[株式会社 京王百貨店]

ジャイアントパンダ・アミメキリン・バンドウイルカなどパークの動物イラストを使用したコラボグッズが登場 ◆会期:10月12日(木)~23日(月) ◆京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner



株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、10月12日(木)~23日(月)の期間、B1階 on the Cornerにて「アドベンチャーワールド POP-UP STORE」を展開します。

アドベンチャーワールドのパーク内で販売しているぬいぐるみなどのオリジナルグッズをはじめ、パークの動物イラストを使用した11社とのコラボレーショングッズが多数そろいます。







POP-UP STORE ならではのブランドコラボグッズは必見!パークオリジナルグッズもそろいます





<展示品一例>

●パークオリジナルグッズ 「肉まんボールチェーン」620円



●パークオリジナルグッズ 「NICI(ニキ)パンダのぬいぐるみ」

(15cm)1,650円・(25cm)2,700円・(35cm)3,680円





●パークオリジナルグッズ「[2024 DIARY NOTE For The Future]スケジュール手帳」 3,800円





●OUTDOOR PRODUCTS「スマートフォンケース」5,500円

ジャイアントパンダ・キングペンギン・アミメキリンの3種展開



●47(フォーティーセブン)「キャップ」各4,650円/「キャップキッズ」各4,300円

コットン100%のカーブアドバイザーが特徴的な浅めのキャップ。キッズザイズもあるので親子でおそろいもおすすめ。(全6種)



●YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE「プリントTシャツ各種」





【White(パンダ)】S、M、L・・・各7,700円

キッズ (110cm、120cm、130cm)・・・各5,500円





【Olive(パンダ)】・【Orange(バーニーズマウンテンドッグ)】・【Black(ゾウ)】

W(ユニセックス Mサイズ相当)・・・7,700円

ML(ユニセックス Lサイズ相当)・・・7,700円

1 (キッズ150サイズ相当)・・・5,500円





●TEMBEA



※左上から時回りに

「巾着ポシェット」6,050円

「シングルトートミニ」9,900円

「ナップサック」7,700円

「ポーチ」6,050円





●ORCIVAL「Tシャツ」









メンズ・・・9,680円

レディース・・・8,580円

キッズ(115cm、125cm、135cm)…各5,500円





≪B1階on the Corner場所≫ 会場面積:約40坪





















































企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-14:40)