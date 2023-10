[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのアルティメットプレミアムマスターラインにて、DCコミックスに登場する「バットマン ヘルバット」を1/4ポリストーン製スタチュー(彫像)としてリリースいたしました。本日10月5日より予約受付スタート。商品の発売は2025年1月~4月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-batman-hellbat-concept-design-by-josh-nizzi-upmdc-06dxs.html







目的は亡き愛息ダミアン・ウェインの再生、立ちはだかるのはDCユニバース最強のヴィラン・ダークサイド。この過酷なミッションに挑む「バットマン ヘルバット」が登場!





ジャスティス・リーグの叡智を集めたこのスーツは、強大な力と引き換えに着用者の生命を削る諸刃の剣。ハイリスクゆえの刹那的な美しさが、多くのファンから愛されています。





プライム1スタジオはハリウッドが認めるトップデザイナー「Josh Nizzi(ジョシュ・ニジー)」を迎え、その魅力を最大限引き出しました。





複雑な形状が神秘的なブロードソード。左右対称に金属パネルが重なる巨大マント。しなやかな動きを想起させるアーマーの分割ライン。細部まで徹底的に作り込み、IFのメカニックに圧倒的なリアリティを与える手法はジョシュならでは。





これら独自要素とオリジナルデザインへのリスペクトが融合した、唯一無二の存在感をご堪能ください。





惑星アポコリプスをイメージした特製ベースも出色の仕上がり。内蔵LEDにより発光する炎やメタリックレッドのバットシンボルが、あなたを決戦の地へ誘います。





そして世界限定350体のDXボーナス版には、デザインが異なる頭部や多彩なハンドパーツなどが付属。





肩や腿のアーマーを換装すれば、より禍々しい姿でディスプレイすることが可能です。





さらに素顔の頭部パーツは、DXボーナス版だけの購入特典。揺ぎない信念が滲み出る、人間ブルース・ウェインの表情をご堪能いただけます。





独創性あふれる姿で登場した地獄のバットスーツ。最高峰のメカニックデザインと造形技術を心ゆくまでお楽しみください!







https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-batman-hellbat-concept-design-by-josh-nizzi-upmdc-06dxs.html



[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要





バットマン(コミック) バットマン ヘルバット “Concept Design by Josh Nizzi” DX ボーナス版

※DXボーナス版は、日本国内ではプライム1スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 :¥208,890 (税込)

発売時期 :2025年1月~4月

販売数量:350

シリーズ :バットマン(コミック)

フォーマット:アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ:1/4 Scale

全高: 76cm 全幅: 49cm 奥行: 40cm

全高: 76cm 全幅: 47cm 奥行: 38cm(右手・指差し、左手・拳)

重量:16.5kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s23)





