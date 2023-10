[株式会社 青春出版社]

話し言葉と書き言葉の区別がつかない、熟語や慣用句を知らない、気に入った口語表現だけで満足……日本人英語の弱点・問題点を解決します!



青春出版社(東京都・新宿区)は『ネイティブにスッと伝わる英語表現の言い換え700』(キャサリン・A・クラフト/著、里中哲彦/編訳)を10月3日に発売いたしました。







日本人がよく言う「デザートは別腹」。これをそのまま“I have another stomach for dessert.”と英語に置き換えたら、ネイティブに失笑されるかも!?

では、どう言い換えたらスムーズに通じるのか。「とりあえず、ビールで」 「さすがですね!」「(具合が悪いなら)病院に行ったら?」「どっちでもいいですよ」…は?

日本人がつい言いがちな英語を、ネイティブにスッと伝わる表現に一発変換。仕事で旅行で街中で、そのまま使える超便利フレーズ集!









著者/編訳者プロフィール





著者:キャサリン・A・クラフト<Kathryn A.Craft>

アメリカ・ミシガン州で生まれ、オハイオ州で育つ。ボーリング・グリーン州立大卒。1985年、南山大学の交換留学生として来日。現在、オンラインマガジン『ET PEOPLE!』を発行するかたわら、通訳、翻訳家、英語講師としても活躍。主な著書に『日本人が言えそうで言えない英語表現650』(小社刊)、『朝から晩までつぶやく英語表現200』『そのまま仕事で使える英語表現189』(いずれもちくま新書)などがある。



編訳者:里中 哲彦(さとなか てつひこ)

河合塾教育研究開発本部研究員。著書に『そもそも英語ってなに?』(現代書館)、『英語ミステイクの底力』(プレイス)、『英文法の魅力』(中公新書)など多数。



書籍情報





『ネイティブにスッと伝わる英語表現の言い換え700』

著者:キャサリン・A・クラフト

編訳:里中哲彦

発売日:2023年10月3日

定価:1,210円(税込)

ISBN:978-4-413-04681-7



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-11:46)