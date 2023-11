[株式会社INFORICH]

東京、大阪、名古屋、福岡を中心に数量限定で登場





モバイルバッテリーシェアリング「ChargeSPOT」を運営する株式会社INFORICH(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:秋山 広宣)は、クリエイティブディレクターの藤原ヒロシ氏が率いるデザイン集団「fragment design」との第二弾コラボレーションモバイルバッテリーを東京、大阪、名古屋、福岡を中心とした日本全国のバッテリースタンドで2023年11月30日(木)より数量限定で展開開始することをお知らせします。



前回大好評を博したこのコラボレーションは、前回の2019年から実に4年ぶりの登場となります。今回のfragment design × ChargeSPOT コラボレーションモバイルバッテリーのデザインは、「ChargeSPOT」の通常のモバイルバッテリーとは大きく異なり、全面が黒をベース、表面にfragment designの象徴的なボルトマークと「ChargeSPOT」のCマークが隣り合って白でプリントされた特徴的なデザインで、バッテリースタンドのスロットに刺さった状態でもひと目で特別なモデルであることが分かります。

コラボレーションモバイルバッテリーは数量限定となりますが、前回2019年にはバッテリースタンドが全国に約10,000台だった「ChargeSPOT」も2023年11月時点で41,000台に拡大しており、前回限定1,000個よりも多くご用意しております。

※ モバイルバッテリーシェアリングサービスとなっておりますので、ご利用後はお近くのバッテリースタンドへご返却(シェアリング)をお願いいたします。

※ 最大レンタル時間超過のお持ち帰りや転売行為は固く禁止させていただいております。





■ fragment design × ChargeSPOT 第二弾モバイルバッテリー概要

展開開始日:2023年11月30日(木)~

展開場所:東京、大阪、名古屋、福岡を中心とした日本全国のバッテリースタンド

※ 利用料金は通常のモバイルバッテリーと同じ。



詳細はChargeSPOT公式Webサイト(https://chargespot.jp/)をご覧ください。他にも、ChargeSPOT公式SNS (Instagram : @chargespot_jp、X : @ChargeSPOT_JP) でご確認いただけます。



■ ChargeSPOTについて

日本設置台数シェアNo.1※の「ChargeSPOT」はモバイルバッテリーを「どこでも借りられて、どこでも返せる」をコンセプトに2018年4月からサービスを開始し、全国の駅、空港、商業施設や飲食店、コンビニエンスストア、公共施設などを中心に現在約41,000台まで設置台数を拡大しています。利用方法は「ChargeSPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に設置されており、グローバルでも香港、タイ、台湾、中国とエリアを拡大中です。

※INFORICH調べ 2023年9月時点





■ How to Use



アプリ名称:ChargeSPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら:https://chargespot.onelink.me/fNEm/c2169938



■ 利用料金(税込)

30分未満は165円、3時間未満は360円、6時間未満は450円、24時間未満は540円でレンタルできます。その後最大5日間(120時間)まで1日(24時間)360円で利用できます。

※レンタル開始後120時間(5日間)を超えた場合、合計3,980円(利用料、違約金2,000円を含む)の支払い義務が発生します。



■ お問い合わせ

株式会社INFORICH 広報担当 木村

E-mail: press@inforichjapan.com



