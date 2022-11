[(株)ライトアップ(証券コード:6580)]

株式会社ライトアップ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:白石崇、以下ライトアップ)は、アリババ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:岡田聡良、以下アリババ)と共同で「補助金をフル活用した海外販路開拓」をテーマにオンライン説明会を開催いたします。

昨今の円安の影響により、世界の越境EC市場がより一層急拡大しています。本セミナーを通じて「越境ECの活用による海外進出」という選択肢と、それを支援する補助金制度についてご理解を頂くことが可能です。













開催概要



テーマ:越境ECを活用した海外進出と活用可能な補助金セミナー

日 時:11月8日(火)16:00~17:00

申 込:https://bit.ly/3sxPVhk

※オンライン開催となります。参加者同士のお顔や名前は非公開です。







セミナー内容



1部:海外進出について

講師:アリババ株式会社 グローバルB2B事業部 マネージャー 江村 謙

・海外売上獲得・拡大のために

・海外販売チャネル構築手法



2部:越境ECに使える補助金

講師:株式会社ライトアップ 執行役員 杉山 宏樹

・助成金補助金の違い

・採択事例

・越境ECに使えるオススメ制度

・申請方法と注意点







株式会社ライトアップ

執行役員 杉山 宏樹

補助金助成金コンサルティング事業立上を担当。2018年、東証グロースへの上場を経験。国内最大規模の助成金支援サービスを構築し、現在も担当役員をつとめている。全国で主催する経営者向け助成金勉強会には年間2万社が参加、累計申請支援金額は100億円を突破。現在では地方自治体や銀行、大手企業など1000社以上とアライアンス関係を構築している。







アリババ株式会社

グローバルB2B事業部 マネージャー 江村 謙

国内コンサルティング会社にて中小企業支援を経験後、アリババ ジャパンに入社2009年に日本企業向けサービス「アリババ ワールドパスポート」を立ち上げのべ3,500社を超える日本企業に対して オンライン海外展示会「Alibaba.com」を活用した海外進出を支援。全国41行の金融機関とのアライアンス業務も担当







背景



昨今の円安や新型コロナウイルスの影響を受け、2020年以降世界のEC市場は、実店舗売上と反比例してEC上での売上が増加するというかつてない変化を遂げました。日本でも2020年の物販系分野BtoC-EC市場規模が12兆2,333億円(EC化率8.08%)を記録しており、2019年の10兆515億円(EC化率6.76%)から約2兆1,818億円の拡大、伸長率は21.71%となりました。(※1)



コロナ禍において、日本と海外の往来が完全に復活していない今、越境ECやウェブインバウンドによる海外進出が日本の幅広い企業に求められており、実際に新規参入している企業もたくさんいます。しかし一方で、参入におけるインフラの整備やスキームについての情報収集は、中小企業にとって難易度が高く戸惑うこともあります。



そこで本セミナーでは、海外参入をお考えの経営者の方に、アリババより越境ECを活用した海外参入の詳細について、ライトアップの保有する補助金活用ノウハウと合わせて、情報をお届け致します。



※1 経済産業省「令和2年度 電子商取引に関する市場調査」より引用





会社概要



※アリババ株式会社とは

1999年設立のアリババグループは、「あらゆるビジネスの可能性を広げる力になること(To make it easy to do business anywhere)」をミッションとし、世界中の価値ある商品やサービス、コンテンツをアリババのプラットフォームを通じてユーザーにお届けしています。さらに、テクノロジーを駆使し、マーケティングから物流、決済に至るまでのサービスを提供しています。アリババ株式会社は同グループの日本支社としてBtoBおよびBtoC海外進出支援サービスを提供しています。



■会社名:アリババ株式会社

■本社:〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■代表者:代表取締役社長CEO:岡田聡良

■ホームページ:https://www.alibaba.co.jp/



※株式会社ライトアップとは

「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンを掲げ、「世の中が望むサービスをできるだけ多く、できるだけ低コストで提供し続けていく」をモットーに、あらゆるネット系新規事業にチャレンジし続けています。20年近くの社歴に基づいた安定感と、豊富な商品・サービス群を武器に、これからも「業務のIT化」「経営の支援」に全力で取り組んでまいります。「全国、全ての中小企業を黒字にする」これがIT・ネット企業の存在意義だと考えています。



■会社名:株式会社ライトアップ

■本社:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

■証券コード:東京証券取引所グロース市場 6580

■代表者:代表取締役社長 白石 崇

■ホームページ:https://www.writeup.jp/



