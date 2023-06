[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



NetEase GamesとWarner Bros. Gamesは本日、魔法ワールドを舞台にしたカード型RPGゲーム『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』を配信したことを発表しました。配信する地域は、日本を含むアジア、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中東であり、それぞれのプレイヤーはApp Store(iOS版)、Google Play(Android版)を無料でダウンロードすることができます。







NetEase GamesとWarner Bros. Gamesが共同開発・共同パブリッシングを手がける『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、モバイルやコンソールゲームによる新たな魔法ワールド体験を創造するために立ちあげられ、プレイヤー自身がストーリーを選択し、魔法ワールドの設定に係りながら、新しくユニークな体験を創る機会を提供するレーベルである、Portkey Gamesの最新作となります。





スマートフォン(iOS・Android)版をダウンロード

bit.ly/3qySRwx





Windows PC 版をダウンロード

https://www.harrypottermagicawakened.com/jp/





「ハリー・ポッター:魔法の覚醒」ローンチトレーラー

https://youtu.be/RVBUdeg109o





Warner Bros. GamesのプレジデントであるDavid Haddadは、「今回発表した全世界向けの配信に伴い、わたしたちとNetEase Gamesとの協業し、中国でのヒットを牽引した本タイトルの特徴的なアートスタイルと没入感のあるゲームデザインで、世界中のプレイヤーに向けて魔法ワールドをさらに拡大してまいります。モバイルゲームは当社の戦略において重要な要素を占めており、魔法ワールドにいるかのようなゲームプレイを体験できる本タイトルは、当社が誇る最大のゲームシリーズの一つの分野でさらに成長できる機会として、ファンの方々のために制作しました」と話しています。





NetEase GamesのシニアバイスプレジデントであるEthan Wangは「『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』において、カード収集のゲームシステムにまつわる複雑なメカニズムから、ゲームのアートスタイルの線画に至るまで、魔法ワールドを忠実に再現するために、開発のあらゆる面でWarner Bros. Gamesと協業してきました。本ゲームは、これまでにも大きな成功を収めており、現在プレイしているファンからも好評を得ています。そしてこの魔法ワールドに、世界中のユーザーを迎えることができることを嬉しく思います」と話しています。



「ハリー・ポッター:魔法の覚醒」は、基本無料でプレイでき、夢中になれるカード収集(CCG)要素および多人数参加型(MMO)要素を戦略RPGに融合させた、魔法使いの「決闘」をプレイすることができます。ホグワーツの戦いから10年後を舞台に、プレイヤーは特徴的な魔法の授業を体験しながら、オリジナルシリーズでおなじみの顔ぶれや新キャラクターたちが登場する魅力的な新たな物語に乗り出すことになります。





プレイヤーが成長するにつれて、カードを通じて唱えることのできる呪文を学んでいきます。プレイヤーは、これらの呪文をマスターし、ユニークな戦略を立てて、どのタイミングで何を唱えるかを学びながら、難易度の高い試練を乗り越え、他のプレイヤーたちと決闘で戦い、魔法を極めるための物語が始まります。





主な特徴は以下となります:

・ホグワーツの学校生活を体験: キャラメイクや杖の入手から、組分け帽子の儀式、ホグワーツを箒で飛び回る体験など、ホグワーツには見どころやアクティビティが盛りだくさんです。1年生になったプレイヤーは、呪文学、闇の魔術に対する防衛術、魔法生物飼育学、魔法史、占い学など、ミニゲームや目標、報酬が用意された曜日ごとに替わる授業にも出席することもできます。





・魔法書を埋め尽くそう:リリース時に既に70種類以上の呪文カードや召喚カードが用意されており、それぞれにユニークな効果やメリットがあるため、プレイヤーはダメージ、コントロール、サポート、防御を中心に無限の組み合わせでデッキを作成し、自分自身のスタイルで魔法を使うことができます。さらにプレイスタイルをカスタマイズするために、ステータスや特性、パッシブ能力に特別なバフを与える共鳴を装備したり、ハーマイオニー・グレンジャーやルビウス・ハグリッドといった強力な味方を召喚して戦闘を助ける仲間カードをデッキに入れることもできます。





