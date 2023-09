[株式会社フォッシルジャパン]

セール期間限定で、人気のスマートウォッチもポイント最大50%OFF。







アメリカ発のライフスタイルブランド「FOSSIL(フォッシル)」が、楽天市場で開催の「楽天スーパーSALE」にて、9月4日(月)~ 9月11日(月)限定のお得なキャンペーンを実施。



おすすめのアイテムを一部ご紹介!

Gen 6 ハイブリッドスマートウォッチ



50%OFF&ポイント5倍!

34,650円→17,325円(税込)



常時オンのディスプレイで、心拍やメッセージプレビュー、天気などを一目で確認することができます。アナログとデジタルを組み合わせたハイブリットな時計なので、スマートウォッチながら2週間超のバッテリー寿命というのも特徴。





Gen 6 スマートウォッチ WELLNESS EDITION



クーポン利用で20%OFF!

42,350円→33,880円(税込)



フォッシルで人気のスマートウォッチ「GEN6 WELLNESS EDITION」もクーポン利用で20%OFFに。フィットネス、支払い、ミュージック、SNS、ニュース、ゲーム、ストップウォッチなど、数百のアプリが利用可能。3気圧防水設計に加え、約30分で充電完了も魅力。ウォッチフェイスは、数千種類から選んでカスタマイズできます。





限定版 Harry Potter(TM)ナイロンウォッチ



50%OFF&ポイント5倍!

29,700円→14,850円(税込)



ハリー・ポッター魔法ワールドにインスパイアされたウォッチもお得な価格に。グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンの精神を体現したマジカルなコレクションです。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)





楽天限定セットアイテム



50%OFF!

23,650円→11,825円(税込)



替えベルトが付いた楽天限定セット。上質なブラックレザーとステンレスブレスレットがついているのでコーディネートや気分、シーンに合わせて付け替えが楽しめます。





ほかにもアクセサリーや、レザーアイテムなどの人気アイテムがお得な価格で楽しめます。ぜひこの機会にご覧ください。



▼FOSSIL フォッシル楽天スーパーSALE特設ページ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/rss-fossil.html



▼FOSSIL フォッシル楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/





【FOSSIL(フォッシル)について】

フォッシルは、1984年に創業したアメリカの創造性と独創性にインスパイアされたライフスタイルブランドです。楽しさと親しみやすさを兼ね備えた高品質でファッショナブルな時計を作ることで、時計業界に新たな息吹を吹き込みました。フォッシルのクリエイティビティを余すことなく表現した豊富なコレクションは、楽観的価値観のもと 、素材や本質へのこだわりから展開しています。伝統的な時計をはじめ、スマートウォッチ、バッグ&革小物 、ジュエリーからギフトまで、あらゆるスタイルを引き立て、あらゆるライフスタイルにフィットし、ありのままの自分らしさを演出します。

公式オンラインストアhttps://www.fossil.com/ja-jp/





【お問い合わせ先】

フォッシルジャパン 03-5992-4611









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-10:46)