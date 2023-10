[エクスペディア・ジャパン]

日本人の4人に1人が「お得な航空券探しにストレスを感じる」と回答



世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、「2024年の旅行節約術」(https://www.expedia.co.jp/stories/wp-content/uploads/2023/09/2024-Air-Travel-Hacks.pdf)を発表しました。旅行の計画を立てる際のフライト予約にかかる時間と費用を節約し、ストレスのないスムーズな旅行を実現するため、最適なフライト予約時期や出発タイミング、欠航の回避方法など、さまざまな旅行術を公開します。







エクスペディアが、飛行機を利用して旅行をしたことがある18歳以上の日本人1,000名を対象に実施した「旅行予約時のストレスに関する調査」*によると、約4人に1人(24%)が飛行機を利用した旅行に「ストレスを感じている」と回答。また、同様に4人に1人(26%)が、お得な航空券探しにストレスを感じていることもわかりました。さらに、回答者のうち13%の人が、「もっと安く予約できることを期待し、予約後に航空券の価格をチェックしたことがある」と回答しました。



* 本調査は、エクスペディアの委託を受け、OnePollが2023年8月22日(火)から9月1日(金)までの期間で、飛行機を利用して旅行をしたことがある18歳以上の日本人1,000名を対象にオンラインで実施しました。



2024年の旅行節約術





■最適な予約時期:

・航空券を日曜日に予約すると、約26%の節約に※1

旅程や座席ランクに関わらず、一番お得な航空券を予約できるのは日曜日。日曜日に予約すると、金曜日に予約する場合と比べて平均で約26%お得になります。

また、国内線のエコノミークラスの場合、日曜日に予約すると平均で約40%、国際線のエコノミークラスの場合は日曜日の予約で平均約17%お得になります。



・国内線は出発日の8日~29日前に予約すると、約32%の節約に※2

国内線を利用する際、直前に予約する場合と比べ、出発日の8日~29日前に予約すると、平均で約32%お得になります。また、国際線を利用する際は、出発日の13~28日前に予約すると最大9%お得になります。



■最適な出発タイミング:

・木曜日の出発で約21%の節約に※3

旅程や座席ランクに関わらず、一番お得に旅行できるのは木曜日。日曜日に出発する場合と比べ、木曜日に出発すると平均で約21%お得になります。

また、国内線のエコノミークラスの場合、水曜日に出発する場合と比べ、金曜日に出発すると平均で約13%お得になります。国際線のエコノミークラスの場合は、木曜日に出発すると、日曜出発と比べて平均で約19%お得になります。



・欠航を避けるには、午後9時~午前3時の便を選ぶ※4

年間のフライト状況データによると、午後9時から午前3時の間に出発するフライトは、キャンセルされる確率が平均で約32%低いことがわかりました。



2024年の旅行トレンド





・2019年と比べ、短距離フライトの数は87%、長距離フライトは76%となっており、全体的に増加しています。また、エコノミークラスの航空券の価格は最大で25%下がりました。※5



・人気の国内旅行先の上位3位には東京、福岡、大阪がランクインしており、海外旅行先の上位3位にはソウル、バンコク、台北がランクイン。※6



・エクスペディアのデータによると、昨年と比べ、人気が急上昇している旅行先は北京でした。※7



<「2024年の旅行節約術」PDFはこちら>

https://www.expedia.co.jp/stories/wp-content/uploads/2023/09/2024-Air-Travel-Hacks.pdf



「エクスペディアでは、旅行時のストレスをできるだけ減らし、予約時から実際に飛行機に乗り旅行に出発するまでのプロセスをスムーズにするべく、フライト価格トラッカーなどの新しいツールを常にリリースしています。」(エクスペディア・グループのブランド広報代表、メラニー・フィッシュのコメント)



「ここ数年で、飛行機を利用したビジネス出張やレジャー旅行の需要は回復してきています。それを受けて各航空会社は、キャパシティと就航便数を増やしています。旅行者にはうれしいことに、今年におけるフライト費用はおおむね2022年の水準を下回っていました。」(ARC のデータサイエンス アンド リサーチ部門のマネージング ディレクター、チャック・サクストン氏のコメント)



