[シヤチハタ株式会社]

博多オリジナルフレームや九州在住はんこ作家とのコラボ商品も登場!



ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※(代表取締役社長 舟橋正剛 本社:愛知県名古屋市)は、この度、2023年3月9日(木)~3月14日(火)の6日間、博多阪急百貨店8階催場にて開催される文具女子博pop-up in 博多2023の前半枠である3月9日(木)~11日(土) に初出店します。

※ 社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。







文具女子博は、2017年より東京でスタートした、文具の魅力を体験し、その場で商品を購入することができる日本最大級の文具の祭典です。東京のみならず全国各地での開催を重ね、2017年から累計約32万人ものお客様にご来場いただき、お買い物を楽しんでいただいています。博多での開催は昨年に続き2回目となり、今年は「わたし彩る文具アトリエ」をテーマに、「好きなものに囲まれる場所」「好きなことに没頭できる場所」として“アトリエ”をイメージした、時間を忘れるくらい没頭できるような空間をお届けします。



博多初出店となるシヤチハタ株式会社ブースでは、「文具女子博pop-up in 博多 2023」限定商品として、自分だけのオリジナルスタンプが作れる「OSMO(オスモ)」のRiraRiraはんこ(R)コラボフレームをご用意。また、長崎在住のはんこ作家Okacchiさんとコラボした「ちょびっと捺しはんこ」を販売します。その他、全29色のバリエーションを誇るスタンプアート用スタンプパッド「いろもよう」のミニサイズ版「いろもよう わらべ」の中から、自分の好きな6色を選んでオリジナルボックスに入れる「いろもよう わらべ紙箱セット」を新たなデザインも追加して数量限定でご用意しました。



「文具女子博pop-up in 博多2023」で出会える“お気に入りの文具”を探しにぜひお越しください。





●注目の販売商品





・オスモ “博多 オリジナルフレーム登場!”

文具女子博でご好評いただいている、自分だけのオリジナルスタンプを作ることができるスタンプ自販機「OSMO(オスモ)」を設置します。大人気のRiraRiraはんこ(R)さんがデザインした博多にちなんだ4種類のオリジナルフレームもご用意しています。





・ちょびっと捺しはんこ by はんこ作家Okacchi “第2弾先行販売”





ほっこりゆるくてちょっと笑える、なおかつ実用的なはんこをモットーに活躍する長崎県在住のはんこ作家Okacchiさんのオリジナルデザインのゴム印を販売します。「文具女子博pop-up in博多2023」では、九州地方限定で販売していた、ちょびっと捺しはんこ第1弾に加え、今回新たに第2弾13種類を先行販売します。





ちょびっと捺しはんこ 第2弾





・いろもよう/いろもよう わらべ “限定オリジナルボックスが登場!”





昨年、東京で開催された「文具女子博2022」でも好評だったスタンプアート用スタンプパッドを販売します。日本の伝統色から選定した29色の豊富なカラーバリエーション展開です。ミニサイズ版「いろもよう わらべ」では、好きな6色の購入で収納ケースとして使えるオリジナルボックスを無料でお付けする「いろもよう わらべ紙箱セット」を数量限定でご用意しました。このオリジナルボックスは、昨年東京で行われた「文具女子博2022」にて初登場し、連日用意分が即完売するほどの人気を誇ったオリジナルボックスで、可愛いレトロなデザインとお道具箱風の2種類があります。





・回転デコレーションスタンプ





ダイヤルを回転するだけで印面の切り替えができ、このスタンプ1つで13種類の絵柄を楽しむことができます。手帳や日記などのアレンジはもちろん、贈り物に添えるメッセージカードのデコレーションなど、さまざまな場面で使用しやすいデザインです。デザインは、従来の「植物」「ねこ」「食べ物」「飾り」に加え、今年1月に新登場となった「手書き飾り」「和モダン」「とり」もあわせた計7種類。



●イベント概要

名 称 :文具女子博pop-up in 博多2023

開催前半:2023年3月9日(木)~3月11日(土)

開催後半:2023年3月12日(日)~3月14日(火)

第1ブロック 10:15~12:15(最終入場11:45)

第2ブロック 12:50~14:50(最終入場14:20)

第3ブロック 15:10~17:10(最終入場16:40)

第4ブロック 17:30~19:30(最終入場19:00)

※各日ブロック制・定員入替え制

※最終日のみ第3ブロックまで

入場料:600 円(税込) ※発券手数料別

※入場チケットは、イープラスにて販売中

https://eplus.jp/bungujoshi/

※ご入場には前売入場チケットが必要です。必ず事前に前売入場チケットをお買い求めの上、ご来場ください。

会場:博多阪急 8階 催場

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1−1

主 催 :文具女子博実行委員会

URL:https://bungujoshi.com/event/pop-up-in-hakata2023/

公式ツイッター:https://twitter.com/bungujoshi/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/bungujoshi/



<商品に関する消費者の方のお問い合わせ先>

シヤチハタお客様相談室 TEL:052-523-6935



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-15:16)