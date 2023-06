[AOSデータ株式会社]

クラウドデータ、システムデータ、リーガルデータ、AIデータなどのデータアセットマネジメント事業を展開するAOSデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 春山 洋 以下 AOS データ社)は、スリープテックにおいて、睡眠の質と量のパファーマンスの向上、個人の睡眠状態の改善、健康な睡眠習慣を実現するためのスリープデータの保存管理やデータのリスク管理までデータを総合的にマネジメントし、AIによるデータ分析や活用につなげることができるデータマネジメント製品「スリープデータプラットフォームAOS IDX」(https://AOSIDX.jp/)のInside実装サービスを、2023年6月6日より販売開始することをお知らせします。







■高まるスリープテックのニーズ

SleepTech(スリープテック)とは、Sleep(睡眠)とTechnology(技術)を組み合わせた言葉で、睡眠を支えるための技術やイノベーションを指す概念をいいます。

スリープテックが生まれた背景には、現代社会における睡眠不足や睡眠障害の問題があります。忙しい生活スタイル、仕事や学業のストレス、デジタルデバイスの使用などが、多くの人々に睡眠の質や量に影響を与えるようになりました。睡眠は、身体と心の健康に重要な役割を果たし、睡眠不足や睡眠障害は、日中の集中力やパフォーマンスの低下、記憶力の低下、ストレスの増加、心血管疾患や代謝症候群のリスクの増加など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。



こうした背景から、睡眠の質と量を改善するための技術や製品が開発され、スリープテックが注目を浴びるようになりました。人々は、自身の睡眠パターンや質をモニタリングし、必要な調整や改善を行うためのツールを求めるようになり、科学と技術の進歩により、睡眠に関する研究や理解が急速に深まっています。睡眠のメカニズムや睡眠と健康の関係についての知見が増えたことで、より効果的なスリープテックの開発が可能となっています。スリープテックは、個人の睡眠の理解と改善を支援するだけでなく、睡眠障害の診断や治療にも期待されています。睡眠の重要性が広く認識され、健康意識の高まりとともに、スリープテックの需要はさらに増えていくと予想されます。



スリープテックは、睡眠に関連するさまざまな分野で活用され、睡眠モニタリングやトラッキング、睡眠環境の改善、睡眠障害の診断と治療、睡眠トレーニングとリラクゼーション、睡眠のパフォーマンス向上などの分野で活用されています。さらに、睡眠教育や認知行動療法、スマートベッドと寝具、スリープアプリとデジタルプラットフォーム、睡眠サプリメントと自然療法などもスリープテックの重要な分野です。こうしたスリープテックの進化と普及により、個人の睡眠状態の理解と改善が促進され、健康な睡眠習慣の確立に寄与しています。



また、スリープテックにおいて注目されているキーワードには、バイオハッキング、快眠環境、リカバリースリープ、睡眠トレーニング、デジタルヘルス、睡眠と認知機能、睡眠テクノロジー、スリープハイジーン、睡眠科学などがあります。これらのトレンドは、睡眠のモニタリングやトラッキング、睡眠環境の改善、睡眠障害の診断と治療、睡眠トレーニングやリラクゼーション、パフォーマンス向上など、睡眠の質と量を向上させるための様々なアプローチを反映しています。スリープテックの進化と普及により、個人の睡眠状態の理解と改善が促進され、健康な睡眠習慣の確立に寄与しています。





■スリープテックにおける日本の強み

日本において、スリープテックの分野には独自の強みがあります。

まず、技術革新と研究の進歩が挙げられます。日本の研究機関や企業は、睡眠研究や睡眠テクノロジーの分野で先駆的な研究や技術革新を行っています。また、日本には睡眠に対する高い意識と文化があります。快適な寝具や枕、静かな環境を重視するなど、睡眠環境に対する関心が高い特徴があります。

さらに、日本は健康志向の社会であり、健康維持や予防医療に対する高い関心があります。睡眠は健康と密接に関連しており、スリープテックの製品やサービスに対する需要が存在します。ウェアラブルデバイスの普及も進んでおり、日本では個人の健康管理や生活習慣の改善に活用されています。日本の豊富な睡眠文化と伝統、先進的な医療体制と睡眠医学の進歩も、スリープテックの強みとなっています。

