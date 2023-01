[ソニー生命保険株式会社]

ソニー生命保険株式会社(代表取締役社長:萩本 友男、以下「当社」)は、株式会社oricon ME(代表取締役社長:小池 恒、以下「オリコン」)が実施した2023年 オリコン顧客満足度(R)調査*1の「生命保険」「学資保険」「医療保険」「がん保険」の4ランキングにおいて、総合1位を獲得しましたのでお知らせいたします。

*1 オリコン顧客満足度(R)調査は、「満足を情報化する」をテーマにオリコンが実施しているアンケート調査です。









当社の評価(顧客満足度ランキング/ユーザー評価):4ランキングで総合1位





この調査は実際に企業のサービスを利用したユーザーが、どの程度商品やサービス等に満足したかを評価項目ごとに評価し、その結果をランキングにしたものです。



◆2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 生命保険 第1位









調査対象企業33社の中でユーザー評価総合1位を獲得しました。

全評価項目(加入手続き、商品内容、保険料、アフターフォロー)で1位の評価をいただきました。





◆2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 学資保険 第1位









調査対象企業14社の中でユーザー評価総合1位を獲得しました。

全評価項目(加入手続き、商品内容、返戻率、保険料、アフターフォロー) で1位の評価をいただきました。





◆2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 医療保険 第1位









調査対象企業36社の中でユーザー評価総合1位を獲得しました。

全評価項目(加入手続き、商品内容、保険料、アフターフォロー、受取額・支払いスピード)で1位の評価をいただきました。





◆2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 がん保険 第1位









調査対象企業24社の中でユーザー評価総合1位を獲得しました。

評価項目(加入手続き、商品内容、保険料、アフターフォロー、受取額・支払いスピード)のうち、「保険料」「アフターフォロー」の項目で1位、「加入手続き」で4位、「商品内容」「受取額・支払いスピード」で5位の評価をいただきました。





調査結果の詳細は、オリコンのホームページをご確認ください。https://life.oricon.co.jp/



当社では、保険・金融のプロフェッショナルであるライフプランナーが、一人ひとりのお客さまにあわせたオーダーメイドの保障を提案する「コンサルティングセールス」、生涯にわたりお客さまの保障の点検・アドバイスを行う「コンサルティングフォロー」を提供しています。これからも、お客さまの「人生の伴走者」として信頼を積み重ねながら、質の高いサービスを提供してまいります。



以上





調査概要



2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 「生命保険」

・調査主体 :株式会社oricon ME

・URL :https://life.oricon.co.jp/rank-life-insurance/

・調査方法 :インターネット調査

・有効回答者数 :9,880人

・規定人数 :100人以上 ※各設問の調査回答者が100人以上の企業が集計対象です。

・調査対象企業数 :33社

・調査期間 :2022年8月10日~8月31日、2021年8月2日~8年16日、2020年8月21日~8月28日

・調査対象者 :<性別> 指定なし <年齢> 18~84歳 <地域> 全国

以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に自分が保障対象の生命保険に加入した

2)生命保険に加入する際に選定に関与した

・ランキング定義 :人間の生命や病気・ケガにかかわる損失を保障することを目的とする保険を取り扱っている

保険会社



2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 「学資保険」

・調査主体 :株式会社oricon ME

・URL :https://life.oricon.co.jp/rank-educational-insurance/

・調査方法 :インターネット調査

・有効回答者数 :2,035人

・規定人数 :100人以上 ※各設問の調査回答者が100人以上の企業が集計対象です。

・調査対象企業数 :14社

・調査期間 :2022年9月22日~9年28日

・調査対象者 :<性別> 指定なし <年齢> 18~59歳 <地域> 全国

以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に自分の子どもを対象とする学資保険に加入した人

2)子どもの年齢が満6歳までに加入した人

・ランキング定義 :学資保険または子ども保険を取り扱う保険会社



2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 「医療保険」

・調査主体 :株式会社oricon ME

・URL :https://life.oricon.co.jp/medical_insurance/

・調査方法 :インターネット調査

・有効回答者数 :8,848人

・規定人数 :100人以上 ※各設問の調査回答者が100人以上の企業が集計対象です。

・調査対象企業数 :36社

・調査期間 :2022年8月16日~8年29日、2021年8月6日~8月16日、2020年8月24日~8月31日

・調査対象者 :<性別> 指定なし <年齢> 18~84歳 <地域> 全国

以下すべての条件を満たす人

1)過去7年以内に自分が保障対象の医療保険に加入した

2)医療保険に加入する際に選定に関与した

3)過去5年以内に医療保険を適用した

・ランキング定義 :病気やケガの治療のために発生する医療費を保障する保険を取り扱っている保険会者

ただし、日本国民全員の加入が義務付けられている「社会保険」は対象外とする



2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 「がん保険」

・調査主体 :株式会社oricon ME

・URL :https://life.oricon.co.jp/rank-cancer-insurance/

・調査方法 :インターネット調査

・有効回答者数 :3,034人

・規定人数 :100人以上 ※各設問の調査回答者が100人以上の企業が集計対象です。

・調査対象企業数 :24社

・調査期間 :2022年8月16日~8月29日、2021年8月6日~8年18日、2020年8月24日~9月2日

・調査対象者 :<性別> 指定なし <年齢> 18~84歳 <地域> 全国

以下すべての条件を満たす人

1)過去7年以内に自分が保障対象のがん保険に加入した

2)がん保険に加入する際に選定に関与した

3)過去5年以内にがん保険を適用した

・ランキング定義 :がんと診断された時やがんで入院した時などに保障される保険を取り扱っている保険会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/04-17:46)