[株式会社 ベイシア]

~遊び心溢れる雑貨が揃いベイシアでの買い物も楽しめる~



株式会社ベイシア(本社:群馬県前橋市、代表取締役社長:相木孝仁)は、株式会社リテールトランスフォーメーション(本社:東京都港区、代表取締役社長:藤川快之)が運営するライフスタイルショップ「AWESOME STORE(オーサムストア)」のPOP UP SHOPをベイシア富岡店にて12月29日(金)から期間限定でオープンいたします。「AWESOME STORE(オーサムストア)」のPOP UP SHOPの展開はベイシアでは初となります。遊び心溢れる、オリジナルのアイテムを集約したPOP UP SHOP店内では、生活雑貨をはじめ、インテリア、キッチン、ペットグッズなど様々なカテゴリの商品を展開しております。普段使いにもギフトにもおすすめの人気商品が多数揃い、ベイシア店内の空間をより魅力的に彩ります。ぜひこの機会にベイシア富岡店へお越しください。





◆「AWESOME STORE(オーサムストア)」 POP UP SHOP概要

<ベイシア富岡店>

開催期間:2023年12月29日(金)~ 期間限定 ※1月1日は店休となります

営業時間:9:00~20:00 ※1月2日、3日は9:00~18:00営業となります

店舗住所:群馬県富岡市大字黒川字中才650





◆展開アイテム(一例)

■おやつの時間シリーズ





■かわいすぎる爪とぎ





■キッチン商品





◆「AWESOME STORE」について

「AWESOME STORE」は、【遊び心】を提案するライフスタイルショップです。まるで海外のスーパーマーケットのような店舗と品揃えで、インテリア雑貨やキッチンアイテムを中心に、遊び心を加えたデザインの生活雑貨を多数取り揃えます。

2023年12月現在、東北から九州まで57店舗を展開中。

URL:https://awesome-store.jp/







