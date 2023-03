[株式会社デイトナ・インターナショナル]

2G POP UP STUDIO、ADAM ET ROPE、EDIFICEの3店舗より3/10(金)発売開始。





「ループウィラー(LOOPWHEELER)」「ロウワーケース (LOWERCASE)」「ポギーザマン(POGGYTHEMAN)」の3ブランドによるコラボレーションアイテム第4弾が発売される。「2G POP UP STUDIO」「アダム エ ロペ(ADAM ET ROPÉ)」「エディフィス(ÉDIFICE)」にて3月10日に販売を開始する。クルーネックスウェット税込25,300円とスウェットパンツ税込27,500円。







一貫してヴィンテージにインスパイアされつつもアップデートされた本コラボレーションの第4弾となる今回は待望のニューモデル。クルーネックスウェットとスウェットパンツのセットアップ全4色。首元のVガゼットやサイドシームに施したポケットなどに加え、パンツの膝部分に用いたヴィンテージアイテムに見られるパッチディテールが特徴的で、クルーネックスウェットに配したポケットのステッチとリンクさせたカーブにも注目して欲しいところだ。

今回も販売店舗限定カラーを用意し、2G POPUP STUDIOではスノウオートミール、アダム エ ロペではブラック、エディフィスではネイビーとグレーの2種を取り扱う。





LINE UP



【LOOPWHEELER×LOWERCASE×POGGYTHEMAN for 2G POPUP STUDIO】











CREWNECK SWEAT

Price:¥25,300 (tax in)

Color:SNOW OATMEAL

SIZE:S、M、L、XL



SWEAT PANTS

Price:¥27,500 (tax in)

Color:SNOW OATMEAL

SIZE:S、M、L、XL



【LOOPWHEELER×LOWERCASE×POGGYTHEMAN for ADAM ET ROPÉ】







CREWNECK SWEAT

Price:¥25,300(tax in)

Color:BLACK

SIZE:S、M、L、XL



SWEAT PANTS

Price:¥27,500(tax in)

Color:BLACK

SIZE:S、M、L、XL



【LOOPWHEELER×LOWERCASE×POGGYTHEMAN for ÉDIFICE】











CREWNECK SWEAT

Price:¥25,300 (tax in)

Color:NAVY、GRAY

SIZE:S、M、L、XL



SWEAT PANTS

Price:¥27,500 (tax in)

Color:NAVY、GRAY

SIZE:S、M、L、XL





問い合わせ先



2G POPUP STUDIO

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

TEL:03-6455-3003

https://www.daytona-park.com/shop/2gpopupstudio.html



ADAM ET ROPÉ / JUN CUSTOMER CENTER

TEL:0120-298-133

http://www.adametrope.com/



EDIFICE SHINJUKU

東京都新宿区新宿3-31-9 1F

TEL:03-5366-5481

https://baycrews.jp/brand/detail/edifice



