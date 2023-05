[アソビシステム株式会社]

シンガー/モデル/DJとして活動するSUNNY ONLY 1の、約2年ぶりとなるNew Single「so what?」が、本日5月10日に配信リリースされた。







本楽曲は、SUNNY ONLY 1が昨年9月にロンドンで新鋭プロデューサーNoah Ingsと出会い、渡英中に制作された楽曲。彼女が今まで「so what?」と感じてきた世間への疑問をストレートにぶつけたリリックが印象的だ。



同世代のクリエイターと共に過ごし、アーティスト&クリエイティブ・コレクティブ「bala」のメンバーとしても活動するなど、世間から注目され始めたSUNNY ONLY 1。本楽曲を皮切りに、3ヶ月連続でシングルをリリースする。



【SUNNY ONLY 1コメント】

新曲を出してなかった2年間は変化の年でした。様々な人と出会い、経験していく中で、自分がより解放された期間でした。

この曲は、その期間にイギリスで出会った最高の友達でもある、ノアと一緒に作りました。

歌詞には今まで隠してきたso what?と感じてきたことをぶつけています。

この曲を通して、共感してくれたら嬉しいです。



■リリース概要

SUNNY ONLY 1 Digital Single「so what?」

2023.5.10 Release

Lyrics:SUNNY ONLY 1 / Prod.:Noah Ings



Download & Stream:

https://orcd.co/1y1mgel



■SUNNY ONLY 1 Profile



1998年生まれの大阪出身。モデル/シンガー/DJ。アパレルブランドや広告のモデルをしながら、19歳でロンドンへ単独渡英。音楽に感化され、20歳で東京に帰国。

ただ1人の親である母の死という現実に向き合い、生き方という自分の思想の変化を感じ、乗り越え愛と生きる事をもっとポジティブに伝えていきたいと願い、SUNNY ONLY 1(サニーオンリーワン)としての歌手活動を開始。現在では、アーティスト&クリエイティブ・コレクティブbalaでも活動中。

Instagram:https://www.instagram.com/sunny_only1/

TikTok:https://www.tiktok.com/@sunnyonly1_

Twitter:https://twitter.com/SUNNY_ONLY1



■Noah Ings Profile



ロンドン出身の21歳のトラックメイカー。13歳で作曲を始め、海外のヒップホップ×シューゲイザーなど様々なジャンルのアーティストとコラボをしている。サウンドスタイルは日本の音楽シーンからインスピレーションを受けており、ロンドンをはじめ日本でも有名になっている。

produce Work:https://open.spotify.com/playlist/3kRBTVRUzdwbVPTYNlnsTx?si=b2067bd4c0764acc



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-20:40)