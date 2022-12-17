［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『冴えない彼女の育てかた Fine』より新グッズ10種を発表した。







『冴えない彼女の育てかた Fine』加藤恵「アクリルスタンド(大)」やblessing software「M-51ジャケット ver2.0」など二次元コスパより新グッズがラインナップいたしました。







「描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） 私服ver.／ジャージver.」

「blessing software M-51ジャケット ver2.0」「blessing software ジップパーカー ver2.0」

「blessing software 袖リブロングスリーブTシャツ」「blessing software MA-1ジャケット」

6アイテムは、2022年12月30日(金)・31日(土)〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]で先行販売も決定しました。





商品情報







■描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） 私服ver./描き下ろし 加藤恵 アクリルスタンド（大） ジャージver.

2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売

一般販売：2023年3月上旬予定

価格：各2,530円（税込）





■blessing software M-51ジャケット ver2.0

2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売

一般販売：2023年2月下旬

カラー：MOSS/BLACK

価格：13,200円（税込）



■blessing software ジップパーカー ver2.0

2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売

一般販売：2023年2月下旬

価格：6,600円（税込）



■blessing software ジップパーカー ver2.0

2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売

一般販売：2023年2月下旬

価格：4,290円（税込）





■blessing software MA-1ジャケット

2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉ノイタミナショップブース[南展示棟1・2ホール No.122]先行販売

一般販売：2023年2月下旬

カラー：BLACK/NAVY

価格：13,200円（税込）





■加藤恵ステルス性能 屋外対応ステッカー 価格：770円（税込）

■加藤恵ステルス性能 ステッカー 価格：550円（税込）

発売日：2023年3月上旬予定

サイズ：（約）縦13cm×横9.6cm



■冴えない英梨々の屋外対応ステッカー 価格：770円（税込）

■冴えない英梨々のステッカー 価格：550円（税込）

発売日：2023年3月上旬予定

サイズ：（約）縦12cm×横12cm





(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊／映画も冴えない製作委員会



関連リンク



・【株式会社コスパ】／〈コミックマーケット101〉グッズ販売情報

┗ https://nijigencospa.com/special/comiket/

・【二次元コスパ】／『冴えない彼女の育てかた Fine』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/01343/mode/series

・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ



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※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。



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