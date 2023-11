[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~



MARK IS みなとみらい・横浜ランドマークタワー(神奈川県横浜市/運営・管理:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)、スカイビル(同/運営・管理:横浜スカイビル株式会社)は、11月7日(火)~12月25日(月)の期間中、クリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」を開催しており、イベント初日となる11月7日(火)には、MARK IS みなとみらいにて、映画「ハリー・ポッター」シリーズにインスパイアされたクリスマスツリー「SNOW FILM TREE」の点灯式を、ゲストに前田敦子さんをお迎えして開催しました。



イベント特設サイト

https://yokohama-minatomirai-christmas2023.jpn.org/









点灯式では、クリスマスツリー「SNOW FILM TREE」の前に前田敦子さんが登場し、「人生初の点灯式、嬉しかったです。ツリーの点灯式に出ることが夢でした。」とコメントしました。前田さんの魔法の呪文「ルーモス・マキシマ!」を合図にツリーが点灯しました。魔法によって光り輝き、光と風のエキサイティングな演出が次々に展開されるツリーを見て、「30過ぎても魔法が使えるとは思いませんでした。子どもにも見せてあげたいです。」とコメントしました。また、期間中に実施されるライティングショーも初披露。「ハリー・ポッター」の代表曲である「ヘドウィグのテーマ」の曲に合わせ、雪を想起させる光と音の幻想的なライティングショーに前田さんは、「音楽に惹き込まれて、ライティングも素敵でした。映画に入り込んだ気持ちになりました。」と感動した姿を見せました。



登壇したMARK IS みなとみらい 菊田徳昭館長は、「MARK IS みなとみらい開業10周年を迎えた節目の年にワーナー・ブラザースの100周年が重なり、コラボをすることが出来嬉しく思います。是非多くの人に楽しんでもらいたいと思います。」とコメントしました。



さらに、フォトセッションにはワーナー・ブラザースのアニメーションを代表する人気キャラクター「トムとジェリー」もお祝いに駆け付け、前田さんとともにMARK IS みなとみらいのクリスマスを盛り上げました。



12月25日(月)までの期間中、MARK IS みなとみらいでは、「ハリー・ポッター」の世界観を感じられるクリスマス装飾を施し、みなとみらいを訪れた皆様に魔法ワールドのクリスマスで、特別なクリスマスの旅をお届けします。



今年のクリスマス期間はぜひ、MARK IS みなとみらい・横浜ランドマークタワー・スカイビルにて、ワーナー・ブラザースの100年の「物語の力」によって生み出された数々の名ストーリーとキャラクターとともに、感動・冒険・夢に彩られたクリスマスの世界を感じながら、ご家族やご友人との特別な時間をお過ごしください。





点灯式当日の様子















MARK IS みなとみらいのクリスマス情報







MARK IS みなとみらい 1階グランドガレリアでは、熱狂的なファンが多い映画「ハリー・ポッター」シリーズにインスパイアされた『SNOW FILM TREE』が出現。物語に登場するクリスマス・ダンスパーティー「ユールボール」を連想させる厳かで華やかなツリーが登場します。演出では「ハリー・ポッター」の代表曲である「ヘドウィグのテーマ」の曲に合わせ、雪を想起させる様々なライティングショーで来場者を雪が降っているような銀世界にご招待いたします。



【ツリー名称】 SNOW FILM TREE

【高さ】 約10m

【点灯時間】 7:00~24:00

【ライティングショー】 17:00~23:30(毎時00分/30分)

※12月23日(土)~25日(月)11:00~13:00はツリー前にて、コンサートイベント実施予定のため、ツリー全容の撮影ができません。予めご了承ください。





●魔法ワールドギャラリー

エンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の情

報や、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のフォトスポット、「ハリー・ポッター」の世界を再現したオープンワールドRPG『ホグワーツ・レガシー』の体験、魔法ワールドPRG『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』のXmasフォトキャンペーンなど、「ハリー・ポッター」に関する最新コンテンツを紹介いたします。シリーズ1作品目に登場し、作品の中で圧倒的な知名度を誇る「組分け帽子」に関連したコーナーでは、映画に登場する組分けシーンの写真撮影をお楽しみいただけます。





【実施場所】 MARK IS みなとみらい 5階

【実施時間】 施設の営業時間に準ずる

(一部コンテンツは実施時間が異なります)





POP UP STORE開催概要







■ワーナー・ブラザース100周年ポップアップストア

「ワーナー・ブラザース100周年」を記念した各作品をテーマにした商品を集めたPOP UP STORE「ワーナー・ブラザース100周年ポップアップストア」が登場します。幅広い世代から愛されてきたワーナー・ブラザースの数々の名ストーリーとキャラクターのグッズが揃います。

【実施場所】MARK IS みなとみらい 1階 みんなのアトリエ

【実施期間】2023年11月7日(火)~12月25日(月)







■ハリー・ポッター マホウドコロ



「ハリー・ポッター」魔法ワールドのグッズが購入できるPOP UP STORE

「ハリー・ポッター マホウドコロ」が登場します。クリスマスギフトや自分へのご褒美にもぴったりなグッズの数々をお楽しみいただけます。

【実施場所】ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア

【実施期間】2023年11月7日(火)~12月25日(月)







■WARNER BROS. STUDIOS COLLECTION by L.W.C.



