2023年7月14日(金)より発売開始



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2023年7月14日(金)より、全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて、柔らかい日差しや風、揺らめくさざ波など、夏の穏やかな風景をイメージした「2023 Midsummer Collection」を発売いたします。







「2023 Midsummer Collection」のコンセプトは「Lazy Sunlight~穏やかな日差しの中で~」。夏の日差しのもとなびく風やさざ波など、優しく穏やかな気持ちへといざなう、夏の情景をイメージしたコレクションです。



この時期だからこそ楽しみたい鮮やかなカラーストーンのネックレスや、煌めくグリーンのワンポイントを添えるピアスとイヤーカフのセット、上品な輝きを放つパールと深みのある色彩が美しいルビーを施したブレスレットまで、身につけるひとの表情を柔らかくも凛と照らすアイテムが揃います。7月の誕生石であるルビー、8月のペリドットが輝くアイテムは、大切な方へのギフトにもおすすめです。



夏の日差しを受けたジュエリーを纏って、明るくも穏やかな一日をスタートさせて。





■深みあるルビーの美しい輝きに魅了されて



From Left

K18YG Necklace / diamond / Ruby ¥81,400

K18YG Pierced Earrings / Ruby / Diamond ¥66, 000

K10YG Bracelet / Pearl / Ruby ¥28,600



7月の誕生石であるルビーとイエローゴールドが夏の素肌に映えるジュエリー。ネックレスは、しずくモチーフの地金を逆さにしてチェーンを通せば、大胆に印象をかえる2WAY仕様。ルビーの鮮やかな輝きが揺れるデザインは、夏の装いに印象的なワンポイントを添えてくれます。





■一点で夏のルックを自在に彩るネックレス



From Left

K10YG Necklace / Peridot / Diamond ¥59,400

SV(K18YGc) Necklace set / Topaz / Peridot / Moonstone / Topaz / Pearl ¥29,700

SV(K18YGc) Necklace and Pierced Earrings set / White Quartz / Ruby / Pearl ¥41,800



首元のあいたシンプルな装いにも唯一無二の魅力をプラスオンする、カジュアルながら洗練されたデザインのネックレスをご用意。8月の誕生石であるペリドットをはじめ、夏の日差しを受けて自由にきらめく鮮やかなストーンを連ねたセットネックレスが、身に着ける人をフレッシュな印象へと導きます。穏やかな太陽の光をイエローゴールドの地金で表現したネックレスは、チャーム部分をリバーシブルにしても身に着けていただけます。





■フレッシュな輝きを放つリングを上品に纏って



From Left

K10YG Ring / White Quartz / Diamond ¥44,000

SV(K18c) Ring / Peridot / Pearl / White Topaz ¥19,800



指元に主役級の華を添えるリングも登場。上品にセッティングされたローズカットのクォーツの輝きは、一点だけでも存在感を放ちます。また、地金の美しい曲線に寄り添うペリドットと、純真な輝きを持つバロックパールがセッティングされたリングも。優しく繊細な色の組み合わせであなたの手元を彩ります。





■夏の穏やかな自然を思わせるグリーンカラー



From Left

SV(K18YGc) Ear Cuff and Pierced Earring set / Pearl / Peridot / Lemon Quartz / Topaz ¥24,200

SV(K18YGc) Ring set / Topaz / Peridot / Lemon Quartz / Topaz ¥26,400



ペリドットやクォーツ、トパーズ、バロックパールなど、穏やかな印象のストーンがやさしく微笑むピアスやブレスレットは、心を癒す豊かな自然を感じさせる、爽やかなデザインに仕上げました。緩やかな曲線を描くイエローゴールドとカラーストーンのコンビネーションを、夏のルックに取り入れて。





■風を受けて揺らめく愛らしいペリドットを纏って



From Left

K10YG Necklace / Moonstone / shell / Peridot / White Topaz ¥39,600

K10YG Pierced Earrings / Moonstone / shell / Peridot ¥35,200

K10YG Bracelet / Moonstone / shell / Peridot ¥28,600



8月の誕生石であるグリーンのペリドットが立体的に煌めくジュエリーは、裏側にムーンストーンが施されたこだわりのデザイン。身に着けるたびに大人の愛らしさを宿します。





■Limited Package





“2023 Midsummer Collection” をご購入いただいたお客様には、夏らしい鮮やかなサマーツイードを使用したクラッチバック風のケースにお包みしてお渡しいたします。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。







■Special Novelty





また、2023 Midsummer Collectionをご購入いただいたお客さまには、サマーバケーションにもぴったりのオリジナルジュエリートレーをプレゼントいたします。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。







【4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/midsummer/?bid=4c-jewelry



