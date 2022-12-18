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REAL AKIBA BOYZけいたん、やしろあずき、福原慶…

REAL AKIBA BOYZけいたん、やしろあずき、福原慶匡、えっちゃん、MSSPあろまほっと、小幡和輝ら、総計SNSフォロワー300万超の集団が新ポーカーエンタメ企業「株式会社EGP」を設立。

［ISARIBI株式会社］

国内ポーカープレイヤー人口と業界規模を盛り上げるべく、かねてよりポーカー事業に社を挙げて取り組んできたISARIBI株式会社（本社所在地：〒101-0021　東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C）は、このたび同社代表を務める榊原敬太を中心として新たに「株式会社EGP」を設立することを発表する。


株式会社EGP　ロゴ画像

　株式会社EGPは、エンターテインメント企業「ISARIBI株式会社」の代表兼ダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」メンバーの「榊原敬太」、同社エヴァンジェリストであり自身でもweb漫画執筆活動や複数社の経営を行う「やしろあずき」、複数社で代表取締役や執行役員を兼任する実業家にしてアニメプロデューサーとしても著名な「福原慶匡」ら3名によるTwitter上でのポーカーイベント主催活動「エンターテインメント業界ポーカー」をその前身とする企業。
エンターテインメント業界ポーカーは2022年8月の開催以来、アニメ、漫画、音楽、インターネットなどをはじめとするエンターテインメント業界の関係者を参加対象とする数々のポーカーイベントを開催してきた。

　株式会社EGPの設立は前掲のロゴ画像にある通り、ポーカーを介してエンターテインメイト業界内外の交流を促進させるという動機を契機としている。

　ISARIBI株式会社代表の榊原敬太、同社「エヴァンジェリスト」であり自身でもweb漫画執筆活動や複数社の経営を行う「やしろあずき」、複数社で代表取締役や執行役員を兼任する実業家であり、アニメプロデューサーとしても著名な「福原慶匡」。彼ら3人のTwitter上でのポーカーイベント主催活動「EGPOKER」が発展を遂げ、2022年12月に株式会社として法人化するに至った。

「EGPOKER」によってエンターテインメント業界関係者を対象に開催されたポーカーイベントの様子は、下記Twitterアカウントから確認できる。

EGPOKER公式Twitterアカウント
https://twitter.com/EGPOKER_LIVE

　EGPOKERは株式会社EGPとして発足すべく上記3人のほか、チャンネル登録者数70万を誇るYouTuber「えっちゃん」、ゲーム実況・音楽ユニット「M.S.S Project」のメンバー「あろまほっと」、そしてポーカーNFTプロジェクト「Crypto Pokers」のコアメンバーである「小幡和輝」ら3人を組織に加えた。
総計フォロワー数300万人を超える6名のエンターテインメント業界関係者によって今後どのようなポーカーエンターテインメントが展開されてゆくのか、今後の活動をぜひお楽しみに。


榊原敬太



Twitter
けいたん
https://twitter.com/rabkeitan

YouTube
REAL AKIBA BOYZ - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

Instagram
けいたんさん/Keita Sakakibara(@rabkeitan)
https://www.instagram.com/rabkeitan/


やしろあずき



Twitter
https://twitter.com/yashi09

YouTube
やしろあずき - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCWjJhJX79040sVPSGwbToZA

Instagram
https://www.instagram.com/yashiroazuki/


福原慶匡



Twitter
https://twitter.com/fukuhara_ystd


えっちゃん



Twitter
https://twitter.com/ecchan_bom2

YouTube
えっちゃんねる/悦子 - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC3LAEwEhZ0Yn3l4-WatZo2Q

Instagram
https://www.instagram.com/ecchan_bom2/


MSSP あろまほっと



Twitter
https://twitter.com/aromahotExtreme

YouTube
M.S.S Project Channel - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCLt_iMYoJv1gYzwGdjdXYJg


小幡和輝



Twitter
https://twitter.com/nagomiobata

YouTube
【公式】小幡和輝 Kazuki Obata
https://www.youtube.com/channel/UC37zhKWWAJwHwyXaxnc7ZFw

Instagram
https://www.instagram.com/nagomiobata/


株式会社EGP　企業情報



設立：2022年12月
代表者：八田大次郎
公式Twitterアカウント：https://twitter.com/EGPOKER_LIVE
所在地：東京都千代田区外神田3-11-11
事業内容：新しいポーカーエンターテインメントの創成。

《業務》
■エンターテインメント業界ポーカートーナメントなどイベント主催
■ポーカーインフルエンサー及びタレントのキャスティング業務
■マインドスポーツ/ポーカーコンテンツによる地方創生業務

榊原敬太　公式Twitterアカウント：https://twitter.com/rabkeitan
やしろあずき　公式Twitterアカウント：https://twitter.com/yashi09
福原慶匡　公式Twitterアカウント：https://twitter.com/fukuhara_ystd


会社情報



ISARIBI株式会社
設立：2020年4月
代表者：榊原敬太
ＷＥＢ：https://www.isaribi.net/
所在地：〒101-0021　東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C
事業内容：エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント

ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、1３個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。

企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。

《実績》
■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の８３１」宣伝プロデュース
■城北信用金庫「COSA ON online（コーサ オン オンライン）」クリエイティブ
■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ／主題歌　クリエイティブ（楽曲/振付/MV）
■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム　株式会社コーセー「KOSÉ 8ROCKS」プロデュース、運営サポート
■TBS「第63回輝く！日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ
■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション
■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース
など
『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-10:46）

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