これらの要素が組み合わさり、日本はスリープテックの分野で独自の強みを持っています。睡眠の質と健康への取り組みをサポートし、新たなイノベーションやソリューションの創造に向けて、日本のスリープテックは大いなるポテンシャルを秘めています。



■スリープテックにおいて注目されるデータプラットフォーム

「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」は、睡眠を取り巻く環境において生成される膨大なデータを管理するためのスリープテックにおけるデータプラットフォームです。データプラットフォームは、スリープテックにおいて重要な役割を果たしています。睡眠は私たちの健康と幸福に大きな影響を与える要素であり、適切な睡眠の実現は個人によって異なる要素や条件に左右されます。

そこで、データプラットフォームが注目されています。このプラットフォームは、睡眠に関するデータを集め、保存し、分析することで、個人の睡眠状態やパターンを把握する役割を果たしています。



データプラットフォームがスリープテックにおいて重要な理由は、まずデータの統合と一元管理です。睡眠データは複数のデバイスやアプリから得られるため、それらのデータを統合して一つの場所で管理することができるデータプラットフォームは、ユーザーにとって便利で使いやすい環境を提供します。



データプラットフォームは、睡眠データの統合と一元管理、データの分析と洞察、個別化されたアプローチ、リアルタイムなフィードバックとモニタリング、睡眠研究への貢献、個人の睡眠管理と予防医療の促進など、様々な側面で重要な役割を果たしています。データプラットフォームの存在は、睡眠テックの発展と成長に不可欠であり、個人の睡眠の質と健康を向上させるための革新的なアプローチを可能にしています。



「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」は、インフラを取り巻くデータの収集・作成・保存・共有・管理し、リスクから保護することができます。



■スリープテックデータプラットフォームが果たす役割とAOS IDX について

スリープテックにおけるデータプラットフォームは、スリープテックにおいて果たす役割は非常に重要です。データプラットフォームは、睡眠データの保管と共有を可能にし、睡眠の理解と改善に大きく貢献しています。データの保管は、睡眠データを安全かつ信頼性の高い方法で保存し、長期的なデータの利用や分析をサポートします。また、データの共有によって医療専門家や研究者との協力や知識共有が促進され、睡眠研究や個別の睡眠ケアの向上につながります。



さらに、データプラットフォームによるデータの保管と共有は、パーソナライズドなアドバイスや治療の提供、コラボレーション、ユーザーのエンパワーメントと自己管理を可能にし、個々のユーザーの睡眠の質と健康への取り組みを支援します。データプラットフォームの導入により、睡眠データの効果的な利活用が実現され、よりパーソナライズドされた効果的な睡眠ケアを提供ができるようになります。



データの保管と共有におけるデータプラットフォームの役割は次のようになります。



【データの保管】

睡眠データを安全かつ信頼性の高い方法で保管できます。データはセキュアなサーバーやクラウドストレージに保存され、バックアップやデータの冗長性の確保が行われます。これにより、ユーザーの睡眠データが安全に保管され、長期的なデータの利用や分析が可能となります。

【データの共有】

必要な不可欠なデータの共有をサポートします。ユーザー自身や医療専門家、研究者などとの間でのデータ共有がされます。共有は、管理者の許可に基づいて行われ、プライバシーとセキュリティの観点から慎重に管理されます。データの共有により、医療チームや研究者は睡眠データを活用してより正確な診断や治療、研究を行うことができます。



データプラットフォームが提供するデータの保管と共有は、睡眠の改善と個別の睡眠ケアの向上に不可欠です。データの保管は安全性とアクセス性を確保し、共有は医療や研究の進展、パーソナライズドなアドバイス、コラボレーション、エンパワーメントといった多くの利益をもたらします。これにより、個々のユーザーの睡眠の質と健康への関与が促進されます。



