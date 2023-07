[株式会社HYBE JAPAN]

KOZ ENTERTAINMENT プロデューサーのZICOが次世代アーティストの発掘に期待を寄せる





HYBE LABELSのKOZ ENTERTAINMENTは、次世代アーティストの発掘に向けてオーディション「2023 KOZ Global Audition-You Become What You Believe」を日本6都市で開催します。





今回のオーディションは性別や国籍、居住地に関係なく、2006年以降生まれの方であれば、誰でも応募可能となっています。 ボーカル、ラップ、ダンス、作曲、楽器演奏の中から部門をひとつ選び、オンラインでの事前応募が必要となります。



日本では7月10日~20日の期間、札幌、福岡、名古屋、大阪、東京、沖縄の6都市で開催するオーディションへの応募を受け付けます。オーディションの詳細は、KOZ ENTERTAINMENT公式ホームページより確認が可能です。



KOZ ENTERTAINMENTはプロデューサー兼アーティストのZICOが率いており、実力派シンガーソングライターのDvwnと最近デビューを遂げたBOYNEXTDOORが所属しています。個性的なアーティストによる音楽的な多様性を大切にしているKOZ ENTERTAINMENTが初めて開催する今回のグローバルオーディションでは、無限の潜在能力と、可能性を持つグローバルな人材からの積極的な参加に期待しています。



HYBE LABELS YouTubeチャンネルおよびKOZ ENTERTAINMENT公式SNSでは、オーディション告知映像を公開中。夢を広げたい志願者の背中を押してくれる、KOZ ENTERTAINMENTらしい個性的な映像となっています。

「2023 KOZ Global Audition-You Become What You Believe」の詳しい情報は、KOZ ENTERTAINMENT公式ホームページよりご確認いただけます。







<参考リンク>

KOZ ENTERTAINMENT公式ホームページ:https://www.kozofficial.com/

2023 KOZ GLOBAL AUDITION映像:https://www.youtube.com/watch?v=ATuPfkB8TSY





【KOZ ENTERTAINMENTについて】

KOZ ENTERTAINMENTは、トレンドを先取りするオリジナリティで音楽業界をリードする唯一無二のレーベルです。KOZは、音楽における個性を何よりも大切にし、幅広いリスナーの好みに応える音楽作りに励んでいます。KOZの所属アーティストには、シンガー、ラッパー、プロデューサー、そしてレーベル創設者であるZICOと、シンガーソングライターのDvwn、そしてK-POPの新時代の扉を開く待望のレーベル初のボーイグループBOYNEXTDOORがいます。





