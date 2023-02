[株式会社ウカ]





この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)はuka ネイルオイル パワーウィズストーンの売上の10%を国際NGO プラン・インターナショナルへ寄付させていただきました。



2022年11月1日(火)に限定発売した、uka ネイルオイル パワー ウィズストーン。

おかげさまで完売いたしました。

1月30日(月)に売上の10%をARTIDA OUDのオリジナルプログラムである“I am” Donationを通し、国際NGO プラン・インターナショナルへ寄付を完了したことをご報告させていただきます。

寄付金はインドのビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」に充てられます。





【uka nail oil power with stoneに関する詳細】

https://uka.co.jp/news/19403





【"I am" Donation プロジェクト】

世界中の誰もが「私が私であるために(=I am)」と発信することで自分らしく活躍できる環境が広がっていきますように。

そう願いを込めて、2019年9月に始動した"I am" Donation プロジェクト。対象商品1点につき、1,000円を「途上国支援」「医療支援」「森林保全」の中から選択して寄付していただけます。また、商品が写った写真を「#iamdonation」と付けてフィードに投稿いただくと、追加で100円が寄付されます。





【プラン・インターナショナル】

プラン・インターナショナルは、女の子が本来持つ力を引き出すことで地域社会に前向きな変化をもたらし、世界が直面している課題の解決に取り組む国際NGOです。世界75カ国以上で活動。世界規模のネットワークと長年の経験に基づく豊富な知見で、弱い立場に置かれがちな女の子が尊重され、自分の人生を主体的に選択することができる世界の実現に取り組んでいます。







