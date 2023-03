[株式会社デイトナ・インターナショナル]

3月8日(水)の国際女性デーに合わせて、3月4日(土)~3月12日(日)までFirsthand RAYARD MIYASHITA PARKにて開催。





株式会社デイトナ・インターナショナルが運営する、「サステナブル・ファッション・アート」をテーマとしたコンセプトストア Firsthand (ファーストハンド) では国際機関によって定められた記念日である国際デーに合わせ『HELLO,THAT DAY』と題したイベントを実施いたします。



3月8日(水)の国際女性デーに合わせて、3月4日(土)~3月12日(日)までの9日間、ファッションの力で女性たちにハッピーになっていただきたい、日常生活の中で気軽に少しでも国際社会への関心やSDG’Sへの意識を持っていただきたいという思いから、コスメアイテムやカスタムアクセサリーワークショップ体験など含むを様々なコンテンツをご用意しております。





LINE UP



NEMOHAMO





植物の恵みをまるごとを肌へ。

根も、葉も、茎も、花も、実も。植物まるごとエキス化して作られたナチュラルコスメです。

豊かな土壌に種をまき、化学肥料を使わない有機栽培で大切に育て、植物の成分をこわさないように、低温真空抽出法で丁寧にエキス化。また石油由来の原料を一切使用せず、植物をはじめとする天然由来成分のみで製造し、化粧箱や容器の素材にもこだわっています。



emuému





emuému(エミューエミュ)は、古くからオーストラリアに生息する鳥「エミュー」からとれる貴重なオーストラリア産エミューオイル を100%使用した化粧品開発に取り組んでいるスキンケアブランド。環境やサステナブルへの取り組みが先進的なオーストラリアにて、エミューは国を象徴する鳥であり、4万年の歴史を伝えるオーストラリア先住民アボリジニが、美容と健康のためにこのオイルを利用したのが始まりとされています。エミューオイルは、人の皮脂成分に近い3つの天然必須脂肪酸をバランスよく含んでいるため、肌なじみが良く、さっとひと塗りするだけで角質層にみるみる浸透。ハリ・ツヤ・潤い、そのすべてを叶えます。



SKAEIN





”LOVE YOURSELF”

自然と“ありのままの自分”を失いつつある今の時代。そんな時代だからこそ、自分と向き合う時間はとても大切。

SKAEINはあなたのココロと身体に寄り添うホリスティックビューティーブランドです。



SOILMATEZ





フォトグラファー、RIKKI氏が手掛けるSOILMATEZは「土の仲間」という造語。技術が進歩し効率よく活動ができるようになり、便利になった時代の中でも泥臭く活動しなければならない部分(パート)がある。 その泥臭く活動することに重きを置き、泥臭い仲間 (パートナー)を大事にしていこうという思いも込めて。

フォトグラファーとして活動していくなかで、撮影という行為に矛盾を感じ、どうにか自分のいる環境で循環できることはないのかと思い、自ら回収と製作を行う。メイドインジャパンを軸に日本中の工場やクリエイター、職人と共同製作し、より長く使用できる作品を製作するというコンセプトを掲げ製作中。



今回は年間で約40t~50t撮影スタジオで廃棄されているセットペーパーをアップサイクルしてFirsthandのギフトボックスを制作。期間中、鉱石のカスタムワークショップにご参加いただいたお客様にノベルティとしてお渡しいたします。(数に限りがございます。予めご了承ください。)



neemee





#100 年後の地球にワクワクしたい

neemee(ニーミー)は人にも地球にも優しいことやモノについて学び発信するプロジェクトブランドです。

展開するウェアにはすべて、トルコのIZUMIR地区にある農場と契約したトレーサブルオーガニックコットンを使用しています。ふんわりとした着用感はもちろん、敏感肌やアトピー肌の方も安心してご着用頂けるアイテムを多数展開し、着る人はもちろん、生産する人も幸せになるブランドを目指しています。



STONE jewelry custom order





クオーツ、ルチル、フローライト、ルビー、硫黄…など様々な鉱石の欠片を自由に、感覚を研ぎ澄ませ、あなただけのjewelryに仕立てます。2つとして同じものがない絶妙なバランスで組み合わされた鉱石に、好きなパーツやさらに欠片を付け加えて作る、カスタムオーダー会を開催いたします。

■鉱石アクセサリー

ピアス ・イヤリング・ネックレス・リング ¥3,080~

追加パーツ ¥300~

■鉱石ベース¥4,400

少し大きめの鉱石パーツを組み合わせた、さらに鉱石の魅力を楽しめるマルチプレートも全てお好きなパーツでお作りいただけます。全てその場ですぐにコーティングするので、その日のうちにお持ち帰りいただけます。

(混雑した場合はお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください。)



SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR





花を通して大切な人へ気持ちを伝え、思いを結ぶサービスを提供するブランド「SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR (サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)」 からは展開するフラワーサービスでのデコレーションフラワーを使ってFirsthandが掲げるサステナブルな取り組みに協力をいただきました。



イベントやウェディングパーティーなどで使用したものをアップサイクルした花々を、撮影に使用した背景用のセットペーパーにくるんで日々の感謝と共に大切な方へのプレゼントとしてお配りいたします。※お花のプレゼントは数に限りがございます。『HELLO,THAT DAY』の取り組みに共感をいただきお客様のSNSで拡散をいただいた方にお配りさせていただきます。

※こちらのイベントは3月5日(日)・3月8日(水)・3月12日(日)の3日間実施いたします。







『HELLO ,THAT DAY』詳細



■会期:3月4日(土) ~3月12日(日) 11:00~21:00

■場所:Firsthand RAYARD MIYASHITA PARK

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F





プロフィール



■Firsthand

株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトストアです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。

OFFICIAL WEB SITE :https://firsthand.jp/

Instagram アカウント :https://www.instagram.com/firsthand__official/



