[カルチュア・エンタテインメント株式会社]

3 TYPE 最新撮り下ろしブックレット付き CD を発売



俳優として、歌手として絶大な人気を誇るソ・イングクが 2023 年 4 月 24 日で日本デビュー10 周年を迎えたことを記念し、アニバーサリー盤のニューシングル『THE X』(ザ テン)を 2023 年 10 月 11日にリリースします。

本作は、3 TYPE の CD を発売。-TYPE A-には「Donʼt Be Jealous MV」と「Making Cut」を収録した DVD と 24 ページにわたるブックレット。-TYPE B-、-TYPE C- には 12 ページのブックレットがセ ットされ、それぞれ内容の違う最新の撮り下ろし写真を使用した贅沢な内容となっている。









<CD+DVD+24P ブックレット>

タイトル▶THE TEN -TYPE A-

販売価格▶3,080 円(税込)





<CD+12P ブックレット>

タイトル▶THE TEN -TYPE B-

販売価格▶2,200 円(税込)





<CD+12P ブックレット>

タイトル▶THE TEN -TYPE C-

販売価格▶2,200 円(税込)



<収録曲>

1.Donʼt Be Jealous

2.FLAVOR

3.Thank you

4.Donʼt Be Jealous-instrumental-



※A 形態 のみ DVD Donʼt Be Jealous MV + Making 収録

※アナザージャケット及びブックレットの内容は全て最新撮り下ろしカットを使用





今回発売に合わせて、リリースイベントを開催することも決定し、10/7(土)大阪、10/8(日)-11(水)関東近郊の会場にて開催される。詳細に関してはまた後日発表をする予定だ。





<ソ・イングク/SEO IN GUK /서인국>

韓国のオーディション番組「SUPER STAR K」で 72 万人の応募者の中から優勝。

韓国にて 2009 年に歌手デビュー。チョン・ウンジとデュエットした『All for you』は、全米ビルボード KーPOP チャートで 2 週連続 1 位を獲得し、世界中でその歌声で魅了した。

2013 年には日本デビューを果たし、幾度となく来日コンサートを開催。

トップスター街道を常に走ってきた俳優業としては、 最新作『美男堂の事件手帳』で主演し、Netflix で 2023 年 6 月 27 日から放送されている。





YouTube▶https://www.youtube.com/@seoinguk8178

Instagram▶https://www.instagram.com/seo_cccc/



