[ジェンハイジャパン]

日本支社ジェンハイ株式会社(東京都、代表取締役:王忠林)の超人気製品の『Neakasa(ネアカサ)P1 Pro』ペットグルーミングセットがアメリカの『2023 Family Choice Award 』を受賞しました。『Neakasa(ネアカサ)P1 Pro』は、スマート家庭用掃除機の世界市場の第一線を牽引する本社Genhigh Tech Co., Ltd.の製品になり、この賞を受賞した2つ目の製品です。





今年で 28 回目を迎える『Family Choice Award』は、家庭や子育ての分野で最高の製品として表彰することで知られております。 この名誉ある賞プログラムは、全米で最も人気のある賞の 1 つとして高く評価されており、世界中の家族生活の質を向上させる消費者製品を選定することに特化しています。







- News of company-

「当社の『Neakasa(ネアカサ)P1 Pro』ペットグルーミングセットは 2023 年の『Family Choice Award』を受賞した2つ目の製品です。大変うれしく光栄であると考えています。」「この受賞は、ご家族とその愛するペットのニーズに応える優れたペットグルーミングソリューションを提供するという当社の取り組みの証です。」by Genhigh Tech社 専務取締役Minming Gu。





-About product-

『Neakasa(ネアカサ)P1 Pro』は、スマート家庭用掃除機のメーカーGenhigh Tech社による初代のペットグルーミングセットです。 効率性、利便性、ペットに優しいアプローチを組み合わせることで、ペットグルーミング業界にイノベーションをもたらしました。 強力な真空吸引と優しいグルーミングアタッチメントを備えたこの製品は、自宅のペットの毛の飛び散りやアレルゲンを最小限に抑えながら、楽なグルーミング体験を保証します。 この革新的なソリューションは、その効率性、利便性、そしてペットとその家族の両方に清潔で健康的な環境を育む能力で高い評価を獲得しています。









『Family Choice Award』から、『Neakasa(ネアカサ)P1 Pro』ペットグルーミングセットを優れた製品として認定されただけでなく、家族の生活に前向きな変化をもたらすための ブランドコンセプトとして、ブランド名Neakasa(ネアカサ)の取り組みも称賛されました。 この栄誉ある評価は、ペットグルーミング業界に卓越性と革新性を提供するというNeakasa(ネアカサ)の揺るぎない取り組みの証となります。







-Towards the future-

Neakasa(ネアカサ)は、この栄誉を与えていただいた『Family Choice Award』に心から感謝の意を表したいと思います。 同社は、ペットとその家族の両方の健康と満足を優先する最先端の製品を開発するという使命を堅持し続けます。『Neakasa(ネアカサ)P2 Pro』ペットグルーミングセットや、他のNeakasa(ネアカサ)製品の詳細については、公式サイト (https://bit.ly/3OqeWH1) をご覧ください。







「Neakasa」(ネアカサ)」について

Neakasa(ネアカサ)は、旧「Neabot(ニーボット)」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。 Neakasa(ネアカサ)というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。最新ニュースについて、 (https://bit.ly/3OqeWH1)にご覧ください。



