【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１】試合会場変更の…
［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］
日本フットサルリーグ（以下、Ｆリーグ）は、Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１ 第22節 しながわシティ vs 立川アスレティックFCの試合会場を変更致しましたので、下記の通り、お知らせ致します。
【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１ 第22節】
しながわシティ vs 立川アスレティックFC
開催日時：12月10日（日）14:00キックオフ
＜変更前＞
試合会場：日環アリーナ栃木
＜変更後＞
試合会場：駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-13:16）
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