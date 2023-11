[エクスペディア・ジャパン]

2024 年の旅行トレンドは「ロケ地巡り旅」「音楽ツアー旅行」や「ノンアル旅」など



エクスペディア・グループはこのたび、2024年の旅行トレンド「Unpack ’24」 を発表しました。「Unpack ’24」 は、エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)とホテルズドットコム(https://jp.hotels.com/)を含むエクスペディア・グループ内のデータに加え、日本を含む世界14地域における2 万人の旅行者を対象としたグローバル調査結果に基づき、人気の旅行先から旅行業界における最新テクノロジーまで、2024年の旅行トレンドを6つまとめています。









■テレビ番組や映画の影響で旅行先を選ぶ「ロケ地巡り旅」

エクスペディアは、2023 年に発表した「テレビや映画のロケ地を旅行先として選ぶ」トレンドが2024 年も続くことを予想しています。調査によると、半数以上(53%)が「テレビ番組や映画の影響で旅行先を調べた、もしくは実際に旅行を予約した」と回答しています。



日本人の回答に限定すると、影響元として最も多かった回答は「バラエティやドラマなどのテレビ番組(49%)」、次いで「本(38%)」、「ストリーミングサービス(16%)」となりました。グローバル平均の結果と比較すると、日本は特に「テレビ番組」の影響力が大きいことが伺えます。





このトレンドを受け、2024年に公開されるドラマや映画、そしてエクスペディア・グループ内のデータをもとに、「ロケ地巡り旅」の目的地として2024 年に人気を集めると予想されるエリアを発表します。



<「ロケ地巡り」の目的地として人気を集めると予想されるエリア>

・タイ

・ルーマニア

・マルタ

・パリ(フランス)

・ロンドン、バース、ウィンザー

・韓国



実際のデータをみると、昨年パリを舞台にした人気ドラマの最新シーズンが公開された後にパリの検索数が 200% 増えるなど、昨今の旅行先選びにおけるドラマの大きな影響力が伺えます。※1



■手頃かつ人混みを避けられる、人気旅行先の「そっくり観光地」

2024年は、観光客の数が少なかったり、場合によっては手頃な価格で訪れることもできる「そっくり観光地」が人気を集めるでしょう。実際に「そっくり観光地」への旅行経験について、8割が「経験あり」、もしくは「経験はないが、してみたい」と回答。日本人においても、7割以上(73%)の人が同様に答えました。



下記にまとめた旅行先は、過去 1 年間でエクスペディアでの検索件数が大きく増えた旅行先です。中でも増加率が高い上位 5 都市は検索件数が前年比の倍以上※2になりました。



<検索数が増加した「そっくり観光地」と前年比の増加率>





■好きなアーティストを追う「音楽ツアー旅行」

好きなアーティストを追う「音楽ツアー旅行」が 2024 年にさらに盛り上がりを見せると予測しています。



調査結果によると、旅行者の7割近く(69%)が「好きなアーティストのコンサートのために遠征したい」と回答。また、4割を超える人(44%)が「コンサート遠征を今まで行ったことがない場所へ旅行する口実としたい」と答えています。さらに、3割近く(28%)の人が地元で行くコンサートよりもチケット代が安価であればコンサート遠征をしたいと考えていることがわかりました。日本においても、半数以上(56%)が「遠征したい」と回答し、日本でも「音楽ツアー旅行」への注目度が高いことが伺えます。



■旅行中にアルコールを控えて楽しむ「ノンアル旅」

2024年は、旅行中の飲酒量を減らす、もしくは全くアルコールを飲まない「ノンアル旅」が注目されるでしょう。



調査結果によると、4割以上(41%)の人が「来年はデトックス旅をしたい」と回答、半数(49%)は「アルコールフリーのドリンクを頼みやすいホテルでの宿泊に関心がある」と答えています。さらに、4 人に 1 人(26%)が「休暇中のアルコールを減らす一番の理由は、自制心を保ち心身ともに良い状態でいるため」と回答しました。旅行業界においても宿泊施設がノンアルコールのドリンクを用意したり、モクテル作り体験ができたりと、飲酒をしない旅行者のニーズに応え始めています。



一方で、次の旅行でのアルコール摂取量を増やすかどうかについて聞いたところ、韓国では57%、アメリカで46%、日本では25%の回答者が「(アルコール摂取量を)増やす」と回答し、世界全体の平均では「ノンアル旅」がトレンドになりつつも、国によってはまだ旅行にはアルコールが必要だと考えているようです。



<「ノンアル旅」におすすめの世界各地のホテル>

・サマートン ロッジ ホテル (イギリス):ノンアルコールでも楽しめる魅力的なホテル

https://jp.hotels.com/ho388270/samaton-rojji-hoteru-shankurin-igirisu/



・ザ ラマダ クタ バリ(インドネシア):バリ初のハラール認証を取得したホテル

https://jp.hotels.com/ho442463/za-ramada-kuta-bari-kuta-indoneshia/



・レバイバル ボルチモア(アメリカ):地元の素材を活かしたモクテルを提供

https://jp.hotels.com/ho163164/rebaibaru-boruchimoa-pato-obu-jdv-bai-haiatto-boruchimoa-amerika/



