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国際化粧品展（コスメウィーク）に株式会社Kyogokuの出店…

国際化粧品展（コスメウィーク）に株式会社Kyogokuの出店が決定いたしました

［株式会社Kyogoku］


2023年9月27～29日の3日間、インテックスで開催されます国際化粧品展（コスメウィーク）に株式会社Kyogoku【KYOGOKU PROFESSIONAL】も出店させていただく事となりましたので、この場をお借りしご報告をさせていただきます。


https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp/lp/inv/ct.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=3400600566_20410916771_157525372968_668204979795_kwd-1935479598236&utm_campaign=01NQ_SCH_A01%282023%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%9D%A5%E3%83%97%E3%83%AD%29&utm_term=b_%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%20%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF%202023&gclid=CjwKCAjw6eWnBhAKEiwADpnw9m7DM8AmbBwgafBwaTTSqSc_89WKmA_EMscndWFPjBPqGp2uJSKNWRoC80AQAvD_BwE

※無料にて会場入りしていただくためには、事前にQR入場チケット（無料）のお申し込みが必要となります。
（18歳以上）
事前お申込みなくご来場いただいた際は、5,000円の入場料がかかります。

【注意事項】
●こちらの事前登録は、18歳以上の方に限ります。
●18歳未満の方が来場される場合は、保護者もしくは引率者（18歳以上）が必要です。
●5人以上の18歳未満の方を引率して来場を希望する場合は事務局までお問い合わせください。
●QR入場チケットをお持ちでない場合、入場料が一人5,000円かかります


3日間の開催期間、全日程京極琉もブースにてデモンストレーションなどを実施いたします。

会場にお越しの際は、ぜひＫＹＯＧＯＫＵのラグジュアリーブースまでお越しください。

皆様にお会いできます事、心より楽しみにいたしております。



【詳細】


日程：2023年9月27日（水）・28日（木）・29日（金）
開催時間：10:00～17:00（全日程）
会場：インテックス大阪



KYOGOKUグループホームページ


KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。

「KYOGOKU PROFESSIONAL」
https://kyogokupro.com/

「Kyogoku Professional / CBD」
https://kyogokupro.com/cbd

「KYOGOKU SALON」
https://kyogokusalon.com/

「京極アカデミー」
https://kyogokupro.com/academy/

「KYOGOKU Youtube short」
https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA

「KYOGOKU 公式Line」
https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true

「LINEギフト」
https://mall.line.me/sb/b8f05f9e

【JOB VR】
https://jobvr.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/11-00:40）

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