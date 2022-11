[株式会社ヨックモック]

~カフェ併設型とキオスク型の2店舗が10月31日(月)開店~



株式会社ヨックモック(代表取締役社長:藤縄武士、本社:東京都千代田区)は、アラブ首長国連邦(以下、UAE)の中心都市であるドバイ Dubaiの大型ショッピングモール「City Centre Mirdif / シティ・センター・ミルディフ」と「Mall of the Emirates/モール・オブ・ジ・エミレーツ」内に新店舗をオープンいたしました。













“おいしさと笑顔がともにある世界をつくる”



ヨックモックは、バターをふんだんに使ったロール状クッキー「シガール」を代表商品として、1969年の誕生以来「菓子は人間の生活に欠くことのできないものである」という想いを胸に、人と人とをつなぐ贈答品や手土産として、国内外多くのお客様にご愛顧いただいています。



1986年に海外1号店をアメリカ・ビバリーヒルズのニーマン・マーカスに出店したのをはじめとし、近年ではタイの百貨店や台湾に路面店を展開、2012年にはカフェレストランを併設した店舗を海外で初めてオープンしました。海外の店舗では、日本の自社工場で製造する、素材・製法にこだわった安心・安全な日本品質のお菓子を直送(輸出)し販売、また “おもてなしの心”を持ち、まごころを込めて接客しております。各地域の特性に合わせて限定クッキー・パッケージの開発を積極的に行っていくなど、日本国外のお客様にもお菓子を通してより豊かなライフスタイルの提案を行い、海外展開を推進してまいりました。



今回出店をするUAEの最大の都市であるドバイは、中東屈指の観光・金融・物流の拠点として、世界中から多くの方が訪れ、多様な文化が育まれています。2012年のUAE初出店時には、自文化やつながりを尊重するUAE国民“エマラティ”に、「シガール」が良好な関係を築くためのお菓子として反響をいただきました。今回の出店を通して、中東地域においてヨックモックのお菓子がお客様と大切な人をつなぎ、より多くの方にお楽しみいただけるよう展開してまいります。



今後もヨックモックは、世界各地の“人を想う気持ち”に寄り添い、多様な文化、価値観を持つ人々が国境を越えて笑顔が共にある未来を創ることを目指します。



オープニングセレモニー







オープニングセレモニーには、ヨックモック マーケティング戦略責任者 西野壮平、およびインデックス・ホールディング(同ブランドのマスターフランチャイジーでありアラブ首長国連邦が所有・運営する組織)副会長兼グループCEOであるアナス・アル・マダ二氏が出席。



GCCのPAM無任所大使でありインデックス・ホールディング会長であるアブドゥル・サラム・アル・マダニ大使にお越しいただき、在ドバイ日本国総領事館の龍野祥治副領事とともに就任式を行いました。



セレモニーは終始和やかな雰囲気で執り行われ、今回の再進出に際して龍野氏より「今日のオープンが日本の特産品の人気を高め、ひいてはこの地域のプレミアムブランドの消費者を増やすことになると確信しています」と期待の声を寄せていただきました。



店舗概要







■ CCMi店

UAE国民(エマラティ)の住宅が集うミルディフ地区に位置するCity Centre Mirdif/シティ・センター・ミルディフは、430以上の店舗が軒を連ね、ショッピング体験はもちろんレジャーやエンターテイメントも楽しめる複合型施設として、地元のお客様から愛されているモールです。ヨックモックの店舗は2階(Level1)に位置し、休憩スペースを兼ねたカフェスペースを併設して焼き菓子の販売とドリンクの提供を行います。



■ MoE店

Mall of the Emirates/モール・オブ・ジ・エミレーツは、630以上の店舗がならぶドバイで2番目に大きいショッピングモールです。リゾートホテルが多いニュードバイに位置し、Mall of The Emirates駅直結という利便性から、地元のお客様はもちろん、多くの観光客で賑わいます。ヨックモックの店舗は2階(Level1)に位置し、気軽にお買い物をお楽しみいただけるキオスク型店舗として焼菓子の販売を行います。



店舗情報



■ CCMi店

店舗名 :CCMi店(City Centre Mirdif/シティ・センター・ミルディフ店)

店舗住所 :Level 1 City Centre Mirdif , Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd - Mirdif – Dubai

営業時間 :月~木 10:00-22:00 /金~日 10:00-00:00

電話番号 :+971 4 320 7818



■ MoE店

店舗名 :MoE店 (Mall of the Emirates/モール・オブ・ジ・エミレーツ)

店舗住所 :Level 1, Nr. Omega Boutique Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Rd.,

Al Barsha, Al Barsha 1, Dubai

営業時間 :10:00-12:00 (24:00)

電話番号 :+971 56 537 4332



■ヨックモックの商品情報、最新情報等、詳しくはこちら

・ホームページ https://www.yokumoku.co.jp/

・オンラインストア https://www.yokumoku.jp/

・公式Instagram https://www.instagram.com/yokumoku_jp/

・公式Twitter https://twitter.com/yokumoku_jp

・公式Facebook https://www.facebook.com/yokumoku.co.ltd/



■会社概要

社 名: 株式会社ヨックモック

所在地: 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル



■お客様からのお問い合わせ先

ヨックモックお客様相談窓口

TEL: 0120-033-340(土日祝日年末年始除く 11:00-16:00)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-14:16)