次へのSTEP UPを応援するマーティプレバレエコンクールの大阪大会が、2024年2月3日(土)4日(日)に開催されます。この度、本バレエコンクールの審査員が決定しました。関西のバレエ界の重鎮たちが集う豪華なコンクール。皆様もぜひ出場しませんか。

【マーティプレバレエコンクールHP】https://www.ballet-pre-competition.com/





豪華審査員陣が集結

マーティプレバレエコンクールでは、実績多数のバレエ界の重鎮たちが審査を務めます。今回のマーティプレバレエコンクールでは、岡田兼宜・長田佳世・富村京子・山本庸督の4名が審査を務めます。バレエに対する深い知識と、審査員自身の経験が活きた審査でダンサー達を審査します。審査員からの直筆コメント入りのアドバイスシートは、出場者の皆様にとって、次へのSTEP UPするための貴重な資料となります。





審査員紹介

※50音順



[岡田兼宜]

柏原シティバレエ主催

バレエスタジオミューズ講師

ソウダバレエスクールにて宗田静子・高見王国・原田高博・夏山周久に師事。

2003年 牧阿佐美バレエ団にソリストとして「ロミオとジュリエット」に出演。

2004年 同バレエ団にてローラン・プティ振付による「ピンクフロイドバレエ」に出演。

2005年 自主公演「BE REAL」開催。

2005年 渡米 東部を中心にバレエ、モダンダンスで活動し、メキシコ各地で踊る。

帰国後、関西を中心に演出、振付も手がけ、さまざまな舞台で活動している。

2010年より大阪府柏原市に「柏原シティバレエ」を設立し、後進の指導、そして今後のバレエの更なる発展を目指し活動している。



【主な賞歴】

2002年 こうべ全国洋舞コンクール 男性シニアの部第2位

2002年 東京新聞主催全国舞踊コンクール パドドゥの部第2位

2003年 東京新聞主催全国舞踊コンクール パドドゥの部第3位





[富村京子]

元香港バレエ団プリンシパルダンサー

川上恵子、田中敏行、江川のぶ子、深川秀夫に師事。

1998年 香港バレエ団に入団

2008年 同団 プリンシパルダンサー

バレエ団のほぼすべての演目で主演

レパートリー

スティーブン・ジェフリーズ振付 「くるみ割り人形」

ロナルド・ハインド振付 「メリー・ウィドウ」「コッペリア」

ジョージ・バランシン振付 「ルビーズ」「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」

「コンチェルト・バロッコ」他

2010年 退団、帰国

スタジオアーキタンツにて指導者としての活動を開始

2011年 日本バレエ協会 都民芸術フェスティバル参加公演

「ドン・キホーテ」メルセデス、森の女王を踊る

2012年 マレーシア クアラルンプールにて

「インターナショナル・バレエ・ガラ」に客演

2015年&2018年 神奈川県芸術舞踊協会公演 ゲスト出演

≪受賞歴≫

1994年 神戸全国洋舞コンクール 第一位

1995年 アジアパシフィックバレエコンクール 入賞

≪講師歴≫

2010~2013年 スタジオアーキタンツ バレエ講師

2011~ チャコットカルチャースタジオ バレエ講師

2019年 全日本バレエコンクール 女性アンシェヌマン振付担当





[長田佳世]

元新国立劇場バレエ団 プリンシパル

10歳よりワクイバレエスクール、涌井三枝子に師事。

94年、ロシアモスクワ ボリショイバレエ学校へ留学。

マリーナ、レオノバに指示。(現校長)

97年、首席で卒業。同年、ロシア国立バレエ団に入団。

ドイツ、メキシコ、チリなど海外公演も参加。

99年帰国、熊川哲也Kバレエカンパニーに、設立メンバーとして入団。

ファーストソリストとして、熊川哲也のパートナーを務めるなど、白鳥の湖初演で、黒鳥を踊る。

(王子、熊川哲也、白鳥、ヴィヴィアナ.デュランテ)