スリープテックは、様々な分野での睡眠の理解と改善を支援するために活用されています。

その中でも、個人の健康管理、パフォーマンス向上、睡眠障害の治療と管理、ストレス管理、睡眠教育、高齢者のケア、睡眠研究といった分野において、具体的なデータが収集され、分析されます。睡眠時間、睡眠周期、心拍数、環境データ、日常生活データ、睡眠中の動作などのデータが活用され、個人の睡眠パフォーマンスの評価や改善、睡眠障害の診断と治療、ストレス管理、睡眠教育、高齢者のケア、睡眠研究の推進などに役立てられます。それぞれの分野において特定のデータが重要となり、データを基にした対策やアドバイスが提供されます。このようなデータの収集と活用により、個人の睡眠の質と健康を向上させることが期待されています。



■AOS IDXプラットフォームがスリープデータの課題を解決

スリープデータの活用は、睡眠の理解と改善に向けて重要な役割を果たしています。しかし、スリープデータにはいくつかの課題が存在します。

データの信頼性と正確性に関しては、センサーやデバイスの精度やデータの収集方法によってデータの品質が異なる可能性があります。また、個人のバイオバリエーションや状況によってもデータの正確性が変動することがあります。スリープデータは個人のプライバシーとセキュリティに関わる重要な情報であり、適切なデータ保護措置やセキュリティ対策が必要です。データの解釈と意味づけは専門的な知識と経験を要し、データを実際の睡眠の体験や健康状態と結び付けることも課題となります。さらに、データの長期的な利用と保管には、データ管理と保存の課題があります。

これらの課題を克服し、スリープデータを信頼性の高い情報源として活用するためには、適切なプライバシー保護、データ解釈の支援、データの長期的な管理が必要となります。



■「スリープデータプラットフォームAOS IDX」の特長

「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」は、厳格かつ柔軟なアクセス権限管理機能や、ドキュメントへの検索用メタデータ付与によるデータ検索性の強化、AIデータ活用に向けたマルチモーダルAIへの対応、ファイルビューアー機能、暗号化および監査機能、バックアップ機能、および大容量長期保管向けアーカイブシステム機能を備えています。AOS IDXは、スリープテック業界に携わる企業や自治体向けに設計されたクラウドストレージのSaaSです。



(1)スリープテック業界におけるデータをバックアップし、どこからでもアクセスできるようにする

(2)内部や外部と安全な共有をし、チームコラボレーションを効果的に行う

(3)すべてのドキュメントのバージョンと変更を追跡する

(4)VDRドリブンセキュリティにより、セキュリティとコンプライアンスを最大化して、企業内外の関係者のデータを安全に保つ

(5) AI活用を見据えた検索用メタタグ機能

(6)大規模なコスト削減を可能にする大容量データ管理機能

(7)独自カスタムブランドでの展開、ロゴ設定可能

(8)マルチモーダルAIへの対応



■睡眠のパーソナライゼーションとパフォーマンスの向上「スリープデータプラットフォームAOS IDX」

データ共有、保存、活用のデータプラットフォームにより、データを収集し、AIによって膨大なデータを分析・処理し、スリープテック分野での最適な効率性と最適化、多岐にわたる利益を提供することができます。



データプラットフォームとAIの組み合わせは、スリープテック業界において革新的な変革をもたらす重要な要素です。スリープデータからの膨大で多様な情報は、AIの活用によってこれらのデータから価値ある洞察を得ることができます。



データプラットフォームの導入により、スリープテック業界ではAIの活用が進んでいます。これにより、睡眠データの収集・分析がより効率的に行われ、様々な領域で睡眠の理解と改善が促進されています。具体的には、睡眠パターンの予測や睡眠障害の早期検出、個別化された睡眠アドバイスの提供、睡眠データの可視化、睡眠品質の自動評価、睡眠データの予測分析など、AIを活用したさまざまな活動が展開されています。また、AIの活用により、睡眠研究の推進や睡眠データの共有、リモートモニタリングと遠隔診療の実現、機械学習と予測モデルの改善、ユーザーエクスペリエンスの向上、データセキュリティとプライバシー保護などにも大きな貢献が期待されています。これらの取り組みにより、睡眠の理解と健康への取り組みがより具体化され、個々のユーザーに合わせた睡眠改善のサポートができます。



