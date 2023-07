[株式会社HYBE JAPAN]

~ 愛知(8月23、24日)、東京(8月30、31日)、大阪(9月6、7日)で開催 ~





5人組グループ・LE SSERAFIMの初ツアーが8月12日のソウルを皮切りに日本など7都市12公演で開催が決定しました。日本公演『2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN JAPAN』は8月23,24日に愛知(日本ガイシホール)、8月30,31日に東京(国立代々木競技場第一体育館)、9月6,7日に大阪(大阪城ホール)の3都市6公演で開催となります。チケット先行販売含む詳細は公式サイトなどでご確認ください。



LE SSERAFIMは、2023年8月23日(水)に日本2ndシングル 'UNFORGIVEN'のリリースも予定するなど、今後の活動に関心が集まる中、初ツアーの日本公演にも大きな期待が寄せられています。どうぞご期待ください。



(P)&(C) SOURCE MUSIC



【『2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN JAPAN』概要(予定)】

<日時・会場/開場・開演時間>

[愛知] 日本ガイシホール

2023年8月23日(水) 開場 17:30/開演 18:30

2023年8月24日(木) 開場 17:30/開演 18:30

[東京] 国立代々木競技場第一体育館

2023年8月30日(水) 開場 17:30/開演 18:30

2023年8月31日(木) 開場 17:30/開演 18:30

[大阪] 大阪城ホール

2023年9月6日(水) 開場 17:30/開演 18:30

2023年9月7日(木) 開場 17:30/開演 18:30



<チケット料金>

■指定席

FEARNOT Membership先行 : 13,700円(税込)

一般 : 14,800円(税込)

■VIP席 (アップグレードチケット)

FEARNOT Membership限定:23,600円(税込)

※「指定席13,700円+アップグレードチケット9,900円」



<チケット先行受付>

【LE SSERAFIM GLOBAL OFFICIAL FANCLUB FEARNOT MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

■受付期間:2023年7月4日(火)13:00 ~ 7月9日(日)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

■抽選結果確認・入金期間:2023年7月14日(金)11:00 ~ 7月18日(火)23:00まで



<お問い合わせ先>

【公演に関するお問い合わせ】

■愛知公演

サンデーフォークプロモーション:052-320-9100 (12:00~18:00)

■東京公演

キョードー東京:0570-550-799 (平日11:00~18:00、土日祝10:00~18:00)

■大阪公演

キョードーインフォメーション:0570-200-888 (日祝を除く 11:00~18:00)

【チケットに関するお問い合わせ】

ローソンチケットインフォメーション:https://l-tike.com/contact/

(メールでのお問い合わせのみになります)



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払戻しは一切できません。あらかじめご了承ください。

※お申込み期間終了後の、情報変更・申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。





(P)&(C) SOURCE MUSIC



【LE SSERAFIMプロフィール】

KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる5人組で、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出しているレーベルを傘下に置くHYBEとSOURCE MUSICがリリースした初のガールグループです。2022年5月に1st Mini Album 「FEARLESS」でデビュー。発売当時、韓国ガールグループのデビューアルバム史上初となる初動売上枚数30万枚を突破しました。同年10月には2nd Mini Album 'ANTIFRAGILE'を発売し、ミリオンセラーを達成。そして日本国内主要チャート4冠を獲得し、同年年末にはデビュー1年足らずで「第73回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たしました。2023年1月には日本1stシングル 'FEARLESS'で日本デビュー。同作品は日本レコード協会のダブル・プラチナ認定(2023年2月)を受け、海外女性グループおよびK-POPグループの日本デビューシングルとしては、日本レコード協会の現基準認定上初となる偉業を成し遂げました。更に同年5月に発売の1st Studio Album 'UNFORGIVEN'は初週販売枚数125万枚で2作連続ミリオンセラーとなり、同作品はK-POPガールグループ史上デビュー後最短期間で初動ミリオンセラー達成するなど、デビューわずか1年で数々の快挙を達成し、世界中から大きな注目を浴びています。



