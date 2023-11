[株式会社T-Garden]

株式会社T-Garden(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山本慎哉)は、K-POPアイドルグループBilllieの日本人メンバーTSUKIをカラーコンタクトレンズブランド「CRUUM(クルーム)」の新イメージモデルに起用。本日2023年11月1日より新ビジュアルを公開いたします。









Billlie TSUKI プロフィール





MYSTIC STORY所属。

洗練された音楽と完成度の高いパフォーマンスで愛されているガールズグループBilllie(ビリー)のメインダンサーTSUKI。

最近ではNetflixやYouTubeチャンネルなどに出演し

トレンドとして存在感を発揮している中、

2023年10月23日にはBilllie the first single album「side-B : memoirs of echo unseen」を発売、タイトル曲「DANG!(hocus pocus)」で活発な活動を続けている。

■Billlie OFFICIAL WEBSITE

https://billlie.jp/







DIA違いで“なりたい”を叶える2series





DIA14.1mmで「媚びないサイズで瞳を魅せる」がコンセプトの#141シリーズと、DIA14.5mmで「存在感で視線を奪う」がコンセプトの#145シリーズの2つのシリーズで展開中。



CRUUMの人気カラーをピックアップしたビジュアルにも注目!







#141 Smoke Gray(スモークグレー)

ほどよくラフな透け感。背伸びしないグレーでヌケのある瞳に。





#141 Pear Milk(ペアーミルク)

とろっとミルクと柔らかなグリーンでまろやかなのにみずみずしさのある瞳に。





#145 Macadamia(マカダミア)

コク深いマカダミアとミルクが溶け込みやわらかい強さを引き立てる瞳に。





#145 Azure(アズール)

じんわりとにじむブルーグレーが透明感を引き出すスパイスに。





CRUUM(クルーム)とは?





【 CRUSH ON YOU + CRUSH ON ME 】

あなたもわたしも、夢中になる自分に

CRUUMは多様化するライフスタイルの中で自分スタイルを追求し続け、

型にはまらない人のためのカラーコンタクトブランドです。

様々なデザインとカラーで、毎日をしあわせに彩るラインナップとなっています。







コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。





■販売チャネル

モアコンタクト本店

https://morecon.jp/

モアコンタクト楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/morecon2/

HOTEL LOVERS(ホテルラバーズ)

https://hotellovers.jp/

全国ドン・キホーテ、ECサイトなど順次展開

(一部取り扱いがない店舗がございます。)

■単回使用視力補用色付きコンタクトレンズ

■販売名:ペガビジョン 1DAY モイスト

■高度管理医療機器 承認番号: 22800BZI00037000

■ 販売度数(D)

0.00、-0.75~-5.00(0.25ステップ)

-5.00~-8.00(0.50ステップ) 全25度数

■スペック

#141 シリーズ

・ DIA(直径):14.1mm

・BC(ベースカーブ): 8.6mm

・着色外径:13.2mm/13.0mm/12.8mm

・含水率:58%

#145 シリーズ

・ DIA(直径):14.5mm

・BC(ベースカーブ):8.6mm

・着色外径:13.7mm

・含水率:58%

■メーカー希望小売価格

10枚入り 1,848円(税込)

■オフィシャルサイト

https://cruum.jp/

■オフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/cruum_official/

■選任製造販売業者:Pegavision Japan株式会社

■発売元:株式会社T-Garden

東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F

■報道関係者お問い合わせ先

pr@t-garden.jp

FAX:03-4500-9321 担当:野寄

■お客様お問い合わせ先:T-Gardenカスタマーセンター

TEL : 0120-1123-04 / Email : info@cruum.jp