■「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」とData to AI仕事術

睡眠を取り巻く環境や携わる企業内に存在する様々なX-Techにおけるツールやデバイスで生成される膨大なデータを適切に管理することで、AIに向けたデータ活用の準備を進めることができます。

AIにおけるデータプラットフォームには、AIデータの源となる、各分野に分散されている大量かつ多岐にわたるデータドリブンのためのデータを効率的かつ安全に収集、保存、管理することが求められ、これらのAI学習データを適切に保存管理することができる AIデータマネジメントが重要です。AIの成功は、AIアルゴリズムのトレーニングに使用するトレーニングデータの品質と、AIライフサイクルによるメンテナンスが重要な鍵となります。





AIの精度を高めるためには、データの品質を向上させることも重要です。AOS IDXにおけるデータ管理は、データの品質を確保するためにも重要です。データの収集、整理、保存、共有、分析などの過程で、データの品質を確保することが必要です。



AOS IDXでは、こうしたAIライフサイクルの仕組みとマルチモーダルAIへの適用に基づき、AIデータにおけるAIシステムのためのAIデータ管理を行い、企業における優秀なデータがあって初めて優秀なAIシステムを実現できるというData to AIのコンセプトの元、AOS IDXによって、睡眠の効率性向上、リスクの最小化、持続可能な運営を実現向けたプラットフォーム構築を支援します。



■「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」を支える各賞受賞実績の技術

「AOS IDX」は、経済産業大臣賞に輝くAOSグループのリーガルテックの技術、ITreview Grid Awardの3部門で14期連続受賞、2020年11月ITreview Customer Voice Leaders受賞の「AOSBOX」のクラウドバックアップ技術、BCN AWARD システムメンテナンスソフト部門最優秀賞を14年連続受賞したデータ管理技術、経済産業大臣賞を受賞したグループ企業のリーガルテック社のVDR技術を融合し、安全なデータのやりとりと共有および保管システムを基盤とするインテリジェントなDXソリューションとして開発されました。



■「スリープデータプラットフォーム AOS IDX」サービス概要 (https://AOSIDX.jp/)

●サービス名: スリープデータプラットフォームAOS IDX(エーオーエスアイディーエックス)

●提供開始:2023年6月6日

●価格:月額16,500円(税込)~



【AOSデータ株式会社について】

名 称:AOSデータ株式会社 代表者:春山 洋

設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本金:1億円(資本準備金15億2500万円)

URL: https://www.aosdata.co.jp/

AOSデータ社は、データ管理技術で知的財産を守る活動を続けており、企業7,000社以上、国内会員90万人を超えるお客様のデータをクラウドにお預かりするクラウドデータ事業、20年に渡り100万人以上のお客様の無くしてしまったデータを復旧してきたデータ復旧事業、1,300万人以上のお客様のデータ移行を支援してきたシステムデータ事業で数多くの実績を上げてきました。データ移行、データバックアップ、データ復旧、データ消去など、データのライフサイクルに合わせたデータアセットマネジメント事業を展開し、BCNアワードのシステムメンテナンスソフト部門では、14年連続販売本数1位を獲得しています。また、捜査機関、弁護士事務所、大手企業に対して、証拠データのフォレンジック調査や証拠開示のEデイスカバリサービスで数多くの事件の解決をサポートした技術が評価され、経済産業大臣賞を受けたグループ企業のリーガルテック社のリーガルデータ事業を統合し、今後一層、データコンプライアンス、AI・DXデータを含めた「データアセットマネジメント」ソリューションを通して、お客様のデータ資産を総合的に守り、活用できるようにご支援することで、社会に貢献いたします。また、 若手隊員の登用・育成を促進し、防衛省の優秀な人材確保・育成に寄与することを目的として作られた若年定年制度を支援し、先端技術のエンジンニアキャリアが活かされる産官連携で日本社会に貢献します。