・没入感のある大規模なマルチプレイヤーワールド:他のプレイヤーとサークルに参加し、ドラゴンの卵の世話をしたり、レイドバトルに参加してサンダーバードのような強力なクリーチャーと戦ったりといった特別なアクティビティに参加しましょう。また、友だちを誘って舞踏会のリズムゲームで踊ったり、ダイアゴン横丁を探索中に他の魔女や魔法使いと出会ったり、仲間と一緒に授業に参加したりすることもできる。





・まったく新しいストーリー:「ハリー・ポッター」シリーズの新キャラクターやオリジナル・キャラクターが登場し、魔法ワールドのまったく新しい物語を体験できる。ホグワーツでは毎学年、新鮮なシナリオとさまざまな冒険が繰り広げられます。





・決闘クラブ:リアルタイムで友好的に繰り広げられる魔法ワールドの決闘で、プレイヤー同士は競い合うことができます。1対1や2対2のほか、期間限定の特別ルールのゲームモードも用意されています。





・禁じられた森:ソロまたはマルチプレイの協力プレイで禁じられた森に入り、勝利するごとに報酬が増える難易度の高いチャレンジに挑みましょう。ケンタウルス、アクロマンチュラ、ユニコーンなど、限定ストーリーや魔法動物が待ち受けています。





■ 『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』とは?

NetEase GamesとWarner Bros. GamesがPortkey Gamesのレーベルのもと共同開発した『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、リアルタイムストラテジーとRPGの要素を取り入れたトレーディングカードゲームです。プレイヤーは、ホグワーツ魔法魔術学校の新入生としてホグワーツ特急に乗り、多くの新しいクラスメートや友人と出会い、呪文を習い、魔法ワールドを探索しながら、魔法を極めるための冒険に出ましょう。





提供プラットフォーム(日本):iOS・Android・Windows PC

配信:配信中

ゲームジャンル:魔法ワールドRPG

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

デベロッパー:NetEase Games× Warner Bros. Games

『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式サイト:https://www.harrypottermagicawakened.com/jp/





『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式Twitter:https://twitter.com/HarryPotterMAJP





『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式Discord:http://discord.gg/hpmajp







■ Portkey Gamesについて

Warner Bros. GamesのPortkey Gamesは、モバイルやコンソールゲームによる新たな魔法ワールド体験を創造するために立ちあげられたゲームのレーベルです。プレイヤーは、J.K.ローリングの原作にインスパイアされながら自分自身の冒険を体験することができるのです。 Portkey Gamesは、プレイヤー自身がストーリーを選択し、魔法ワールドの設定に係りながら、新しくユニークな体験を創る機会を提供します。本レーベルは、ゲーマーやファンが魔法ワールドの世界に没入し、自分だけの魔法ワールドの物語を定義できる新しいゲーム体験を提供するために設立されました。



■ NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesがパブリッシングおよび開発したタイトルには、「ハリー・ポッター:魔法の覚醒」「荒野行動」「第五人格」「NARAKA: BLADEPOINT」などがあります。また、ワーナー・ブラザースやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。グラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、Jar of Sparks、 Jackalyptic Games、Quantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションすることにより、NetEase Gamesは、世界中のゲームファンに革新的なゲーム体験を届けられるよう国際的なスタジオを強くサポートしています。詳しい情報については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。



ソーシャルメディアでフォローするには:

Facebook:https://facebook.com/NetEaseOfficial

Twitter:https://twitter.com/NetEaseGames_JP







■ Warner Bros. Games について

Warner Bros. Gamesは、コンソール、モバイル、携帯型ゲーム機、PCベースのゲームなどあらゆるプラットフォームにより、インタラクティブ空間向けのエンターテイメントコンテンツを、自社およびサードパーティのゲームタイトルを通じて提供する、世界的に一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサーそして流通業者です。詳しい情報については、www.warnerbrosgames.com をご覧ください。





###





WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS Publishing Rights (C) J.K. Rowling. HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.



WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)



