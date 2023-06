[ブルーミング中西株式会社]

お土産にもおすすめ!明太子やいちごなど、福岡をモチーフにしたアイコンがぎゅっと詰まった一枚







CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。福岡大濠公園店リニューアル2周年を記念して、2023年6月5日(月)より、ビジュアルアーティスト ミック・イタヤ氏が手掛けた店舗限定のハンカチーフを発売します。また、日頃の感謝の気持ちを込めて、5,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、人気の店舗限定ハンカチやイニシャル刺繍無料券などが当たる、ラッキーカプセル抽選会を開催します。



福岡大濠公園店リニューアル2周年記念 店舗限定新作ハンカチーフ概要





ミック・イタヤ 福岡の女神たち

¥2,750(税込)サイズ : 45cm×45cm 綿100% 日本製



ブランド創設以来、数々のハンカチーフのデザインを手掛けているビジュアルアーティスト、ミック・イタヤ氏による描きおろしのハンカチーフ。大濠公園に浮かぶスワンをはじめ、梅ヶ枝餅やいちご、博多こまなど、福岡にまつわるものをイメージしてデザインしました。福岡を愛する地元の方々や、旅の思い出としてお土産にもおすすめです。



【ミック・イタヤ 氏について】

ヴィジュアルアーティスト/デザイナー

茨城県水戸市生まれ。多摩美術大学デザイン科卒業後、外資系広告代理店でグラフィックデザインのアルバイトをしながら、イラストレーションやファッションの仕事をスタート。その後、フリーランスに。1982年、のちにMoMAで永久保存されることとなる、カセットテープ付きのサウンドとビジュアルの雑誌「TRA/トラ」を創刊。その後も、音楽やファッション、アートを横断した作品で活躍。個展や作品集も多数。近年は、生まれ故郷・水戸で江戸時代から続く水府提灯「SUZUMO提灯」として発表。ジャンルを超えた幾多の閃きを視覚化し融合する、フューチャーロマンティックなアーティストとして活躍中。



ラッキーカプセル 抽選会







2023年6月5日(月)~6月30日(金)までの期間中、人気の福岡大濠公園店限定柄のハンカチをはじめ、イニシャル刺繍無料券などが当たる、ラッキーカプセル抽選会を開催します。ご利用金額5,000円(税込)以上で、1回抽選にご参加いただけます。



イベント概要

期間:2023年6月5日(月)~6月30日(金) ※景品がなくなり次第終了となります。

内容:ご利用金額5,000円(税込)以上で、ラッキーカプセルの抽選に1回ご参加いただけます。

場所:クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ 福岡大濠公園店

<景品一例>



△福岡大濠公園店で人気の限定柄「Park」のハンカチーフ。



△イニシャル刺繍やモチーフ刺繍の無料券もご用意!イニシャル刺繍は、33書体・20色の糸色からお選びいただけます。他では見つけることのできないオリジナルデザインの刺繍で、特別なハンカチーフをお作りいただけます。

※上記画像はイメージです。お好きなハンカチーフに刺繍をお入れいたします。(別途ハンカチーフ代を頂戴いたします)



福岡大濠公園店について







店舗名:CLASSICS the Small Luxury 福岡大濠公園店

住所:〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-4-1

営業時間: 11:00~19:00

定休日:夏期休暇・年末年始

※天候などにより臨時休業とさせて頂く場合がございます。



福岡大濠公園店 Twitter:https://twitter.com/CSL_fukuoka



ブランドについて





クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。



・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/

・Twitter

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ



会社概要





社 名:ブルーミング中西株式会社

創 業:1879年11月16日

代 表 者:取締役社長 中西 一

本 社:東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331(代表)

事業内容:繊維製品企画販売

取扱商品:1.ハンカチーフ&ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

(テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他)

4.その他OEM商品

営業拠点:東京、大阪、福岡

直 営 店:CLASSICS the Small Luxury 5店舗(六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、丸の内店、

福岡大濠公園店、アミュプラザ鹿児島店)、オンラインショップ



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-15:46)