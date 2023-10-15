ベルギー王室御用達Galler（ガレー）チョコレート 人気の…
［加藤貿易株式会社］
公式オンラインショップURL：https://www.galler.jp/
ベルギー王室御用達Galler（ガレー）チョコレート公式オンラインショップを運営する加藤貿易株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：加藤克也）は、人気のミニバー及びナノバーの2023-2024年新商品を2023年10月12日（木）から順次販売開始いたします。
贈る喜び、贈られる喜びを一層感じていただくためにGaller（ガレー）は装いやフレーバーの一部を毎年新たにいたします。今回、ミニバーではパッケージカラーを商品ごとに変え、より一層選ぶ楽しみを感じていただけます。新フレーバーが加わったミニバーも、贈る人も贈られる人も誇らしいプレミアムギフト。もちろん、ご自身のご褒美としてお求めいただくにも相応しい仕上がりとなっております。
■商品概要
ナノバー10個入 アーモンド＆クッキー（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー10個入 アーモンド＆クッキー アソート内容＞2種各5個
ナノバーミルクアーモンド × 5個
ナノバーホワイトクッキー × 5個
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000322
Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/nb10/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09JG84V4M
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0009e/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/nb10.html
ナノバー10個入 オレンジ＆ ピスタチオ（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー10個入 オレンジ＆ ピスタチオ アソート内容＞2種各5個
ナノバーダークオレンジ × 5個※新商品
ナノバーミルクピスタチオ × 5個
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000323
Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/nb10/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ6X9SJW
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0009e/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/nb10.html
ナノバー10個入 ポッピング＆キャラメル（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー10個入 ポッピング＆キャラメル アソート内容＞2種各5個
ナノバーミルクポッピング × 5個※新商品
ナノバーダークキャラメル × 5個
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000324
Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/nb10/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ6JS4GM
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0009e/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/nb10.html
ナノバー20個入（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー20個入 アソート内容＞4種各5個
ナノバーホワイトクッキー
ナノバーミルクアーモンド
ナノバーダークピエモンテ※新商品
ナノバーダークオレンジ※新商品
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000326
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga0009j3/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKMHDZJ3
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga000920/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/GAGA000920.html
ナノバー30個入（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー30個入 アソート内容＞6種各5個
ナノバーホワイトクッキー
ナノバーミルクプラリネ
ナノバーミルクピスタチオ
ナノバーミルクポッピング※新商品
ナノバーダークプラリネ
ナノバーダークオレンジ※新商品
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000260
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga000930/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09JG82S76
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga000930/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/GAGA000930.html
ナノバー50個入（※10月16日より順次出荷予定）
＜ナノバー50個入 アソート内容＞10種各5個
ナノバーミルクプラリネ
ナノバーミルクピスタチオ
ナノバーミルクアーモンド
ナノバーミルクポップコーン
ナノバーミルクポッピングプラリネ※新商品
ナノバーダークプラリネ
ナノバーダークキャラメル
ナノバーダークピエモンテ※新商品
ナノバーホワイトクッキー
ナノバーホワイトライスパフ
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000261
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga000950/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09JG9GG7Q
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga000950/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga000950.html
ナノバー100個入（※10月13日より順次出荷予定）
＜ナノバー100個入 アソート内容＞10種各10個
ナノバーミルクプラリネ
ナノバーミルクピスタチオ
ナノバーミルクアーモンド
ナノバーミルクポップコーン
ナノバーミルクポッピング※新商品
ナノバーダークプラリネ
ナノバーダークキャラメル
ナノバーダークピエモンテ※新商品
ナノバーダークオレンジ※新商品
ナノバーホワイトクッキー
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000262
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga0009oh/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09JG8RCF5
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0009oh/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/GAGA0009OH.html
ミニバー12個入（※10月13日より順次出荷予定）
＜ミニバー12個入 アソート内容＞ 12種各1個
ホワイトピスタチオ
ホワイトプラリネ
ミルククルスティヨン
ミルクピエモンテ
ミルクアーモンド
ミルクプラリネ
ミルクカフェラテ※新商品
ダークキャラメル
ダークバニラ
ダークポッピング※新商品
ダークラズベリー
ダークオレンジ
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000321
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga000712/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B08K2DLXM3
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/galler-minibar12/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/GAGA000712.html
ミニバー20個入（※11月上旬より順次出荷予定）
＜ミニバー20個入 アソート内容＞ 全16種
ホワイトピスタチオ×2
ホワイトプラリネ
ホワイトマノン
ミルククルスティヨン
ミルクピエモンテ
ミルクアーモンド×2
ミルクプラリネ×2
ミルクカフェオレ※新商品
ダークキャラメル
ダークプラリネ×2
ダークカフェリエジョワ
ダークバニラ
ダークポッピング※新商品
ダークポップコーン※新商品
ダークラズベリー
ダークオレンジ
▼販売ページ
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000325
Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga005200/
いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKP496CL
いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga005200/
いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/GAGA005200.html
■Galler（ガレー）とは
1976年にベルギー・リエージュで創業した「Galler（ガレー）」。1994年に「ベルギー王室御用達ブランド」に認定され、ヨーロッパでは多くの人に親しまれているショコラトリ―です。今では世界的にも上質なチョコレートとその職人ノウハウで知名度を上げています。ガレーのチョコはパーム油、人工保存料、人工着色料、人工香料は一切不使用。ガレーのカカオは100%フェアトレードです。SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け課題解決に取り組んでいます。
Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/
Galler（ガレー）公式Instagram： https://www.instagram.com/galler_onlineshop/
Galler（ガレー）公式LINE：https://page.line.me/galler
Galler（ガレー）公式Twitter：https://twitter.com/gallerjapanshop
■SDGsに関する取り組み
Galler（ガレー）チョコレート公式オンラインショップを企画・販売する加藤貿易は、グループ全体でSDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け、「1. 貧困をなくそう」「3. すべての人に健康と福祉を」「8. 働きがいも経済成長も」「10. 人や国の不平等をなくそう」「16. 平和と公正をすべての人に」などのゴール達成に向けた様々な取り組みをしています。
※各取り組みの詳細については下記のブログをぜひご覧ください。
https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/
【会社概要】
社名： 加藤貿易株式会社
代表： 代表取締役 加藤 克也
本社所在地： 東京都港区芝大門 2-11-18 芝関野ビル 3 階
URL： https://katotrade.com
設立年： 2009 年 6 月
資本金： 1,000,000 円
従業員数： 7人
事業内容： モノプロダクション事業 (- ブランドセクション - アライアンスセクション )、OEM 事業
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/15-23:40）
データ提供
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