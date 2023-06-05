［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］

日本フットサルリーグ（以下、Ｆリーグ）は、Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１ 第22節 しながわシティ vs 立川アスレティックFCの試合会場を変更致しましたので、下記の通り、お知らせ致します。









【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１ 第22節】

しながわシティ vs 立川アスレティックFC

開催日時：12月10日（日）14:00キックオフ

＜変更前＞

試合会場：日環アリーナ栃木

＜変更後＞

試合会場：駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場



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