エクスペディアを使った節約術





・エクスペディアアプリの「フライト価格トラッカー」*で、お得なタイミングを見逃さずに予約

エクスペディアのアプリでは、AIと機械学習機能を活用し、旅行者が検索しているルートの航空券の価格が上下した際にアプリ上でプッシュ通知を送信します。これにより、常に航空券の価格をチェックする必要がなくなり、お得だと思うタイミングで予約をすることができます。



* 料金追跡機能で表示される金額は、旅行者がExpedia.co.jp上で特定の検索条件およびフィルターを使用して検索した結果に基づいたフライトの最安値です。料金は1名あたりの料金で、税・サービス料が含まれております。



・航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引に

エクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約すると、セット割引が効いてお得になります。飛行機移動を含む旅行であれば、航空券をとホテルの両方をエクスペディアで予約するのがおすすめです。



エクスペディアについて

エクスペディア(Expedia)は、世界の大手総合旅行ブランドの一つです。旅行者が最大限に旅行を満喫できるよう、旅行に必要なものを集約し、予算内で満足できる旅行を提供するとともに、全ての段取りにおいて弊社からのサポートを感じていただけるよう心掛けています。また、グローバルに展開しているブランドとして誰よりも旅行者を理解し、必要なものを必要なタイミングで提供していきたいと考えています。最新のテクノロジーのもと、ホテル、航空券、パッケージツアー、現地ツアーなどの豊富な選択肢から、それぞれのニーズを満たす旅行体験をお届けしていきます。



◼ ホームページ: http://www.expedia.co.jp

◼ アプリ : https://www.expedia.co.jp/app

◼ Instagram : https://www.instagram.com/expediajp/



(C) 2023 Expedia, Inc., an Expedia Group company. All rights reserved.エクスペディア及びエクスペディアのロゴは、Expedia, Inc. の商標または登録商標です。CST# 2029030-50



Airlines Reporting Corporation (ARC) について

ARC は、先見性のある旅行データ、柔軟な販売サービス、その他の革新的な業界ソリューションを提供し、飛行機による世界旅行の成長を加速させています。大手旅行データ提供会社であるAirlines Reporting Corporation (ARC) は、490 の航空会社、230 の国および地域を網羅した 150 億件以上の旅客便データが含まれる世界最大の包括的なグローバル航空券データセットを保有しています。Airlines Reporting Corporation (ARC) のソリューションと専門知識は、業界関係者と旅行業界エコシステムとをつなぎ、業績の強化と豊かな生活の実現をサポートしています。詳細については、arccorp.com(https://www2.arccorp.com/)をご覧ください。



OAG について

OAG は国際旅行業界向け大手データプラットフォームで、1929 年以来、航空旅行エコシステムの成長と革新を促進しています。世界最大のフライト情報ネットワークを保有し、プランニングからカスタマー・エクスペリエンスまでをサポート。航空会社、空港、旅行テクノロジー企業、航空サービスプロバイダー、政府機関、金融機関、コンサルタント会社などが顧客となります。OAGはイギリスに本社を置き、米国、シンガポール、日本、中国、リトアニアで事業を展開しています。詳細については、http://www.oag.comをご覧いただくか、公式X (旧Twitter) @OAG Aviation をご覧ください。



利用データについて

1 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2023年1月から8月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。掲載されている割合は平均です。

2 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2023年1月から8月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。掲載されている割合は平均です。

3 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2022年1月から8月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。掲載されている割合は平均です。

4 OAG(https://www.oag.com/)が保有する世界中のフライト データ プラットフォームにおける2023年1月から7月までの日本発のフライト状況データに基づいています。掲載されている割合は平均です。

5 キャパシティ情報はARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2019年1月から2023年12月までの航空会社による定期便運航便数に基づいています。価格動向情報はARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2023年1月から8月までの往復航空券の平均価格、および2022年1月から8月までの往復航空券の平均価格に基づいています。

6 エクスペディアの2023年のフライトデータに基づいています。

7 エクスペディアの2023年のフライトデータと昨年同時期のフライトデータに基づいています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-11:40)