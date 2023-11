[日本ロレアル株式会社]

JO1のメンバー大平祥生と白岩瑠姫が登場。クチュール ミニ クラッチを始めとしたYSLのアイコンアイテムでドレスアップしたK-POPアーティスト風のメイクアップ。是非TRYしてみて。



発売以来、記録的なセールスレコードで圧倒的な存在感を放ち、早くもYSLメイクアップのアイコンへと君臨した「クチュール ミニ クラッチ」

そのジュエリーのような煌めきと、タイムレスなヌードカラーのハーモニーでメイクアップラバーを魅了し続けています。イヴ・サンローランが愛した 、パリとマラケシュの地へのオマージュを捧げた6色のカラーからなる、ダイヤモンドのような圧倒的な輝きを誇るアイシャドウ。



2023年のコラボレーションは、世界トップクラスのアーティスト R3HAB(リハブ)によるプロデュースのオリジナルソング「Eyes On Me (feat. R3HAB) 」を発表。また、初めてYSL BEAUTYがMUSIC VIDEO全編のヘアメイクをプロデュースしました。

ジュエリー級のきらめきの「クチュール ミニ クラッチ」を使用し、各メンバーそれぞれの魅力を引き出す印象的なアイメイクで登場します。



DROP THE LOOK





世界中の各国のメイクアップのトレンドを紹介し、そのHOW TOを解説する、グローバル動画コンテンツシリーズ”DROP THE LOOK”

JO1のメンバー、大平祥生と白岩瑠姫が登場し、オリジナルソング「Eyes On Me (feat. R3HAB) 」のMUSIC VIDEOでのメイクアップを再現。ナショナル メイクアップ アーティストのJOが詳しく紹介します。



今回特集するトレンドは、日本でも大きなトレンドとなっているK-POPアーティスト風のメイクアップルック。

ナショナル メイクアップ アーティストJOによる「K-IDOL MAKE-UP」のHOWTOは必見です。





SHOSEI OHIRA ー 大平祥生













<使用アイテム>

ラディアントタッチ 1.5

クチュール ミニ クラッチ NO.200 ギリーズ ドリーム

クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ 2

ルージュ ピュールクチュール ザ スリム ベルベットラディカル 317

RUKI SHIROIWA ー白岩瑠姫









<使用アイテム>

ラディアントタッチ 1.5

クチュール ミニ クラッチ NO.500

クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ 2

ルージュ ピュールクチュール ザ スリム ベルベットラディカル 302









COUTURE MINI CLUTCH クチュール ミニ クラッチ







YSLに縁のある地の美しいヘリテージ ストーリーをカラーパレットに。

ハイジュエリーを纏ったような、特別なオーラと存在感を放ち

見た目の印象まで洗練させる、目元のための新ファッションアイテム「クチュール ミニ クラッチ」

ダイヤモンド発想パールが叶える3つの効果





「クラリティ」を極めた、ダイヤモンド発想のパールを特別配合。クチュール ミニ クラッチは、極めて不純物が少なく「クラリティ」の高い特別なパールを採用。そのドラマティックなほどの強い輝きと、繊細で濁りのない透明な光は、纏うそばから目元を美しくドレスアップし、ハイジュエリーのように特別なオーラを放ちます。



1. PURITY 純度の高い透明感

「クチュール ミニ クラッチ」に配合されているパールは、クラリティの高いダイヤモンドのように

限りなく不純物が少ないため、透明度が高く、カラーレス。そのため、一点の曇りもない、透明感のある光を放ちます。



2. BRILLIANCE まばゆいほどの強い輝き

ダイヤモンドの輝きがひときわ強く、美しいのは、その光の屈折率が他の宝石と比べても圧倒的に高いため。

「クチュール ミニ クラッチ」に配合されたパールもまた、従来のパールよりも高い光の屈折率を持っています。

そのため、より強く、まばゆいほどに明るい輝きを放ちます。



3. COUTURE FINIS 美しく滑らかな仕上がり

このパールの光の屈折率は、人間の肌が持つ光の屈折率と非常に近く設計されているため、

纏った瞬間からまぶたに馴染み、凹凸や小じわなどを視覚的に滑らかに整えます。

強い輝きを放ちながらも、ざらつきやムラとは無縁の滑らかな、クチュールドレスのような質感に仕上げます。









