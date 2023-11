[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)【会場】横浜駅東口~グランモール公園を中心としたみなとみらい各エリア



ヨコハマミライト実行委員会は、2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)の期間中、冬の横浜・みなとみらいエリアを彩るイルミネーション『ヨコハマミライト2023~みらいを照らす、光のまち~』を開催します。





「ヨコハマミライト」はコロナ禍を経て今年で6年目を迎える、延べ約2,900万人※1にご来場いただいている横浜最大級のイルミネーションです。今年も「横浜駅東口」から「グランモール公園」まで全長約1.5kmを中心とした横浜・みなとみらい各エリアを、約35万球のブルーを基調としたLEDライトの鮮やかな光で包みます。今年はSDGsへの取り組みとして、太陽光や風力などの自然エネルギーで発電された「グリーン電力※2」を引き続き使用する他、樹木の育成環境に配慮した装飾個所の調整を行い、これからの「まちづくり」にもよりフォーカスしたサスティナブルなイルミネーションになっています。



また、期間中のイベントとして、2023年12月9日(土)、10(日)の2日間限定で、『ヨコハマミライト CHRISTMAS FESTIVAL』をグランモール公園にて開催します。公園を中心とした人々の憩いと賑わいの創出や環境美化を目的として22年からスタートした本イベントは、地域に根付いた出店者たちによる物販やワークショップを楽しめるクリスマスマーケットや、クリスマスならではのグルメを楽しめるキッチンカーの他、クリスマスムードを高めるライブパフォーマンスを行います。さらに、今年は神奈川県と共催し、県の結婚支援事業「恋カナ!プロジェクト」による出会いの場を提供することで、地域の活性化をサポートしていきます。



この機会に、冬の横浜・みなとみらいエリアで、ご家族やご友人、大切な方と、光と音にあふれる素敵なひとときをお過ごしください。



『ヨコハマミライト 2023~みらいを照らす、光のまち~』開催概要





イベント名 :ヨコハマミライト2023 ~みらいを照らす、光のまち~

開催期間 :2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

点灯時間 :16:00~23:00

※12月9日(土)及び16日(土)はグランモール公園のみ点灯延長予定

※点灯範囲及び点灯時間が変更になる場合がございます。予めご了承ください

実施エリア : 横浜駅東口からグランモール公園を中心としたみなとみらい各エリア(はまみらいウォーク、みなとみらい歩道橋、横浜シンフォステージ(建設工事状況により変更あり)、グランモール公園、帆船日本丸(船体整備期間は除く)など)

全長 :約1.5km

電飾球数 :LED約35万球(ブルー、ゴールド、ホワイト)

主催 :ヨコハマミライト実行委員会

<構成委員>

一般社団法人横浜みなとみらい21、MARK IS みなとみらい、みなとみらい東急スクエア、横浜美術館、MMテラス、リーフみなとみらい、横浜アイマークプレイス、ランドマークプラザ、横浜グランゲート、株式会社横浜スカイビル、横浜新都市センター株式会社

<オブザーバー>

横浜市環境創造局、横浜市にぎわいスポーツ文化局、株式会社NTTファシリティーズ、千歳コーポレーション株式会社、日産自動車株式会社、株式会社横浜国際平和会議場、公益財団法人帆船日本丸記念財団

後援 : 横浜市都市整備局

※1 ヨコハマミライト実行委員会調べ

※2「グリーン電力」とは



風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーにより発電された電力です。石油や石炭などの化石燃料による発電は、発電するときにCO2(二酸化炭素)が発生しますが、自然エネルギーによる発電は発電するときにCO2を発生しないと考えられています。また、再生可能であるため環境への負荷が小さいエネルギーです。本イルミネーションは、自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を、証書発行事業者が第三者認証機関(一般財団法人日本品質保証機構)の認証を得て、「グリーン電力証書」という形で取引する仕組み「グリーン電力証書システム」を活用し、サスティナブルなイルミネーションとして実施します。