・ザ メリオン(アイルランド):独自のノンアルコール ジンを蒸留しているホテル

https://jp.hotels.com/ho141126/za-merion-daburin-airurando/



・エッテ ホテル(アメリカ):一流バーテンダーが考案したモクテルが楽しめるノンアルコールバーを併設

https://jp.hotels.com/ho2244207680/ette-hoteru-kishimi-amerika/



・ローズウッド プーケット(タイ):モクテル ワークショップを毎日無料で開催

https://jp.hotels.com/ho550485760/rozuuddo-puketto-paton-tai/



・ウィン ラスベガス(アメリカ):斬新な材料を使ったノンアルコールカクテル プログラムを実施

https://jp.hotels.com/ho228169/u-in-rasubegasu-rasubegasu-amerika/



■「雰囲気重視」のホテル選び

宿泊するホテルを選ぶ際に、ホテルの設備やサービス、星の数で検索するだけでなく、ホテルの全体的な「雰囲気」が重要な基準になっています。「雰囲気(vibe)」という言葉を使う口コミの数は前年比で平均 1090% 増加しており※3、今回の調査では92%とほとんどの人が「予約の際にホテルの雰囲気を重視する」と答えました。



また、好きなホテルの「雰囲気(vibe)」について、世界全体の平均で最も多かった回答は「落ち着いた雰囲気(33%)」と「モダンな雰囲気(33%)」、次いで「ビーチや海岸などがあるリゾートな雰囲気(31%)」でした。日本人においては、6割以上の人が「落ち着いた雰囲気(65%)」と答え、最も多い回答となりました。一方で、その次に多かった回答は「自然を満喫できる雰囲気(34%)」。世界と比べて、日本人は自然を楽しみたい人が多いようです。



Hotels.com アプリ上の口コミで人気の「雰囲気」上位15 位※3 には、「モダン」、「レトロ」、「クラシック」、「ビーチ」、「ファンキー」、「くつろげる」、「おしゃれ」、「居心地の良い」、「ヴィンテージ」、「歴史ある」、「アートな」、「都会的」、「インダストリアル」、「パーティ」、「落ち着いた」が挙げられました。



■旅行における「生成AI時代」

2024 年には「生成AI時代」が到来し、人々が生成AIなどのテクノロジーを旅行への最大限の活用が予想されます。



今回の調査では、グローバル全体で7割近く(69%)の人が旅行計画をする際に生成AIを「使ったことがない」と回答。日本においては、94%とほとんどの人が「使ったことがない」と答えました。一方で、アメリカ(51%)や韓国(60%)では半数以上の人が「使ったことがある」と回答、国によって大きな差があることが分かりました。



また、今後の生成AIの活用について、グローバル全体の半数(50%)の人が「旅行予約時の生成AIの活用に興味がある」、69%が「生成AIは旅程のプランニングに役立つ」と考えていることが分かりました。日本人においても、37%が旅行予約時の生成AIの活用に興味があり、半数以上(67%)が生成AIは旅程のプランニングにとても役立つと考えているようです。



さらに、世界全体の4割近く(39%)の人が「最適な宿泊先を見つけるために生成AIを活用したい」と回答。35%がアクティビティや現地ツアーのプランニング、33%がフライトの比較、20%が旅程の変更やキャンセルに利用したいと答えました。



・Unpack ’24 レポート全文はこちら: https://www.expedia.com/magazine/unpack

・Unpack ’24 特設サイトはこちら: https://www.expedia.co.jp/travel-trends-unpack-24



データについて

1 エクスペディアおよびホテルズドットコムにおける、各番組の放送終了後90日間のホテル宿泊に関する全世界の検索データの前年同期比

2 エクスペディア上の2022年9月1日~2023年8月31日の期間における全世界の航空券検索データに基づく

3 ホテルズドットコム上の2018年1月1日~2022年12月31日の期間におけるレビューに基づく



調査方法

グローバル戦略調査会社OnePoll がエクスペディア ブランドの代理で、2023年9月12日~10月5日の期間で北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の14ヵ国において、今後 3 年以内に国内旅行または海外旅行を計画している成人20,000名を対象にオンラインで実施したものです。OnePoll は MRS (Market Research Society) の企業パートナー、ESOMAR のコーポレート会員であり、英国世論調査協議会 (BPC) に加盟しています。



Expedia Group について

Expedia Group, Inc. ブランドは、グローバルに展開するオンライン旅行会社です。世界中の人々に旅行を通じて豊かな体験をしていただけるようサービスを提供しています。「旅は人々を豊かにする」という信念のもと、旅行者がこれまでとは違った形で世界を体験し、長きにわたって世界とのつながりを築けるよう尽力しています。業界最先端のテクノロジーを提供することで、パートナーの皆様の成長および業績拡大を支援させていただくとともに、旅行者に忘れられない体験を提供できるようサポートいたします。Expedia Group は次の主要 3 部門で構成されています。グループ全体の商品・テクノロジー戦略とサービスを担う Expedia Product & Technology。グループの全ブランドを統括する Expedia Brands。そして旅行業全般を網羅する B2B ソリューションとパートナーシップを担当しているのが Expedia for Business です。



Expedia Group 傘下のブランドには、Expedia(R)、Hotels.com(R)、Expedia(R) Partner Solutions、Vrbo(R)、Trivago(R)、Orbitz(R)、Travelocity(R)、Hotwire(R)、Wotif(R)、ebookers(R)、CheapTickets(R)、Expedia Group(TM) Media Solutions、CarRentals.com(TM)、Expedia Cruises(TM) が含まれます。



(C) 2023 Expedia, Inc., an Expedia Group company. All rights reserved.エクスペディア及びエクスペディアのロゴは、Expedia, Inc. の商標または登録商標です。CST: 2029030-50



詳細については、https://www.expediagroup.com をご覧ください。