2009年 新国立劇場バレエ団へソリストとして移籍。

2013年 プリンシパルに昇格。

2017年日本バレエ協会主催、都民バレエフェスティバル"ラ.バヤデール"(ニキヤ)主演を務める。

2017年 同バレエ団引退。

【主な出演作品】

牧阿佐美版『白鳥の湖』オデット/オディール、

『くるみ割り人形』金平糖の精

『ラ・バヤデール』ニキヤ、ガムザッティ

熊川哲也版「ジゼル」ミルタ/パドシス

「眠れる森の美女」フロリナ姫

「白鳥の湖」パドトロワ/オディール

「ドンキホーテ」キトリ/メルセデス/森の女王/友人

「コッペリア」祈り/ブライドメイド

「海賊」グルナーラ「くるみ割り人形」マリー姫

p.ダレル「ホフマン物語」オリンピア

W.イーグリング版『眠れる森の美女』オーロラ姫、フロリナ王女

K.セルゲーエフ版『ジゼル』ジゼル

A.ファジェーチェフ版『ドン・キホーテ』ジュアニッタ、第2ヴァリエーション

F.アシュトン『シンデレラ』シンデレラ、秋の精「ファサード」ポルカ「2羽の鳩」ジプシーガール

小倉佐知子『しらゆき姫』しらゆき姫、『シンデレラ』妹娘

B.エイフマン『アンナ・カレーニナ』アンナ

T.サープ『イン・ジ・アッパー・ルーム』

中村恩恵『Who is “Us”?』

金森穣「solo for2」

G.バランシン『シンフォニー・イン・C』第1楽章プリンシパル、

『コンチェルト・バロッコ』プリンシパル、

『アポロ』ポリヒムニア、

『シンフォニー・イン・スリー・ムーヴメンツ』、

『テーマとヴァリエーション』「フーケアーズ」プリンシパル「セレナーデ」ロシアンガール。

D.ビントレー『パゴダの王子』さくら姫、皇后エピーヌ、

『アラジン』ルビー、『カルミナ・ブラーナ』ロースト・スワン、

『ガラントゥリーズ』、『シルヴィア』マーズ、

『テイク・ファイヴ』THREE TO GET READY、『E=mc2』質量、

『ファスター』跳ぶ

A.ブルノンヴィル『ラ・シルフィード』シルフィード

K.マクミラン『マノン』高級娼婦

H.V.マーネン『大フーガ』

J.ラング『暗やみから解き放たれて』





[山本庸督]

Y.S.BALLET COMPANY

幼少より山本紗内恵バレエスクールにてバレエを始める。

The Arts Educational Schoolにて研修。

その後、法村友井バレエ学校特別クラスにおいて法村牧緒氏より指導を受ける。

大阪芸術大学 舞台芸術学科舞踊コース卒業バレエを堀内充氏 金重妙子氏等、モダンを加藤きよ子氏に師事。在学中には大学広告のテレビCMに抜擢され出演する。卒業時に舞台芸術学科研究室賞を受賞。

卒業後に渡米Minnesota Ballet、State Street Balletにて数々のクラシック、コンテンポラリー作品にて主演。またGeorge BalanchineやTwyla Tharp等の作品でも主要パートを踊る。

その他ゲストダンサー・講師としても活躍する。

アメリカより帰国後Y.S.BALLET COMPANYに所属、深川秀夫演出振付「ロミオ&ジュリエット」初演にてロミオを演じた他、(公社)日本バレエ協会関西支部等の様々な公演にて主演・ソリストとして活躍する。

近年ではコンクールの審査員や、振付家としてジャズバンドとの共演等のオリジナル作品、数々の古典バレエ全幕を改訂演出・振付し好評を得ている。



マーティプレバレエコンクール vol.16 in 大阪

[日程]2024年2月3日(土)・4日(日)

[会場]クレオ大阪中央(大阪府天王寺区上汐5-6-25)

[申込期間]2023.9.1(金)~12.31(日)

[副賞・表彰]各部門 第1位~第6位/審査員特別賞/指導者賞/オーディエンス賞 他、様々な賞を授与。

[その他詳細]https://www.ballet-pre-competition.com/vol-16-%E5%A4%A7%E9%98%AA-2024%E5%B9%B42%E6%9C%88/



※エントリー多数の際は早期にお申込みを締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお申込みください。



マーティプレバレエコンクール





マーティプレバレエコンクールでは、基礎力・音楽性・身体能力・芸術性・テクニック面を総合的に審査し、

コンクールを通して次のステップアップにつながる機会を与え、将来性のあるバレリーナを支援するコンクールです。