<イルミネーション実施エリアマップ>

※エリアによりイルミネーション開催日程・点灯時間が異なる場合がございます。予めご了承ください。



※本事業は、「公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト」の助成を受けて実施します。

「公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト」とは

みなとみらい21地区における、様々な主体の創意工夫による自主的なまちづくり活動を積極的に支援するため設立。助成を行うことにより、みなとみらい21地区の振興と活性化を図り、活き活きと活動できる国際色あふれる街の創造に寄与することを目的とするものです。



NEW TOPICS





■ヨコハマミライト CHRISTMAS FESTIVAL

2日間の限定イベントとしてグランモール公園にて開催します。22年に続き、MARK IS みなとみらいのSDGsへの取組である「みなとみらい“good”プロジェクト」によるクリスマスマーケットや、クリスマスならではのグルメを楽しめるキッチンカー、2005年より横浜で開催されている音楽フェス「GREENROOM FESTIVAL」をプロデュースするGREENROOM CO.が手掛けるライブパフォーマンスをご用意しています。本年は、神奈川県の結婚支援事業【恋カナ!プロジェクト】と共催したイベントも行い、出会いの場をサポートすることで、地域の活性化を目指します。神奈川県ならではのクリスマスをお楽しみください。

【開催期間】 2023年12月9日(土)、10日(日)

【実施時間】 11:00~19:00

【開催場所】 グランモール公園

【主 催】 ヨコハマミライト実行委員会

【共 催】 神奈川県

【協 力】 MARK IS みなとみらい

【制 作】 GREENROOM CO.

詳細については決定次第、ヨコハマミライト公式サイト(http://ymm21-illumination.jp/) およびMARK IS みなとみらい公式サイト内、goodプロジェクト(https://www.mec-markis.jp/mm/statics/goodproject/)にてお知らせいたします。



<クリスマスマーケット>※一例

MARK IS みなとみらいの”good”プロジェクトプロデュースによるクリスマスマーケット。地域に根付いた個性豊かな店舗がクリスマスにぴったりな物販やワークショップを出店いたします。



物販

<yufect>

『いつものではなく、いろんな自分を楽しむために。』個性があり使いやすさにも重視したハンドメイドアクセサリー。カジュアルなデザインからクラシカルで上品デザインまで幅広く展開しております。期間限定でクリスマスモチーフのピアスやネックレスも販売いたします。

<The Bulb Book>

街の花屋としての店舗営業から、ウェディング、ガーデニング、ショップディスプレイ、ステージ装飾などなど花や植物にまつわる事ならなんでもやる花屋。

今回はドライになる生花、観葉植物を中心にスペシャルプライスで販売致します!

<Sandy Village>

思わず一緒に出掛けたくなるようなスペシャルなピクニックラグ、洋服、アクセサリーなどのアイテムを国内外からセレクトしているセレクトショップ。

その他、ナチュラルハーブのアロマやキャンドル、オリジナル商品も扱っています。

<COLORFULiFE>

「日々の生活に彩りを」をコンセプトに、インテリア雑貨やファッション雑貨を主に制作。廃材や流木、ヴィンテージファブリックを主に使用しているのは、自然を受け入れること、モノを大切にすること、発見を楽しむこと、これらを大事にしているから。



ワークショップ

<Sunrise Candle>

クリスマスのお花とカラフルなドライフラワーを中心にお花をご用意します。お好きな花材を使用して世界にひとつだけのオリジナルキャンドルをおつくりいただけます。

<100mermaids>

『こども心』+『チクチク仕事』+『集う』この3つが生みだす面白さ、楽しさを皆でわかちあっていければ!という思いのもと活動しています。



<キッチンカー>※一例

ロティサリーチキンや石釜ピザなど、クリスマスムードを高めるドリンクやフードを楽しんでいただけます。

<RUBBER TRAMP>

30年以上愛され続けた名店ピザ屋【I LOVE PIZZA】の味をそのまま伝承している国内唯一のピザ屋です。生地もソースも全てが手作り。ブレンドチーズは3種のチーズを特殊配合で作成。是非お試し下さい♪

