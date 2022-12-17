『冴えない彼女の育てかた Fine』加藤恵「アクリルスタンド…
［コスパグループ株式会社］
公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『冴えない彼女の育てかた Fine』より新グッズ10種を発表した。
『冴えない彼女の育てかた Fine』加藤恵「アクリルスタンド(大)」やblessing software「M-51ジャケット ver2.0」など二次元コスパより新グッズがラインナップいたしました。
「描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） 私服ver.／ジャージver.」
「blessing software M-51ジャケット ver2.0」「blessing software ジップパーカー ver2.0」
「blessing software 袖リブロングスリーブTシャツ」「blessing software MA-1ジャケット」
6アイテムは、2022年12月30日(金)・31日(土)〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]で先行販売も決定しました。
商品情報
■描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） 私服ver./描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） ジャージver.
2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売
一般販売：2023年3月上旬予定
価格：各2,530円（税込）
■blessing software M-51ジャケット ver2.0
2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売
一般販売：2023年2月下旬
カラー：MOSS/BLACK
価格：13,200円（税込）
■blessing software ジップパーカー ver2.0
2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売
一般販売：2023年2月下旬
価格：6,600円（税込）
■blessing software ジップパーカー ver2.0
2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売
一般販売：2023年2月下旬
価格：4,290円（税込）
■blessing software MA-1ジャケット
2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売
一般販売：2023年2月下旬
カラー：BLACK/NAVY
価格：13,200円（税込）
■加藤恵ステルス性能 屋外対応ステッカー 価格：770円（税込）
■加藤恵ステルス性能 ステッカー 価格：550円（税込）
発売日：2023年3月上旬予定
サイズ：（約）縦13cm×横9.6cm
■冴えない英梨々の屋外対応ステッカー 価格：770円（税込）
■冴えない英梨々のステッカー 価格：550円（税込）
発売日：2023年3月上旬予定
サイズ：（約）縦12cm×横12cm
(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊／映画も冴えない製作委員会
関連リンク
・【株式会社コスパ】／〈コミックマーケット101〉グッズ販売情報
┗ https://nijigencospa.com/special/comiket/
・【二次元コスパ】／『冴えない彼女の育てかた Fine』グッズ一覧
┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/01343/mode/series
・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc
┗ https://twitter.com/cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/17-12:16）
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