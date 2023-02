[株式会社ウカ]









この度、トータルビューティーカンパニー uka(@instauka,@ukacojp)は、HUMAN MADE のカプセルコレクションでHUMAN MADE、Girls Don’t Cry とトリプルコラボレーションさせていただきます。



2 月5 日(日)より販売がスタートする HUMAN MADE - SEASON25 “VALENTINE'S DAY” カプセルコレクション。



バレンタインシーズンに贈りたい、真っ赤なハートが添えられたウェア類や小物が揃います。2022 年のコラボレーションコレクション “VICK” に続いて 2 回目となる今回も、uka スカルプブラシ kenzan が、ハートのフォルムとなりコラボレーションアイテムとして登場します。





【商品情報】

商品名:GDC VALENTINE'S DAY SCALP BRUSH KENZAN BY UKA

価格:2,750円(税込)

発売日:2023 年2月5日(日) 数量限定



お取り扱い店舗:

HUMAN MADE 公式オンラインストア(https://humanmade.jp/)/ HUMAN MADE 取扱店舗

※uka でのお取り扱いはございません









【HUMAN MADE】

2010 年、ライフスタイルブランドの HUMAN MADE は “The Future Is In The Past” のコンセプトのもとに NIGO(R) によって東京でスタートしました。その時代の空気感を映し出す多種多様なスタイルとヴィンテージアイテムの数々。そして途切れることのないカルチャーの流れのなかで世界中のストリートに息づく大胆な発想。それらに日本の妥協なきモノづくり精神と東京らしい遊び心を織り交ぜ、さまざまなアイテムを世界へと発信しています。HUMAN MADE のビジョンは、世界中に脈打つ創造性とアイデアの拠点となること。あらゆるカルチャーと世界中のクリエイターにとって、そして未来を担う若者たちにとっての理想郷となることです。









【Girls Don’t Cry】

大阪出身のグラフィックアーティスト VERDY(ヴェルディ)の手がける Girls Don’ t Cry(ガールズ ドント クライ)は、最愛の妻に対して “いつも笑顔でいて欲しい” という想いが込められたライン / ブランド。アイコニックなロゴは男女問わず世界中で注目され、数々の人気ブランドとコラボレーションもおこなっています。