<Encinitas>

フランス産スパイスで熟成したロティサリーチキンを専門のマシンで焼き上げ。ホール、ハーフ、クォーターから選べ、ローストポテト付きお弁当も。フレンチ&アメリカンスタイルで店舗とフードトラックで提供。



<ライブパフォーマンス>



1日2組、2日間合計で4組のアーティストが出演し、アコースティックな心地よいサウンドと共に会場のクリスマスムードをより一層高めます。

【開催日時】

12月9日(土)

16:30~17:00 影山朋子 17:30~18:00 蔡忠浩

12月10日(日)

16:30~17:00 Sala 17:30~18:00 奇妙礼太郎

出演者

<影山朋子>



マリンバ・ビブラフォン奏者、シンガーソングライター。神戸生まれ。世界的にも珍しいマリンバ(とビブラフォン)の弾き語りスタイルで活動。マリンバの深く包み込むような暖かな響きと、絵本の世界のような瑞々しい楽曲、柔らかく語りかけるような歌声が聴き手の心をほぐしていく。



<蔡忠浩>



2003年、bonobosのVo.&Gt./ソングライターとしてメジャーデビュー。Dub/ネオソウル/チェンバーロックなど、常に進化を続けたバンドは、その高度な演奏力や飽くなき創造性、唯一無二な音楽は高く評価されてきた。ここ数年はバンドやソロ活動の枠を越え、CMナレーション、舞台の音楽監督や映像への音楽提供なども行い、活動は多岐にわたる。



<Sala>



R&BやHIPHOPをベースにしたスタイルで、人々の心に寄り添う透明感のある歌声で注目を集める。リアルな日常を描く楽曲で今後のZ世代を代表する活躍を期待されるアーティストの1人。新人ながら多数の主要プレイリストにも選出されている。

X (旧Twitter):@Sala__t

Instagram:@sala__0925



<奇妙礼太郎>



大阪府出身。1998年より音楽活動開始。25周年を迎えた今年、記念アルバム「奇妙礼太郎」をリリース。初めて自身が全曲作詞作曲に携わり、菅田将暉らを客演に迎え話題に。9月に開催した初の日比谷野音単独公演を完売させ、10月よりバンドツアーを実施。2024年にはTENSAIBAND BEYONDとして5年ぶりのツアーを開催する。

https://kimyoreitaro.com



神奈川県の結婚支援事業【恋カナ!プロジェクト】について



「恋カナ!プロジェクト」は、結婚を希望する方がその希望を実現できるよう、神奈川県が取り組んでいる結婚支援事業です。出会いの機会を創出するため、イベントの開催情報や各市町村が提供する婚活・結婚支援情報、婚活に役立つセミナー動画などを発信しています。

詳細:◆神奈川県庁『恋カナ!』サイト

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0214/koikana/



MARK IS みなとみらいのSDGsへの取り組み 「みなとみらい“good”プロジェクト」について



「MARK IS みなとみらいで始める“good”なこと。」をコンセプトに、SDGsを一緒に学び楽しみながら、今の自分にできる“good”なことに取り組むことができる機会と場を、MARK IS みなとみらいが提供いたします。

詳細:施設公式HP内、SDGs特集ページ

https://www.mec-markis.jp/mm/statics/goodproject/



GREENROOM CO. とは



MUSIC・ART・FASHION・SPORTSに特化したフェスティバル、イベント制作を行うエンターテインメントカンパニー。主催フェスとして代表的な「GREENROOM FESTIVAL」や「Local Green Festival」以外にも受託イベントも数多く手掛けており、企画、制作、運営、アーティストブッキングや

デコレーションなどイベントをトータルでプロデュースしています。



■「横浜ロイヤルパークホテル」のペア宿泊券やペアディナー券などが抽選で当たる!

