

会場:Veats Shibuya

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビルB1・B2

会場HP:https://veats.jp/

日時:2024年2月10日(土)開場 18:00 / 開演 18:30



[企画・制作] Blitz Wing



■チケット情報

プレイガイド:https://riotmusic-live.zaiko.io/e/awakennow

現地チケット販売期間:発売中[2024年2月9日(金)23:59まで]

配信チケット:発売中[2024年2月17日(土)22:00まで]



<券種>

【現地】Sチケット 32,000円(税込) ※完売

・リハーサル見学

・松永依織との集合写真

・ライブ本編生写真(3枚セット)

・バックステージパス

・限定ボイス

・物販優先購入権

・直筆サイン入りキャンバスボード



【現地】Aチケット 18,000円(税込)

・直筆サイン入りキャンバスボード

・特典ボイス



【現地】Bチケット 8,000円(税込)



【配信】Sチケット 18,000円(税込)

・直筆サイン入りキャンバスボード

・配信チケット用ボイス

・デジタル壁紙



【配信】Aチケット 8,000円(税込)

・配信チケット用ボイス

・デジタル壁紙



【配信】Bチケット 5,000円(税込)



※特典グッズは後日配送でのお渡しとなります。チケット購入時に配送先情報をご入力お願いいたします。(お届け予定日は3月上旬~中旬を予定しております)

※ボイスにつきまして、現地チケットと配信チケットで内容が異なります。

※ボイスおよび壁紙はZaikoに登録されているメールアドレス宛にお送りいたします。

※ボイスおよび壁紙送付時期は後日発表いたします。



■松永依織(まつながいおり)プロフィール



RIOT MUSIC、バーチャルミュージックレーベル「Blitz Wing」所属アーティスト。

可憐で優美なパフォーマンスは男女問わず魅了する。

ファンのそばに寄り添い、支えとなれるような歌を届けたいという一心で歌い続ける。

2020年9月、RIOT MUSICアーティストオーディションVol.1に合格し、RIOT MUSIC所属となる。

公式X:https://twitter.com/iori_m_RIOT



YouTube:https://www.youtube.com/@IORIMATSUNAGA







■RIOT MUSICについて



RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-



RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。



感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



<関連リンク>

Official Site:https://riot-music.com/



RIOT MUSIC 公式X:https://twitter.com/RIOTMUSIC_info



Blitz Wing 公式X:https://twitter.com/RIOT_BlitzWing







■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:42.8億円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業/Platform事業/esports事業/XR事業/DX事業/Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X:https://twitter.com/bravegroup_vt

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-21:46)