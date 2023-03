[モンスターエナジージャパン合同会社]

ZETA DIVISION所属の関優太、すでたきとのミート&グリート付きペアチケットが当たるキャンペーンを開催



キャンペーン期間:2023年4月4日(火)00:00~5月8日(月)23:59まで

キャンペーンURL:MonsterGaming.jp







モンスターエナジーは、2023年5月13日(土)、14日(日)に開催される「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」をオフィシャルドリンクスポンサーとしてサポートいたします。開催を記念して、ZETA DIVISION 関優太・すでたきとのミート&グリートが付いた「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」のペアチケットやキャンペーン限定デザインのZETA DIVISIONオリジナルTシャツなどが当たる「モンスター ゲーミング VIP EXPERIENCE」 キャンペーンを実施いたします。



DreamHackとは、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントで、日本では初開催となります。イベントでは、プロ選手が参加するEsportsの大会の他、アマチュアやインフルエンサーらによるEsportsのエキシビション、 豪華ミュージシャンによるライブ・パフォーマンスなどが行われます。また世界的には既にメインストリームとなった持ち込みコンピュータでのBYOC(Bring Your Own Computer)も開催されます。



そして、全国のローソンでは4月4日(火)から5月8日(月)の期間中、「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」初開催を記念したキャンペーンを実施いたします。モンスター対象商品を購入したレシートを撮影して応募すると、7本購入で30組60名様に「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA 」のペアチケットにZETA DIVISIONのストリーマー、関優太またはすでたきとのミート&グリート券が付いた超VIP体験をプレゼント。その他にも、関優太のサイン入りカードが付いたモンスターのゲーミングチェア、本キャンペーン限定デザインのZETA DIVISION オリジナルTシャツ、モンスターオリジナルのゲーミングバックパックなども当たります。さらに店頭では、ZETA DIVISIONの限定ステッカー(全4種)やモンスターのステッカーが、対象商品を2本同時購入することで先着20名限定で手に入るまたとないチャンス。加えて、キャンペーンサイトでポイントを貯めることで、「DreamHack Japan モンスターエナジー限定動画」を視聴する権利が与えられます。



モンスターエナジーだからこそ実現できる、超VIPな体験やゲーミングファン必見のプレミアムな限定ギアが手に入るチャンス。モンスターを飲んで、最高のゲーミング体験を手に入れろ!





「モンスター ゲーミング VIP EXPERIENCE」 キャンペーン



名称 :「モンスター ゲーミング VIP EXPERIENCE」 キャンペーン

対象店舗 :全国のローソン各店

キャンペーン期間 :2023年4月4日(火)00:00~5月8日(月)23:59

応募受付期間:5月10日(水)23:59

※ペアチケットのみ4/25(火)23:59までの受付

応募方法 :1.キャンペーン期間中に対象店舗で、対象商品1本以上を購入

2.レシート画像をキャンペーンサイトからアップロードして、

希望のコースの応募に必要なポイントを貯める

3.希望応募コース分のポイントが貯まったら、「商品一覧」からコースを選んで応募

キャンペーンサイトURL:MonsterGaming.jp

対象商品 :ローソンで取り扱いの全モンスター商品

※店舗によって一部取り扱いのない商品がございます。

賞品 :<抽選コース>

[7本購入] ※本賞品のみ4/25(火)23:59までの受付

DreamHack Japan ペアチケット ミート&グリート付き…合計30組60名様

5/13(土):ZETA DIVISION すでたき ミート&グリート

5/14(日):ZETA DIVISION 関優太 ミート&グリート

[10本購入]

モンスター ゲーミングチェア+ZETA DIVISION 関優太 サイン入りカード …5名様

[4本購入]

キャンペーン限定デザイン ZETA DIVISION オリジナルTシャツ…100名様

[3本購入]

モンスター ゲーミングバックパック…50名様

<店頭先着コース>

[2本同時購入]

モンスター(1種)もしくはZETA DIVISIONのステッカー(全4種)…各店合計20枚

※無くなり次第終了

<デジタル配布コース>

[1本以上購入]

「DreamHack Japan」モンスターエナジー限定動画視聴権

…レシートをアップロードし、ポイントが付与された方全員が視聴可能

※動画の公開は2023年5月下旬以降を予定しております。

















DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA







1994年、DreamHackはスウェーデンで初めて開催されました。以来、Esportsの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。 DreamHackとは、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。プロ選手が参加するEsportsの大会の他、アマチュアやインフルエンサーらによるEsportsのエキシビション、 豪華ミュージシャンによるライブ・パフォーマンスなどが行われます。





ZETA DIVISION







ZETA DIVISIONは、東京に本社を置く日本発のゲーミングライフスタイルブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。





関優太 プロフィール







ZETA DIVISION所属。

愛知県出身の、妻と子供をこよなく愛する国内屈指のストリーマー。3歳のころからゲームに触れ、自身がゲームを楽しんでいる姿を視聴者に感じてもらえることをモットーに日々配信を行う。高いゲームセンスと特徴的なワードチョイスで訪れる人すべてのハートを掴む。



▼関優太 公式Twitter

https://twitter.com/stylishnoob

▼関優太 公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/stylishnoob4

▼関優太 公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC2j4lymo8Ce_1RXMeo4afcQ





すでたき プロフィール







ZETA DIVISION所属。

端正なルックスと優しい性格からファンも多く、男性女性関わらず人気。ApexLegendsのプロとして培われたAIM、立ち回りは共にトップレベルであり、プレイ解説とコーチング動画が注目を浴びている。ラーメン好きが多い中、大のカップ麺好き。



▼すでたき 公式Twitter

https://twitter.com/sudetaki

▼すでたき 公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/sudetakin

▼すでたき 公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCjWLRmyufIkmT-T39b8BBew



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-12:16)