「ハリー・ポッター」とバッグブランド「mytwilight」のコラボアイテムやワーナー・ブラザース映画作品のアパレルコレクションを発売します。

【実施場所】MARK IS みなとみらい 2階 ぶらりギャラリー

【実施期間】2023年11月7日(火)~12月25日(月)











■トムジェリマーケットPOP UP STORE



ドタバタコメディアニメで大人気「トムとジェリー」のポップアップショップ、「トムジェリマーケット」が登場します。ファッションアイテム、雑貨、文具など、定番アイテムからショップ限定アイテムまで幅広いラインナップをご用意しています。

【実施場所】ランドマークプラザ 4階

【実施期間】2023年11月7日(火)~12月25日(月)







<100周年記念 限定商品> コラボレーショングッズ・フードメニュー情報





●GOODS & FOOD COLLABORATION

ワーナー・ブラザース100周年を記念し、「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」の店舗(一部)では、「ハリー・ポッター 魔法ワールド」に加えて、「DC」・「トムとジェリー」・「ルーニー・テューンズ」などの代表的な作品とコラボレーションしたグッズやフードメニューを販売します。



商品の詳細はこちらのサイトをご覧ください。

https://yokohama-minatomirai-christmas2023.jpn.org/#collab



<MARK IS みなとみらい 注目商品>



店舗名 UNI COFFEE ROASTERY(MARK IS みなとみらい地下4階)

商品名 ジェリー よくばりバスチー

販売価格 990円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

人気メニュー「なめらかバスチー」を、チーズが大好きなジェリーのために1.5倍のサイズで提供するのが「ジェリー よくばりバスチー」です。チーズの程よい酸味と甘みを際立たせ、チーズ好きのジェリーも大満足の一皿に仕上げています。







店舗名 浅草 キッチン大宮(MARK IS みなとみらい4階)

商品名 マンドレイク ビーフシチュー

販売価格 2,900円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

じっくりと長時間煮込んだビーフシチューに隠れているのは「マンドレイク」!?牛肉が口の中でとろけます。









店舗名 212 KITCHEN STORE (MARK IS みなとみらい3階)

商品名 「HONEYDUKES」シリーズ各種

販売価格

・エコバッグS 1,650円(税込)

・キッズエプロン&三角巾セット 3,740円(税込)

・マグネット 660円(税込)

・コースター 770円(税込)

・巾着3点セット 1,485円(税込)

販売期間2023年10月17日(火)~ 無くなり次第終了

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちが大好きなお菓子屋さん「HONEYDUKES」をモチーフにしたシリーズです。



キャンペーン情報







●QRモバイルスタンプラリー

ランドマークプラザ3か所、MARK IS みなとみらい3か所、スカイビル2か所の計8か所にスタンプラリーポイントを設置。各スタンプラリーポイントでは、ワーナー・ブラザース100周年の歴代映画を年代ごとに紹介し、QRコードを読み取りスタンプを集めることでグッズが当たるキャンペーンに参加できます。また、5カ所のスタンプラリーポイントではオリジナル壁紙をダウンロードいただけます。ワーナー・ブラザース100周年の歴代映画を振り返りながら、スタンプラリーをお楽しみください。



【実施期間】

2023年11月7日(火)~12月25日(月)

【設置場所】

ランドマークプラザ(5階★/4階/B2階★)

MARK IS みなとみらい(5階★/2階/B4階★)

スカイビル(29階/9階★)

★印のフロアではオリジナル壁紙をダウンロードいただけます。

【実施時間】

施設の営業時間に準ずる

【内容】

スタンプを6個集めると「グッズ賞」に、8個すべて集めると「コンプリート賞」に応募することができます。さらに、「グッズ賞」に応募で、先着10,000名様にみなとみらいポイントアプリの500円クーポンをプレゼントします。

<グッズ賞>10名様

ワーナー・ブラザース100周年デザインのポーチとマルチケースのセット

<コンプリート賞>1名様

ワーナー・ブラザース100周年記念

【300セット限定生産】ワーナー・ブラザース100周年記念100-Filmコレクションブルーレイ

(104枚組/100-Filmプロダクションノート&スペシャル・フォトブック付)

※キャンペーン期間中、応募はお一人様1回限りです。

※景品の交換・返却・修理などはお受けできません。

※ 当選権利の換金・他人への譲渡はできません。

※やむを得ない理由により、景品内容を変更する場合がありますのでご了承ください。











横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい アニバーサリーイヤー





今年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は開業30周年、MARK IS みなとみらいは開業10周年を迎えました。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年をお祝いするイベントを多数開催してまいります。今後のイベント情報等は、各施設の公式HPほか、下記特設WEBサイトよりご確認いただけます。

特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama



スカイビル アニバーサリーイヤー





スカイビルは1968年3月8日に開業した初代ビルを経て、1996年に現在の2代目スカイビルへと生まれ変わりました。半世紀以上の長きに亘るご愛顧を賜り、今年、55周年を迎えた当施設は、これからも様々なイベントを開催してまいります。施設の最新情報は公式HPよりご確認いただけます。

施設公式HP: https://www.yokohama-sky.co.jp/





