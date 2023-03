[花王株式会社(ニュースリリース)]



花王株式会社の子会社である花王インダストリアル(タイランド)は、一般社団法人日本能率協会による2023年 GOOD FACTORY賞において<ものづくり人材育成貢献賞>を受賞し、このほど表彰式および受賞企業講演会にてその取り組みを報告しました。

GOOD FACTORY賞は、日本および中国・アジア地域で、工場の生産性向上、品質向上をはじめさまざまな体質革新活動への取り組み事例に着目し、そのプロセスや成功要因、現場の知恵、働く方々の意識改革、社会的貢献などの内容を幅広く取り上げ、その成果を日本製造業の範として顕彰するものです。

ものづくり人材育成貢献賞は、全員参加の改善活動、技能伝承、能力開発への取り組み、従業員育成など、質の高いものづくりを実現するための“人材育成”への組織的な取り組みが選定されます。











■受賞理由

花王インダストリアル(タイランド)は、1.現場の課題に対応できる教育内容 2.現地メンバーによる母国語(タイ語)の教育 3.教育が昇進の機会につながる 4.全員を巻き込む活動 5.活発なコミュニケーション 6.幸せを感じられる等、オリジナルの人財育成体系の構築と人財マネジメントを実施しています。とくに「ヒューマンセントリックなマネジメント」「ローカライズの工夫(自立化)」「全員を巻き込んだ活動展開と意識改革」の3点がものづくり人材育成の優良な活動として評価されました。



■花王グループの取り組み

花王グループは、「豊かな共生世界の実現」をパーパスに、2019年にESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイライフスタイルプラン)を策定し、2021年より「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画「K25」に取り組んでいます。

私たちは、人々のこころ豊かな暮らしと、持続的に発展し循環する思いやりある社会の実現に向けて、生産性や品質の向上、人財育成に積極的に取り組み、人と社会と地球にやさしいESG視点でのよきモノづくりを推進してまいります。