『Instagram限定 ハッシュタグ投稿キャンペーン』



開催期間中、イベント公式インスタグラムをフォローして、みなとみらいエリアイルミネーションを撮影した写真と「#ヨコハマミライト」をつけて投稿いただくと、抽選で「横浜ロイヤルパークホテル」のペア宿泊券やペアディナー券などが当たるハッシュタグキャンペーンを実施します。

是非、投稿をしていただき、上空からの「ヨコハマミライト」のイルミネーションを満喫してください。

※詳細は公式サイト(http://ymm21-illumination.jp/)にて順次発表します。



連携・同時開催イベント





<夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2023〉>



新港中央広場や横浜港大さん橋国際客船ターミナルでの大規模なプロジェクションマッピング、山下公園全域で展開するイルミネーション、街全体が光と音楽にあわせて躍動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」など、冬の夜に美しい光の横浜があらわれます。(画像はイメージ)

【開催期間】 2023年11月27日(月)~2024年1月4日(木)

【実施時間】 17:00~21:05

【開催場所】 横浜都心臨海部

(新港中央広場、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、山下公園ほか)

詳しくは、公式サイト:https://yorunoyo.yokohama/をご覧ください。





■横濱ゲートタワー イルミネーション



横浜駅からみなとみらいへ 光り輝く街路樹と、流星が流れる満点の星空のプロムナード。

プラネタリウムを背景に、皆さまを幻想的な世界へと誘います。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

【点灯時間】16:00~23:00

【実施場所】横濱ゲートタワー



■資生堂グローバルイノベーションセンターS/PARK イルミネーション



美の複合体験施設「S/PARK (エスパーク)」。時間によって、光がブルーとシャンパンゴールドに変化し、街路を彩りで満たします。球体イルミネーションを加えた輝きをお楽しみください。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

【点灯時間】16:00~23:00

【実施場所】資生堂グローバルイノベーションセンター街路樹(みなとみらい大通りおよびキング軸)



■LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER イルミネーション



グローバルな交流と新しい体験を創出するにぎわい施設「YUMESAKI GALLERY」や「EBC Hall」がある「LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER」では、みなとみらい大通りに面した外構部にて、ヨコハマミライトのイルミネーション配色に合わせた植栽エリア一帯に光が拡がるイルミネーションを実施します。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

【点灯時間】16:00~23:00

【実施場所】LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER(みなとみらい大通り)



■横浜シンフォステージ(みなとみらい21中央地区53街区) 建設現場イルミネーション



本イベントの実施主旨にご賛同いただき、株式会社大林組を含む計5社が共同開発中の 横浜シンフォステージ(みなとみらい21中央地区53街区)において、青色を基調とした季節感を感じさせるイルミネーションを実施します。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)予定

【点灯時間】16:00~23:00

【実施場所】横浜シンフォステージ(みなとみらい21中央地区53街区)



■株式会社村田製作所 みなとみらいイノベーションセンター イルミネーション



「星に願いを 心に和を ~文化が交錯する場所~」

今年のイルミネーションは、「ムラタの技術で人が集まる!みなとみらいの“和洋折衷イルミネーションラボ”」がテーマです。村田本社京都と伝統を重んじる「和」のイメージと、港町横浜と近代的な「洋」のイメージが美しく調和し、みなとみらいイノベーションセンターを彩ります。幻想的な夜を、ぜひお楽しみください。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

【点灯時間】16:00~22:00(屋内イルミネーションのみ10:00~)

【実施場所】みなとみらい4丁目3-8(みなとみらいイノベーションセンター)

※内装装飾は2023年12月25日(月)まで



■神奈川大学みなとみらいキャンパス イルミネーション



「~街とキャンパスをつなぐ光~」

地域にも開かれ、人が集い、交流する「知の拠点」である神奈川大学みなとみらいキャンパスでは、「街とキャンパスをつなぐ光」をテーマに、スクールカラーであるプラウドブルーをモチーフとしてブルーのライティングをベースにした電飾で彩ります。

【開催期間】2023年11月9日(木)~2024年2月11日(日)

【点灯時間】16:00~22:00

【実施場所】神奈川大学みなとみらいキャンパス(みなとみらい大通り)



『ヨコハマミライト2023~みらいを照らす、光のまち~』 イルミネーション一例





※画像は過去実施画像を含む本年度の参考イメージとなります。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-15:46)